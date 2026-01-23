गरीबी, झगड़े-तनाव की असली जड़ हैं ये चीजें, घर से तुरंत खींचकर करें बाहर

Negativity at Home : घर में निगेटिव एनर्जी हो तो पानी की तरह पैसा बह जाता है, झगड़े-तनाव बने रहते हैं. परिवार के लोग सुकून से नहीं रह पाते हैं. लिहाजा घर से उन चीजों को तुरंत बाहर कर देनी चाहिए, जो इन समस्याओं की मूल जड़ हैं.
Negative Energy at Home : बिना किसी ठोस कारण के पैसे बर्बाद हो रहे हों, बार-बार नुकसान हो. बीमारियां, झगड़े, तनाव परेशान करें. इनके पीछे घर में फैली निगेटिव एनर्जी बड़ी वजह हो सकती है. जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हो, वहां ना पैसा टिकता है ना खुशियां. कई बार लोग जाने-अनजाने में घर में ऐसी चीजें रखे रहते हैं, जो निगेटिव एनर्जी बढ़ाते हैं. जितनी जल्दी हो सके निगेटिव एनर्जी बढ़ाने वाली इन चीजों को घर से बाहर कर दें.
घर में नकारात्मकता लाने वाली चीजें
कांटेदार पौधे - घर में लगे कांटेदार पौधे, मेहंदी, आंवला और बोनसाई प्लांट निगेटिविटी बढ़ाते हैं. इन्हें तुरंत घर से बाहर कर दें. ये रिश्तों को पनपने ही नहीं देते. ना ही घर में बरकत रहने देते हैं. जिन घरों में ये पेड़-पौधे हों अक्सर तनाव, समस्याएं, आर्थिक तंगी, कामों में रुकावट बनी रहती है.
कबाड़ - घर में कबाड़ रखना अपने हाथ से घर की बरकत खत्म करना है. ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरतीं, जहां कूड़ा-करकट, टूटी-फूटी चीजें, जंग लगी चीजें या कबाड़ हो. ऐसे घर में दिन-ब-दिन गरीबी बढ़ती ही जाती है.
फटे-पुराने, बदरंगे कपड़े - कभी भी घर में फटे-पुराने, खराब, रंग उड़े कपड़े ना रखें. यहां तक कि पोंछा लगाने या साफ-सफाई के लिए भी ऐसे कपड़े घर में ना रखें. ये घर में गरीबी बढ़ाते हैं. ना ही बेड के अंदर ऐसी खराब चीजें रखें. यह नींद छीन लेते हैं.
टूटे बर्तन - टूटी, दराद पड़ी क्रॉकरी या टूटे हुए बर्तन ना तो इस्तेमाल करें और ना ही घर में रखें. ऐसा करने से शनि और राहु ग्रह अशुभ फल देने लगते हैं. इससे गरीबी और बीमारियां बढ़ती हैं. घर में अशांति रहती है. हमेशा झगड़े होते रहते हैं.
पुराने जूते-चप्पल - जूते-चप्पल टूटे, फटे या बदरंग हो गए हों तो उन्हें तुरंत घर से बाहर का रास्ता दिखाएं. यह भी शनि दोष पैदा करते हैं और घर में निगेटिविटी व गरीबी बढ़ाते हैं.
