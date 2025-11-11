आज का राशिफल 11 नवंबर 2025 : ज्‍योतिष के अनुसार 11 नवंबर 2025 को गुरु वक्री हो रहे हैं. गुरु की उल्‍टी चाल का सभी राशियों पर असर होगा. साथ ही आज चंद्रमा स्‍वराशि कर्क में हैं. जानिए आज का दिन मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के कैसा रहेगा.

मेष राशिफल

आज का दिन उत्साह और आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे करियर में प्रगति के संकेत हैं. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा, निवेश से लाभ मिलेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

वृषभ राशिफल

आज आपको मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिससे संबंध और मजबूत होंगे. पारिवारिक माहौल खुशियों से भरा रहेगा. धन की स्थिति में सुधार होगा. किसी मित्र से शुभ समाचार मिलेगा. सेहत सामान्य रहेगी, बस खानपान पर ध्यान दें.

मिथुन राशिफल

आज का दिन नई उपलब्धियों का है. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा निखरेगी और वरिष्ठों से प्रशंसा प्राप्त होगी. आर्थिक स्थिति में वृद्धि के योग हैं. प्रेम जीवन में विश्वास बढ़ेगा और साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. परिवार के साथ यात्रा या आउटिंग का कार्यक्रम बन सकता है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. दिन के अंत में कोई शुभ समाचार मिल सकता है जो मन को खुशी से भर देगा.

कर्क राशिफल

आज भावनात्मक रूप से आप मजबूत महसूस करेंगे. परिवार के सदस्यों से सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. नौकरी में पदोन्नति या सम्मान मिलने के योग हैं. प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा और साथी के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. आर्थिक रूप से दिन लाभदायक रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का उचित फल मिलेगा. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें, दिन के अंत में आराम करें.

सिंह राशिफल

आज का दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी और संबंधों में निकटता बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में समझदारी से निर्णय लें. परिवार में शांति और प्रेम का वातावरण रहेगा. किसी शुभ समाचार से घर में उत्साह का माहौल बनेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. आपकी सकारात्मक सोच सफलता दिलाएगी.

कन्या राशिफल

आज आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यापार में लाभ के योग हैं. प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और साथी से पूर्ण सहयोग मिलेगा. परिवार में किसी नए सदस्य के आने की खुशी हो सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से शांति और आत्मविश्वास बना रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी लेकिन थकान से बचें.

तुला राशिफल

आज आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं रंग लाएंगी. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा और प्रियजनों के साथ आनंदमय पल व्यतीत होंगे. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. किसी पुराने विवाद का समाधान मिल सकता है. स्वास्थ्य में सुधार होगा. दिन का अंत संतोषजनक रहेगा.

वृश्चिक राशिफल

आज का दिन आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा. व्यापार में लाभ होगा और रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या सम्मान मिल सकता है. प्रेम जीवन में कोई नई शुरुआत हो सकती है. पारिवारिक वातावरण आनंदमय रहेगा. मानसिक रूप से संतुलित रहें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

धनु राशिफल

आज का दिन उन्नति और प्रगति से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे. प्रेम जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी. परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. यात्राओं से लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.

मकर राशिफल

आज आपके विचारों में सकारात्मकता बढ़ेगी. कार्यों में सफलता मिलेगी और वरिष्ठों से प्रशंसा प्राप्त होगी. प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और साथी से नजदीकियां बढ़ेंगी. आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत होगी. परिवार के साथ किसी विशेष अवसर का आनंद लेंगे. विद्यार्थियों को पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी. स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा.

कुंभ राशिफल

आज का दिन आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा. कामकाज में नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा. प्रेम जीवन में आनंद रहेगा. परिवार के साथ मधुर संबंध बनेंगे. आर्थिक रूप से लाभ मिलने की संभावना है. सामाजिक स्तर में वृद्धि होगी. विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

मीन राशिफल

आज आप अपने आत्मविश्वास और परिश्रम से हर चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. प्रेम जीवन में मधुरता और स्थिरता रहेगी. परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा. आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं. विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन शांत रहेगा.

