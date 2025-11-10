Advertisement
Aaj Ka Rashifal 10 November 2025 : कुंभ राशि वालों की जिंदगी में आएंगे पॉजिटिव बदलाव, धनु को मिलेगा किस्‍मत का साथ, पढ़ें 10 नवंबर का राशिफल

आज का राशिफल 10 नवंबर 2025 : दैनिक राशिफल के अनुसार आज का दिन मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्‍या, कर्क समेत सभी 12 राशि वालों के लिए खास रहेगा. जानें 10 नवंबर 2025 का आज का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Nov 10, 2025, 05:00 AM IST
Today Horscope 10 November 2025 : मेष राशि वालों के दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरपूर रहेगी. वृश्चिक राशि वालों को सफलता मिलती मिलने के योग हैं. धनु राशि वालों को आज भाग्‍य का साथ मिलेगा. पढ़ें सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.  

मेष दैनिक राशिफल

आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को वरिष्ठों द्वारा सराहना मिलेगी. किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन शुभ है. प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा. पारिवारिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. मानसिक शांति और प्रसन्नता बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

यह भी पढ़ें: 17 दिन के अंदर 2 भारी ग्रह बदलेंगे चाल, मच जाएगा तहलका, जानें किन राशियों पर होगा सबसे ज्‍यादा असर

वृषभ दैनिक राशिफल

आज आर्थिक दृष्टि से शुभ दिन है. धन प्राप्ति के नए स्रोत खुल सकते हैं. व्यापार में लाभ होने की संभावना है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन खानपान पर ध्यान रखें. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हृदय को प्रसन्न करेगी.

मिथुन दैनिक राशिफल

आज का दिन आपके आत्मविश्वास और रचनात्मकता को निखारने वाला रहेगा. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. सहकर्मियों का सहयोग आपको सफलता दिलाएगा. प्रेमी युगल के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. संध्या के बाद कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है.

कर्क दैनिक राशिफल

आज परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर में शांति और सौहार्द बना रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापारियों को लाभ मिलेगा. प्रेम संबंधों में समझदारी बढ़ेगी. आर्थिक दृष्टि से स्थिति मजबूत होगी. मानसिक रूप से संतोष का अनुभव होगा. सेहत को लेकर लापरवाही न करें, नियमित व्यायाम लाभदायक रहेगा.

सिंह दैनिक राशिफल

आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी सराहना होगी. किसी पुराने प्रोजेक्ट में लाभ मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में रोमांस और गहराई बढ़ेगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. यात्रा के योग बन रहे हैं जो शुभ परिणाम देंगे.

यह भी पढ़ें: मंदिरों में चल रहा गजब का ट्रेंड, भगवान की मूर्ति से मोबाइल क्‍यों टच कर रहे ये लोग? ऐसे कैसे मिल रहा भगवान का आशीर्वाद

कन्या दैनिक राशिफल

आज का दिन मेहनत और सफलता का है. आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में संवाद की कमी परेशानी ला सकती है, इसलिए बातों को स्पष्ट रखें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और समय पर भोजन करें. दिन का अंत प्रसन्नता से होगा.

तुला दैनिक राशिफल

आज आपकी वाणी और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे. व्यापार में लाभ होने के योग हैं. प्रेम संबंधों में नई शुरुआत हो सकती है. परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. मानसिक रूप से आत्मविश्वास बना रहेगा. सेहत के मामले में दिन अच्छा है. कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है जो मन को प्रसन्न करेगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल

आज का दिन आपके लिए सफलता और प्रगति लेकर आएगा. कार्यस्थल पर नई उपलब्धियां मिलेंगी. प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी. परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. यात्रा के योग बन रहे हैं जो लाभदायक रहेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा. मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

धनु दैनिक राशिफल

आज भाग्य आपके साथ है. कोई अधूरा कार्य पूरा होगा. व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे. प्रेम जीवन में भावनाओं की गहराई बढ़ेगी. परिवार के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी. आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. छात्रों के लिए दिन उपयोगी है. आत्मविश्वास और उत्साह के साथ आगे बढ़ें.

यह भी पढ़ें: गुड न्‍यूज से होगी तुला राशि वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत, 4 राशियों को होगा धन लाभ, पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

मकर दैनिक राशिफल

आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा लेकिन अंत शुभ रहेगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल अवश्य मिलेगा. प्रेम संबंधों में सच्चाई और धैर्य बनाए रखें. परिवार के साथ मतभेद समाप्त होंगे. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. शाम के बाद किसी पुराने मित्र से मुलाकात हर्षदायक रहेगी.

कुंभ दैनिक राशिफल

आज का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं मिलेंगी. प्रेम जीवन में समझ और निकटता बढ़ेगी. आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है. परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा. सेहत में सुधार होगा. मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा. दिन का समापन सुखद रहेगा.

मीन दैनिक राशिफल

आज का दिन सृजनात्मक कार्यों में सफलता देगा. आपकी योजनाएं सफल होंगी. प्रेम जीवन में सौहार्द रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्य में भाग ले सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नए अवसर सामने आएंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

Rashifal

