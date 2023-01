Home Vastu Dosh: भयंकर वास्तु दोष देती हैं ये गलतियां, आप भी कर रहे हैं तो घर से चला जाएगा सुख-चैन

How To Find Vastu Dosh in House: सपनों का घर बनवाना किसका सपना नहीं होता. इंसान अपना खून-पसीना एक कर पाई-पाई जोड़कर घर बनवाता है. लेकिन घर बनवाते वक्त कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, जिनको वास्तु दोष माना जाता है. इससे परिवार के लोगों के बीच कलह रहती है और संबंधों में प्यार गायब हो जाता है. आइए आपको बताते हैं कि घर के कौन से वास्तु दोष आपका सुख-चैन छीन सकते हैं.

दीवारों पर तस्वीरें

अकसर आपने देखा होगा कि कुछ लोग घर की दीवारों पर तस्वीरें और मूर्तियां चिपका देते हैं. इससे बहुत बुरा वास्तु दोष बनता है. घर की दीवारों पर तस्वीरें बना सकते हैं. अगर भगवान की प्रतिमा घर में रखनी है तो वह बहुत ज्यादा बड़ी ना हो. वास्तु के मुताबिक, 1 से लेकर 11 उंगली तक की प्रतिमा को घर में रखना अच्छा होता है.

किराये पर न दें ये कमरा

घर के उत्तर पूर्वी भाग में किसी भी हाल में टॉयलेट न बनवाएं. इससे भयंकर आर्थिक तंगी का शिकार हो सकते हैं और परिवार में अशुभ घटनाएं हो सकती हैं. घर का यह हिस्सा ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए.

बाकी दिशा की तुलना में इस दिशा का नीचे होना और इसमें मंदिर होना लकी होता है. उत्तर पूर्व में अगर कोई कमरा है तो उसको किराये पर न दें.

अंदर की तरफ खुलनी चाहिए खिड़कियां

घर का दरवाजा अंदर की ओर खुलने पर शुभ माना जाता है. अगर दरवाजा खुलने और बंद होने के वक्त आवाज करता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता. यही नियम खिड़कियों पर भी लागू होता है. इस वास्तु दोष के कारण घर के मुखिया को जिंदगी भर दुख-तकलीफें झेलनी पड़ती हैं. साथ ही भय और मानसिक कष्ट भी होता है.

कराएं घर की शुद्धि

अगर घर में चमगादड़ आ जाए तो 15 दिनों तक वास्तु दोष रहता है. लिहाजा घर की शुद्धि करानी जरूरी है. कौए और गिद्ध का भी घर में आना शुभ नहीं होता. इसके अलावा मधुमक्खी का छत्ता भी घर में लगने न दें. इससे 6 महीने तक वास्तु दोष रहता है.

इस बात का रखें ख्याल

अगर गेट से रसोई का चूल्हा दिखाई दे तो यह शुभ नहीं माना जाता. इससे घर से सौभाग्य और सुख-शांति चली जाती है. किचन को इस तरह से बनवाएं ताकि खाना बनाते वक्त गृहणी का मुंह पूर्व की तरफ हो. इससे रोग दूर रहते हैं. लोग बीमार कम पड़ते हैं. डिनर बनाने के बाद चूल्हे और प्लेटफॉर्म को साफ जरूर कर लें. जूठे बर्तन सिंक में पड़े रहने ना दें.