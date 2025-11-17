Advertisement
trendingNow13006012
Hindi Newsऐस्ट्रो

Aaj Ka Rashifal 17 November 2025 : मेष-वृष समेत 4 राशि वालों के लिए शानदार रहेगा हफ्ते का पहला दिन, पढ़ें 17 नवंबर का राशिफल

Horoscope 17 November 2025 : ज्‍योतिष के अनुसार सप्‍ताह का पहला दिन मेष, वृषभ, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है. पढ़ें 17 नवंबर 2025 का सभी 12 राशियों का आज का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Nov 17, 2025, 05:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Rashifal 17 November 2025 : मेष-वृष समेत 4 राशि वालों के लिए शानदार रहेगा हफ्ते का पहला दिन, पढ़ें 17 नवंबर का राशिफल

Rashifal 17 November 2025 : 17 नवंबर 2025 को चंद्रमा गोचर करके शुक्र की राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं. धन-समृद्धि के दाता शुक्र की राशि तुला में चंद्रमा का होना आज कुछ राशि वालों को बहुत लाभ देगा. यहां पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल. 

मेष राशि

आज का दिन नए उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम जीवन में संवाद और विश्वास बढ़ेगा. परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शुभ परिणाम मिलेंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. किसी यात्रा से लाभ होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मंगल की राशि में सूर्य दिखाएंगे रौद्र रूप, 5 राशि वालों के लिए अगले 30 दिन भारी, इन क्षेत्रों में आएंगी चुनौतियां

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए सफलता के नए अवसर लेकर आएगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को सराहा जाएगा. आर्थिक रूप से दिन शुभ है. प्रेम संबंधों में रोमांस और अपनापन बढ़ेगा. परिवार में शांति और सामंजस्य बना रहेगा. विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ेंगे. किसी नये प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन शांत रहेगा.

मिथुन राशि

आज आप आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच से भरे रहेंगे. कार्यों में सफलता के संकेत हैं. आर्थिक दृष्टि से लाभ के योग हैं. प्रेम जीवन में मधुरता और विश्वास बना रहेगा. परिवार में स्नेहपूर्ण वातावरण रहेगा. विद्यार्थियों को नए अवसर मिल सकते हैं. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी.

कर्क राशि

आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. प्रेम जीवन में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी. परिवार के साथ आनंददायक समय व्यतीत होगा. विद्यार्थी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. यात्रा या परिवर्तन के योग हैं. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और मन में संतुलन रहेगा.

सिंह राशि

आज भाग्य आपका साथ देगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम जीवन में नयापन और रोमांस रहेगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. विद्यार्थी अपने क्षेत्र में प्रगति करेंगे. कोई शुभ समाचार मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मबल ऊंचा रहेगा.

यह भी पढ़ें: वृश्चिक राशि वाले 2026 में करेंगे विदेश यात्रा, कई जगहों से मिलेगा पैसा, पढ़ें वार्षिक राशिफल

कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा. कार्यों में तेजी आएगी और लाभ के योग बनेंगे. आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता और खुशी बनी रहेगी. परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा. विद्यार्थी अपनी मेहनत से सफलता पाएंगे. यात्रा शुभ रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मन उत्साहित रहेगा.

तुला राशि

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में नये अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. प्रेम जीवन में उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. विद्यार्थी अपने क्षेत्र में प्रगति करेंगे. किसी शुभ समाचार की संभावना है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में संतोष रहेगा.

वृश्चिक राशि

आज आपके लिए दिन सफलताओं से भरा रहेगा. कार्यों में तेजी आएगी और नए लोगों से संपर्क लाभदायक होगा. आर्थिक लाभ के योग हैं. प्रेम जीवन में निकटता और मधुरता बढ़ेगी. परिवार में प्रेम और सहयोग का माहौल रहेगा. विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान देंगे. यात्रा से लाभ होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी.

धनु राशि

आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता और सम्मान दोनों मिलेंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. विद्यार्थी अपनी मेहनत से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. किसी पुराने कार्य का समाधान मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन शांत रहेगा.

यह भी पढ़ें: 7 साल की उम्र में बच्‍चे पैदा करेंगी लड़कियां और...थर्रा देगी ये भविष्‍यवाणी, सच होने में बाकी है इतना वक्‍त

मकर राशि

आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या प्रशंसा संभव है. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. प्रेम जीवन में स्थिरता और समझ बढ़ेगी. परिवार में स्नेह और सहयोग मिलेगा. विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन में आत्मविश्वास रहेगा.

कुंभ राशि

आज आपके लिए नई संभावनाएं खुलेंगी. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक विचार सफलता देंगे. आर्थिक लाभ संभव है. प्रेम जीवन में मिठास और सामंजस्य रहेगा. परिवार के साथ समय सुखद रहेगा. विद्यार्थी नई दिशा में प्रगति करेंगे. यात्रा से लाभ के योग हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मन प्रफुल्लित रहेगा.

मीन राशि

आज का दिन भाग्यशाली रहेगा. कार्यक्षेत्र में योजनाएंसफल होंगी. आर्थिक रूप से यह दिन लाभकारी रहेगा. प्रेम जीवन में खुशी और अपनापन रहेगा. परिवार के साथ आनंददायक समय व्यतीत होगा. विद्यार्थी अपनी मेहनत से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. किसी नए अवसर का लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन शांत रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
Rohini Acharya
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार