Zodiac Signs Astrology: कुछ लोगों के पेट में कोई बात नहीं पचती है, वे हमेशा इधर की उधर करने में लगे रहते हैं. या कह सकते हैं कि उन्‍हें गॉसिपिंग करने में बहुत मजा आता है. इसके अलावा ये लोग दुश्‍मनी निभाने में भी अव्‍वल होते हैं. यदि किसी से नाराज हो जाएं तो उसे कभी न कभी नुकसान जरूर पहुंचाते हैं. इन लोगों से ना उलझना ही बेहतर होता है. साथ ही इनको कोई महत्‍वपूर्ण राज बताने से भी बचना चाहिए. आइए जानते हैं वो कौनसी राशियां हैं.

​यह भी पढ़ें: जिद्दी और गुस्‍से की बहुत तेज होती हैं इन तारीखों में जन्‍मी लड़कियां, दूसरों पर लुटाती हैं...

वृषभ राशि​

Add Zee News as a Preferred Source

वृषभ राशि के लोग जिद्दी और कई बार बहुत गुस्‍सैल साबित होते हैं. यदि इन्‍हें कोई बात बुरी लग जाए तो वे उसे भूलते नहीं हैं, बल्कि दिल में दबाकर रखते हैं. साथ ही वक्‍त आने पर उसका जवाब जरूर देते हैं. कई बार तो वे बदला लेने में काफी जल्‍दबाजी भी दिखा देते हैं. बेहतर है कि इनसे ना उलझा जाए. वहीं दूसरी ओर वे दूसरों की मदद करने में भी बहुत आगे होते हैं.

कर्क राशि

कर्क राशि के लोग बेहद संवेदनशील और भावुक होते हैं. ये रिश्तों को निभाने में बहुत अच्‍छे होते हैं. लेकिन जब कोई करीबी उन्‍हें चोट पहुंचा दे तो वे बदला भी उतनी ही शिद्दत से लेते हैं. वे ऊपर से कितना भी सामान्‍य दिखें लेकिन दिल में गुबार भरा रहता है और समय आने पर फूटता है. साथ ही इनके पेट में कोई बात नहीं पचती है, वे आसानी से सभी को सब कुछ बता देते हैं.

यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानें आपके लिए कैसा रहेगा साल 2026, पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का वार्षिक राशिफल

सिंह राशि

सिंह राशि के लोग अहंकारी और काफी हद तक आत्‍ममुग्‍ध होते हैं. उन्‍हें छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग सकती है और वे उसे अपना अपमान मान लेते हैं. साथ ही बदला भी जमकर लेते हैं. माफ करना इनके स्‍वभाव में नहीं होता है. इस चक्‍कर में वे खुद से जुड़े रिश्‍तों को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा देते हैं, उनके राज उजागर कर देते हैं.



कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों को गॉसिपिंग में बड़ा मजा आता है. वे अक्‍सर इधर की उधर करने में लगे रहते हैं. साथ ही वे बातें भूलते नहीं हैं और इनके लिए किसी को माफ करना बहुत मुश्किल होता है. वे खासे बातूनी होते हैं.

यह भी पढ़ें: गुरु की उल्‍टी चाल उलट-पुलट कर देगी 3 राशि वालों की जिंदगी, करियर-पैसे के लिए मचेगा हाहाकार! जान लें वरना पछताएंगे

​वृश्चिक राशि​

वृश्चिक राशि के लोगों को पीठ पीछे बुराई करने में बहुत मजा आता है. वे सामने बहुत मीठे बनते हैं और पीछे छवि बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं. साथ ही ये आसानी से किसी के भी सीक्रेट्स सभी को बता देते हैं. इनमें जलन की भावना भी काफी होती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)