Aaj Ka Rashifal 17 November 2025 : मेष-वृष समेत 4 राशि वालों के लिए शानदार रहेगा हफ्ते का पहला दिन, पढ़ें 17 नवंबर का राशिफल

Rashifal 17 November 2025 : 17 नवंबर 2025 को चंद्रमा गोचर करके शुक्र की राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं. धन-समृद्धि के दाता शुक्र की राशि तुला में चंद्रमा का होना आज कुछ राशि वालों को बहुत लाभ देगा. यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल.

मेष राशि

आज का दिन नए उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम जीवन में संवाद और विश्वास बढ़ेगा. परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शुभ परिणाम मिलेंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. किसी यात्रा से लाभ होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मंगल की राशि में सूर्य दिखाएंगे रौद्र रूप, 5 राशि वालों के लिए अगले 30 दिन भारी, इन क्षेत्रों में आएंगी चुनौतियां

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए सफलता के नए अवसर लेकर आएगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को सराहा जाएगा. आर्थिक रूप से दिन शुभ है. प्रेम संबंधों में रोमांस और अपनापन बढ़ेगा. परिवार में शांति और सामंजस्य बना रहेगा. विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ेंगे. किसी नये प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन शांत रहेगा.

मिथुन राशि

आज आप आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच से भरे रहेंगे. कार्यों में सफलता के संकेत हैं. आर्थिक दृष्टि से लाभ के योग हैं. प्रेम जीवन में मधुरता और विश्वास बना रहेगा. परिवार में स्नेहपूर्ण वातावरण रहेगा. विद्यार्थियों को नए अवसर मिल सकते हैं. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी.

कर्क राशि

आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. प्रेम जीवन में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी. परिवार के साथ आनंददायक समय व्यतीत होगा. विद्यार्थी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. यात्रा या परिवर्तन के योग हैं. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और मन में संतुलन रहेगा.

सिंह राशि

आज भाग्य आपका साथ देगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम जीवन में नयापन और रोमांस रहेगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. विद्यार्थी अपने क्षेत्र में प्रगति करेंगे. कोई शुभ समाचार मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मबल ऊंचा रहेगा.

यह भी पढ़ें: वृश्चिक राशि वाले 2026 में करेंगे विदेश यात्रा, कई जगहों से मिलेगा पैसा, पढ़ें वार्षिक राशिफल

कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा. कार्यों में तेजी आएगी और लाभ के योग बनेंगे. आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता और खुशी बनी रहेगी. परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा. विद्यार्थी अपनी मेहनत से सफलता पाएंगे. यात्रा शुभ रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मन उत्साहित रहेगा.

तुला राशि

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में नये अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. प्रेम जीवन में उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. विद्यार्थी अपने क्षेत्र में प्रगति करेंगे. किसी शुभ समाचार की संभावना है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में संतोष रहेगा.

वृश्चिक राशि

आज आपके लिए दिन सफलताओं से भरा रहेगा. कार्यों में तेजी आएगी और नए लोगों से संपर्क लाभदायक होगा. आर्थिक लाभ के योग हैं. प्रेम जीवन में निकटता और मधुरता बढ़ेगी. परिवार में प्रेम और सहयोग का माहौल रहेगा. विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान देंगे. यात्रा से लाभ होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी.

धनु राशि

आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता और सम्मान दोनों मिलेंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. विद्यार्थी अपनी मेहनत से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. किसी पुराने कार्य का समाधान मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन शांत रहेगा.

यह भी पढ़ें: 7 साल की उम्र में बच्‍चे पैदा करेंगी लड़कियां और...थर्रा देगी ये भविष्‍यवाणी, सच होने में बाकी है इतना वक्‍त

मकर राशि

आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या प्रशंसा संभव है. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. प्रेम जीवन में स्थिरता और समझ बढ़ेगी. परिवार में स्नेह और सहयोग मिलेगा. विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में आत्मविश्वास रहेगा.

कुंभ राशि

आज आपके लिए नई संभावनाएं खुलेंगी. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक विचार सफलता देंगे. आर्थिक लाभ संभव है. प्रेम जीवन में मिठास और सामंजस्य रहेगा. परिवार के साथ समय सुखद रहेगा. विद्यार्थी नई दिशा में प्रगति करेंगे. यात्रा से लाभ के योग हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मन प्रफुल्लित रहेगा.

मीन राशि

आज का दिन भाग्यशाली रहेगा. कार्यक्षेत्र में योजनाएंसफल होंगी. आर्थिक रूप से यह दिन लाभकारी रहेगा. प्रेम जीवन में खुशी और अपनापन रहेगा. परिवार के साथ आनंददायक समय व्यतीत होगा. विद्यार्थी अपनी मेहनत से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. किसी नए अवसर का लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन शांत रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)