किचन में रखे इन मसालों में है धन को चुंबक की तरह खींचने की ताकत, बस उपयोग का सही तरीका जान लें

How To Attract Money : ज्योतिष शास्त्र में मसालों का ग्रहों से अहम संबंध बताया गया है. इसलिए कई ग्रहों को ठीक करने के लिए मसालों से जुड़े उपाय बताए गए हैं. किचन में रखे इन मसालों में धन को आकर्षित करने की ताकत भी होती है.
Trending Photos
Spices in Astrology : भारतीय मसालों की धमक पूरी दुनिया में है और ये कुंडली के ग्रहों पर भी असर डालते हैं. ज्योतिष में मसालों से जुड़े उपाय बताए गए हैं, जिनमें से कुछ तो बेहद ताकतवर हैं. मसाले से जुड़े इन उपायों में धन-संपत्ति को आकर्षित करने की ताकत होती है. आज हम कुछ ऐसे ही मसालों के बारे में जानते हैं जिन्हे मनी मैगनेट कहना गलत नहीं होगा.
धन आकर्षित करने वाले मसाले
दालचीनी - दालचीनी की खुशबू ना केवल खाने में जान फूंकती है. बल्कि ये सकारात्मकता और समृद्धि भी आकर्षित करती है. ज्योतिष के अनुसार यदि घर के कोनों में दालचीनी पाउडर छिड़कें तो यह घर में सकारात्मकता लाता है, साथ ही बरकत भी बढ़ाता है.
यह भी पढ़ें: उच्च राशि में पहुंचकर महाबली हुए ग्रहों के सेनापति मंगल, 5 राशियों को मिलेगा पैसा और तेजी से तरक्की
लौंग - लौंग को तो हिंदू धर्म और ज्योतिष में बहुत अहम माना गया है. कई देवी-देवताओं की पूजा में लौंग अर्पित की जाती है. दीपक और कपूर जलाते समय उसमें लौंग मिलाई जाती है. लौंग नकारात्मकता दूर करने और सकारात्मकता लाने में अहम रोल निभाती है. वहीं धन को आकर्षित करने के लिए अपने वॉलेट या पर्स में कुछ लौंग रखना भी कारगर उपाय माना गया है.
इलायची - इलायची को धन लाभ से जोड़ा गया है. यदि आप धन आकर्षित करना चाहते हैं तो इलायची के बीज अपने वॉलेट में रखें या कैश ड्रॉअर में भी रख सकते हैं. इससे धन-समृद्धि बढ़ती है.
यह भी पढ़ें: 48 घंटों में शुरू होगी 4 राशियों पर धन वर्षा, शनि की राशि में पंचग्रही योग खुशियों से करेगा सराबोर, हर इच्छा होगी पूरी
हल्दी - हल्दी का इस्तेमाल कई देवी-देवताओं की पूजा में प्रमुखता से होता है. हल्दी से तिलक भी लगाया जाता है, वहीं हल्दी की गांठों का भी पूजा में इस्तेमाल होता है. हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से है, जो धन-समृद्धि, सुख, यश और ज्ञान के दाता हैं. धन आकर्षित करने के लिए किचन में हल्दी की जड़ें रखें.
धनिया - शुभ मुहूर्त जैसे धनतेरस, अक्षय तृतीया और पुष्य नक्षत्र में धनिया के बीज खरीदें. इसके बाद विधि-विधान से मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें धनिया के बीज अर्पित करें. पूजा के बाद लाल कपड़े में ये बीज बांधकर तिजोरी में रख लें. ऐसा करने से कभी धन की कमी नहीं होती और धन प्राप्ति के योग बनते हैं.
यह भी पढ़ें: सूर्य चंद्रमा की युति ने 5 राशियों के लिए बनाया धन योग का संयोग, मालामाल कर देगा यह सप्ताह
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)