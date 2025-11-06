Advertisement
गॉसिप करने और इधर की उधर करने में अव्‍वल होते हैं ये राशि वाले लोग, इनसे उलझना अपने पैर पर कुल्‍हाड़ी मारने जैसा

Zodiac Signs Personality: हर राशि वाले व्‍यक्ति की अपनी पर्सनालिटी और नेचर होता है. ज्‍योतिष के अनुसार आज हम ऐसी राशियों के बारे में जानते हैं जिनके जातक गॉसिपिंग करने में अव्‍वल होते हैं. साथ ही किसी चिढ़ जाएं तो बदला लेकर ही छोड़ते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 06, 2025, 07:32 AM IST
Zodiac Signs Astrology: कुछ लोगों के पेट में कोई बात नहीं पचती है, वे हमेशा इधर की उधर करने में लगे रहते हैं. या कह सकते हैं कि उन्‍हें गॉसिपिंग करने में बहुत मजा आता है. इसके अलावा ये लोग दुश्‍मनी निभाने में भी अव्‍वल होते हैं. यदि किसी से नाराज हो जाएं तो उसे कभी न कभी नुकसान जरूर पहुंचाते हैं. इन लोगों से ना उलझना ही बेहतर होता है. साथ ही इनको कोई महत्‍वपूर्ण राज बताने से भी बचना चाहिए. आइए जानते हैं वो कौनसी राशियां हैं. 

वृषभ राशि​ 

वृषभ राशि के लोग जिद्दी और कई बार बहुत गुस्‍सैल साबित होते हैं. यदि इन्‍हें कोई बात बुरी लग जाए तो वे उसे भूलते नहीं हैं, बल्कि दिल में दबाकर रखते हैं. साथ ही वक्‍त आने पर उसका जवाब जरूर देते हैं. कई बार तो वे बदला लेने में काफी जल्‍दबाजी भी दिखा देते हैं. बेहतर है कि इनसे ना उलझा जाए. वहीं दूसरी ओर वे दूसरों की मदद करने में भी बहुत आगे होते हैं. 

कर्क राशि

कर्क राशि के लोग बेहद संवेदनशील और भावुक होते हैं. ये रिश्तों को निभाने में बहुत अच्‍छे होते हैं. लेकिन जब कोई करीबी उन्‍हें चोट पहुंचा दे तो वे बदला भी उतनी ही शिद्दत से लेते हैं. वे ऊपर से कितना भी सामान्‍य दिखें लेकिन दिल में गुबार भरा रहता है और समय आने पर फूटता है. साथ ही इनके पेट में कोई बात नहीं पचती है, वे आसानी से सभी को सब कुछ बता देते हैं. 

सिंह राशि

सिंह राशि के लोग अहंकारी और काफी हद तक आत्‍ममुग्‍ध होते हैं. उन्‍हें छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग सकती है और वे उसे अपना अपमान मान लेते हैं. साथ ही बदला भी जमकर लेते हैं. माफ करना इनके स्‍वभाव में नहीं होता है. इस चक्‍कर में वे खुद से जुड़े रिश्‍तों को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा देते हैं, उनके राज उजागर कर देते हैं. 
 
कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों को गॉसिपिंग में बड़ा मजा आता है. वे अक्‍सर इधर की उधर करने में लगे रहते हैं. साथ ही वे बातें भूलते नहीं हैं और इनके लिए किसी को माफ करना बहुत मुश्किल होता है. वे खासे बातूनी होते हैं.  

वृश्चिक राशि​

वृश्चिक राशि के लोगों को पीठ पीछे बुराई करने में बहुत मजा आता है. वे सामने बहुत मीठे बनते हैं और पीछे छवि बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं. साथ ही ये आसानी से किसी के भी सीक्रेट्स सभी को बता देते हैं. इनमें जलन की भावना भी काफी होती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

zodiac signs

