आज की 6 लकी राशियां, मार्च का आखिरी दिन देगा परिवार से जुड़ी खुशी, हनुमान जी की कृपा से बनेंगे काम

मार्च महीने का आखिरी दिन 6 राशि वालों को धन लाभ और परिवार से जुड़ी बड़ी खुशी दे सकता है. ज्‍योतिष के अनुसार 31 मार्च 2026, मंगलवार को चंद्रमा कन्‍या राशि में गोचर कर रहे हैं. वहीं सूर्य और चंद्रमा व्‍यतिपात योग बना रहे हैं. साथ ही आज सूर्य रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे. इसके अलावा वृद्धि योग का संयोग भी बना हुआ है. साथ ही आज मंगलवार का दिन हनुमान जी की कृपा भी दिलाएगा. लिहाजा आज का दिन मेष, मकर, तुला समेत 6 राशियों के लिए भाग्‍यशाली साबित हो सकता है.

आज की 6 लकी राशियां

मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. आर्थिक लाभ हो सकता है. स्‍टूडेंट्स के लिए समय सफलतादायी है. वहीं नौकरी करने वालों पर काम का बोझ रहेगा लेकिन आज जितना काम निपट जाए उतना अच्‍छा है. क्‍योंकि आज किए गए काम भविष्‍य में लाभ देंगे. लव लाइफ और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा.

मेष राशि के लिए उपाय - हनुमान चालीसा का 5 से 7 बार पाठ करें.

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मिथुन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा

मिथुन राशि के लोगों का रूझान धर्म और अध्‍यात्‍म में बढ़ेगा. कामकाज भी अच्‍छा चलेगा. आज तय किए गए लक्ष्‍य समय पर पूरे होंगे. किस्‍मत का साथ मिलेगा. पैसा मिल सकता है. मित्रों-सहकर्मियों के साथ अच्‍छा समय बिताएंगे. वाणी की दम पर काम बनेंगे.

मिथुन राशि के लिए उपाय - हनुमानजी को सिंदूर चढ़ाएं. बूंदी का भोग लगाएं और बच्चों में प्रसाद बांटें.

तुला राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा

तुला राशि वाले लोगों को आज संपर्क से लाभ होगा. टीमवर्क में काम करें. अप्रत्‍याशित धन लाभ हो सकता है. फैमिली लाइफ अच्‍छी रहेगी. कोई सुखद खबर मिल सकती है. लाइफ पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे. मीठा बोलने से मुश्किल काम भी आसानी से हो जाएंगे.

तुला राशि के उपाय - राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से लाभ होगा.

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मकर राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा

मकर राशि वाले आज उत्‍साह से लबरेज रहेंगे और जल्‍द काम निपटाएंगे. आत्‍मविश्‍वास बढ़ेगा. संपत्ति संबंधी काम बन सकता है. परिवार के साथ कहीं जाने की योजना बन सकती है. धन बढ़ेगा. नौकरी करने वालों को फ्रीलांसिंग काम मिल सकता है.

मकर राशि के लिए उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करें. बजरंगबली को बूंदी का भोग लगाएं.

धनु राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में अच्‍छा रहेगा. रुका हुआ पैसा मिलेगा. साथ ही व्‍यापारी वर्ग की आय बढ़ेगी. नौकरी करने वालों को सम्‍मान मिल सकता है. बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे. पैतृक संपत्ति या परिवार से लाभ हो सकता है. धार्मिक कार्य में हिस्‍सा ले सकते हैं.

धनु राशि के लिए उपाय - हनुमानजी को तुलसी पर राम नाम लिखकर अर्पित करें.

कुंभ राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा

कुंभ राशि वाले कारोबारी जातकों का व्‍यापार आज अच्‍छा चलेगा. वहीं नौकरी करने वाले समय पर काम निपटा सकेंगे, जिससे परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. आर्थिक लाभ होगा. सामाजिक संपर्क बढ़ेगा. किसी दोस्‍त या निकट संबंधी से मिलने की योजना बन सकती है.

कुंभ राशि के लिए उपाय - हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)