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Career Money Horoscope 30 June 2026: मेष वालों को बॉस से मिलेगी तारीफ, तुला को छोटा निवेश देगा बड़ा रिटर्न, पढ़ें आज का करियर-मनी राशिफल

आज चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में रहेंगे. गुरु की राशि धनु में चंद्रमा का आना और स्‍पष्‍ट राहु का धनिष्‍ठा नक्षत्र में गोचर लोगों के करियर और धन पर बड़ा असर डालेगा. जानने के लिए पढ़ें 30 जून 2026 का करियर और आर्थिक राशिफल.

Written ByShyam ThakurEdited By:Shraddha Jain
Published: Jun 30, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:32 AM IST
Career Money Horoscope 30 June 2026: मेष वालों को बॉस से मिलेगी तारीफ, तुला को छोटा निवेश देगा बड़ा रिटर्न, पढ़ें आज का करियर-मनी राशिफल
Image Credit: आज का करियर आर्थिक राशिफल 30 जून 2026. Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shyam Thakur

Shyam Thakur

.श्री श्याम ठाकुर 1991 से ज्योतिष एवं साधना के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित एवं जाने-माने नाम है। ज्योतिष आचार्य के तौर पर अनेक वरिष्ठ राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारी, कॉर्पोरेट पेशेवर, एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को परामर्श दिया गया है। सरल व्यवहार, स्पष्ट एवं पेशेवर शैली उन्हें आम लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाती है। इन्हें तीन दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। ये Indian Council of Astrological Sciences (I.C.A.S) (Regd.) के सदस्य भी हैं। इनसे देश-विदेश के लोग करियर, शादी, कामकाज, संतान, रोग एवं जीवन की जटिल समस्याओं के समाधान हेतु ज्योतिष परामर्श लेते हैं। यह प्रभावशाली ज्योतिष उपायों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर का अपना Youtube Channel SHYAM THAKUR ASTRO THOUGHTS (https://www.youtube.com/@shyamthakurastrothoughts900) के नाम से है। Instagram ID (https://www.instagram.com/shyam.thakur.3382/) है, Facebook Page (https://www.facebook.com/astrologythoughts.in) है.

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