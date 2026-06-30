/Career Money Horoscope 30 June 2026: मेष वालों को बॉस से मिलेगी तारीफ, तुला को छोटा निवेश देगा बड़ा रिटर्न, पढ़ें आज का करियर-मनी राशिफल

करियर और आर्थिक राशिफल के अनुसार, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन वर्कप्लेस पर अच्छा बीतेगा. सहकर्मियों से रिश्ते अच्छे रहेंगे. बॉस भी तारीफ कर सकते हैं. वहीं वृषभ राशि वालों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. कन्या राशि वाले आज जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं. आज के करियर और आर्थिक राशिफल से जानिए मेष से मीन राशि वालों के लिए 30 जून 2026 का दिन नौकरी-व्यापार और धन के मामले में कैसा रहेगा.
आज आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी. लंबी दूरी की यात्राएं व्यावसायिक रूप से लाभकारी सिद्ध होंगी. उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आज का दिन अच्छा साबित होगा. व्यापार, नौकरी और करियर के लिए सभी पक्षों में सफलता मिलेगी.
आर्थिक: आज भाग्य का साथ मिलने से अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. निवेश के लिए दिन अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी में बड़ा फैसला न लें. अन्यथा हानि हो सकती है. बड़े आर्थिक फैसले लेने से आज बचे.
आज चन्द्रमा का गोचर आपके आठवें भाव में होने से कार्यक्षेत्र में कुछ अचानक बदलाव या गुप्त चुनौतियां आ सकती हैं. आज अनावश्यक बहस से बचें और अपनी योजनाओं को गुप्त रखें. आज का दिन तनावपूर्ण रह सकता है. सावधानी बरतें.
आर्थिक: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. नया कर्ज लेने या किसी को उधार देने से बचें. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है. धन की हानि हो सकती है. सावधानी बरतें.
साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को टीम का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रबंधन, वरिष्ठ अधिकारी से सहयोग मिलेगा. कुल मिलकर आज का दिन अच्छा साबित होगा.
आर्थिक: आज आय के नए स्रोत बनेंगे. जीवनसाथी या व्यापार साझेदार के सहयोग से वित्तीय लाभ होने के मजबूत योग हैं. कहीं न कहीं से धन लाभ होने की भी उम्मीद है.
आज नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर अपनी मेहनत का फल मिलेगा. शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर आप भारी पड़ेंगे. आज आपकी कार्यक्षेत्र में वाहवाही होगी, आपकी बात को लोग सुनेगे. हालांकि, काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है.
आर्थिक : आज वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी. आज आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, विशेषकर स्वास्थ्य या दैनिक जरूरतों पर अधिक खर्चा हो सकता है. आज बजट बनाकर चलें. आज आय से अधिक व्यय का दिन है.
आज रचनात्मक और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन दिन है. आपके नए विचार कार्यक्षेत्र में सराहना बटोरेंगे. आज नौकरी बदलने के प्रयास सफल हो सकते हैं. आज आपको कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे. कुल मिलकर आज का दिन अच्छा साबित होगा.
आर्थिक: आज लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है. संतान के माध्यम से भी कोई अच्छी आर्थिक खबर मिल सकती है. कुल मिलकर आज का दिन आर्थिक पक्ष से अच्छा साबित होगा.
आज आप काम से ज्यादा अपने घरेलू और कार्यस्थल के माहौल को सुधारने पर ध्यान देंगे. संपत्ति,निर्माण या आंतरिक सज्जा के व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा हो सकता है.
आर्थिक: आज वाहन या भूमि खरीदने की योजना बन सकती है. आज के दिन सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा, लेकिन यह खर्च आपके बजट के भीतर ही रहेगा. आज आय से अधिक व्यय नहीं होगा.
आज आपके पराक्रम और संवाद शैली में वृद्धि होगी. मार्केटिंग, मीडिया,लेखन और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आज सहकर्मियों के साथ संबंध मजबूत होंगे. कुल मिलकर आज का दिन अच्छा साबित होगा.
आर्थिक: आज छोटी यात्राओं के जरिए धन लाभ के योग हैं. आज किया गया छोटा निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है. आज का दिन आर्थिक पक्ष से सामान्य रहेगा.
आज के दिन आपकी वाणी और सौम्यता से आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे. बैंकिंग, कंसल्टेंसी और खाद्य विभाग से जुड़े जातकों के करियर में आज उछाल देखने को मिलेगा. यानी आज का दिन सकरात्मक साबित होगा. व्यापार,करियर और जॉब सभी पक्षों में आज सफलता प्राप्त होगी.
आर्थिक: आज धन संचय करने में सफलता मिलेगी. आज पुराने निवेश से बढ़िया लाभ मिलने की उम्मीद है. आज आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी. कुल मिलाकर आज आर्थिक पक्ष सकरात्मक रहेगा.
आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं. आज आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा. आज आपकी नेतृत्व क्षमता की वजह से कार्यालय में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.
आर्थिक: आज आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अनुकूल है. नया स्टार्टअप या व्यापार शुरू करने के लिए धन आसानी से मिल जाएगा. आज विलासिता की वस्तुओं पर खर्च संभव है. यानी आज का दिन मिलाजुला रहेगा.
आज आपको कार्यक्षेत्र में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है. आज विदेशों से जुड़े व्यापार या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वालों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर काम की गति धीमी रह सकती है.
आर्थिक: आज के दिन खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है. कोई अनियोजित खर्चों के कारण बजट बिगड़ सकता है. आज निवेश के मामलों में "रुको और देखो" की नीति अपनाएं. आर्थिक मामलों में संभलकर चले.
आज का दिन आपके करियर के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. आज बड़े भाई-बहनों या वरिष्ठ सहयोगियों की मदद से कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है. आज आपकी कार्यप्रणाली में सुधार होगा. यानी आज का दिन अच्छा साबित होगा.
आर्थिक: आज आपको आर्थिक लाभ के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. आज यदि कोई पुराना भुगतान फंसा हुआ था, तो वह आपको वापस मिल सकता है. आज आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी. यानी आज का दिन आर्थिक पक्ष से अच्छा साबित होगा.
आज चंद्रमा आपके दशम यानी कर्म भाव में हैं. आज नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि की बात आगे बढ़ सकती है. सरकारी क्षेत्र से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी. यानी कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा साबित होगा.
आर्थिक: आज का दिन व्यापार में विस्तार के लिए और निवेश के लिहाज से उत्तम है. आज पैतृक धन या सरकारी योजनाओं से आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना है. यानी आज का दिन आर्थिक पक्ष से सकरात्मक है.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)