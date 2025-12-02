Horoscope 2 December 2025 : कुंभ राशि वालों की जिंदगी में होगी नई शुरुआत, मीन को मिलेंगे नए ऑफर, पढ़ें आज का राशिफल

Today Horoscope 2 December 2025 : चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, वहीं सूर्य वृश्चिक राशि में हैं. इसका शुभ-अशुभ असर सभी राशियों पर होगा. पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2 दिसंबर 2025, पढ़ें राशिफल.

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए उत्साह और प्रगति लेकर आएगा. कामकाज में आपकी गति तेज रहेगी और कई रुके हुए कार्य आगे बढ़ते दिखाई देंगे. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपको नए अवसरों की ओर ले जा सकती है. प्रेम जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी और पार्टनर आपकी बातों को महत्व देंगे. आर्थिक मामलों में सुधार रहेगा, पर खर्चो के प्रति सजग रहना जरूरी है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान जल्दी महसूस हो सकती है, इसलिए आराम को नजरअंदाज न करें. किसी मित्र के साथ छोटी सी नोकझोक हो सकती है पर स्थिति जल्द संभल जाएगी.

वृष राशि

आज आपकी योजना और धैर्य आपको अच्छे परिणाम देंगे. कार्यस्थल पर सहयोगियों से सहयोग मिलने की पूरी संभावना है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधो में मधुरता आएगी और पार्टनर आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं. आर्थिक पक्ष में स्थिरता बनी रहेगी और किसी छोटी बचत योजना की शुरुआत हो सकती है. घर-परिवार में सुखद माहौल आपको मानसिक शांति देगा. हालांकि भावनात्मक रूप से आप थोड़े संवेदनशील रहेंगे, इसलिए किसी की बात को दिल पर न लें. यात्रा के योग हैं लेकिन अनावश्यक जोखिम लेने से बचें.

मिथुन राशि

आज आपको अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने का अवसर मिलेगा. भाग्य आपका साथ देगा और नए काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. प्रेम मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी और किसी पुराने मतभेद का समाधान हो सकता है. आर्थिक रूप से दिन अच्छा है लेकिन निवेश में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और किसी खास व्यक्ति से प्रेरणा मिलेगी. हालांकि मानसिक अस्थिरता थोड़ी परेशान कर सकती है, इसलिए शांत रहकर फैसले लें. सेहत सामान्य रहेगी लेकिन खानपान पर ध्यान दें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए मिश्रित प्रभावों वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का सम्मान होगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और पार्टनर आपके प्रति अधिक समर्पित दिखाई देंगे. आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना है लेकिन खर्चो पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. घर-परिवार में किसी बात पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपका सूझबूझ भरा रवैया स्थिति संभाल लेगा. मानसिक रूप से थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को रिलैक्स करने का समय जरूर निकालें.

सिंह राशि

आज आपका आत्मविश्वास उच्च रहेगा और आप कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में आपके कौशल की तारीफ होगी और किसी प्रोजेक्ट में बड़ी प्रगति संभव है. प्रेम जीवन में रोमांस और समझ बढ़ेगी, जिससे रिश्ता मजबूत होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और अचानक धनलाभ की संभावना बन सकती है. घर में कोई शुभ समाचार मिल सकता है. हालांकि अहंकार या जल्दबाजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए संयम जरूरी है. स्वास्थ्य में हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण रखें.

कन्या राशि

आज आप अपने लक्ष्यों पर फोकस करेंगे और आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा. कामकाज के क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. प्रेम मामले में किसी गलतफहमी का अंत हो सकता है और रिश्ता पहले से बेहतर बनेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, किसी बड़ी खरीदारी से आज बचें. परिवार में सहयोग मिलेगा लेकिन किसी सदस्य के व्यवहार से थोड़ी चिंता हो सकती है. मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे लेकिन अधिक सोचने की आदत आपको परेशान कर सकती है. सेहत में सुधार दिखेगा.

तुला राशि

आज आपके लिए रचनात्मकता और संतुलन का दिन रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं सफल होंगी और अधिकारी आपके कार्यों से प्रभावित होंगे. प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा. आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी और आय के स्रोत बढ़ सकते हैं. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और घर का माहौल सुखद रहेगा. हालांकि किसी पुराने मुद्दे को लेकर मन में चिंता रह सकती है, इसलिए शांत रहकर सोचें. स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी परेशानी हो सकती है.

वृश्चिक राशि

आज आप ऊर्जा और दृढ़ता के साथ अपने कामों को पूरा करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और लोग आपकी काबिलियत को स्वीकारेंगे. प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा और किसी खास पल का अनुभव हो सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना है, लेकिन किसी पर अत्यधिक भरोसा करना नुकसान दे सकता है. घर-परिवार में माहौल अच्छा रहेगा लेकिन किसी बात पर हल्का तनाव संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस नींद की कमी महसूस हो सकती है.

धनु राशि

आज का दिन आपके लिए तरक्की और सकारात्मकता से भरा रहेगा. नई योजनाएं सफलता की ओर बढ़ेंगी और आप अपने काम से संतुष्ट रहेंगे. प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और किसी पुराने निवेश का लाभ मिल सकता है. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी लेकिन किसी छोटी बात को लेकर विवाद की संभावना है, इसे अनदेखा करें. सेहत अच्छी रहेगी पर यात्रा में थोड़ी सतर्कता जरूरी है.

मकर राशि

आज आपकी व्यवहारिक सोच आपको सफलता दिलाएगी. कामकाज में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में स्थिति सामान्य रहेगी और पार्टनर आपकी बातों को महत्व देंगे. आर्थिक मामलों में लाभ होगा लेकिन खर्चो पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. परिवार में किसी के साथ भावनात्मक चर्चा हो सकती है. मानसिक रूप से सुकून महसूस होगा, हालांकि स्वास्थ्य में हल्की परेशानी जैसे सिरदर्द परेशान कर सकता है.

कुंभ राशि

आज का दिन नई शुरुआत और अवसर लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी प्लानिंग सफल होगी और लोग आपकी सराहना करेंगे. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा और पार्टनर आपको समझने की कोशिश करेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी लेकिन किसी को उधार देने से बचें. परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और आप किसी नई चीज की योजना बना सकते हैं. हालांकि मन में अनिश्चितता की हल्की भावना रह सकती है, इसे नियंत्रित करें. सेहत अच्छी रहेगी.

मीन राशि

आज आप अपनी रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता से लोगों को प्रभावित करेंगे. कार्यक्षेत्र में नए प्रस्ताव मिल सकते हैं और आपकी मेहनत रंग लाएगी. प्रेम जीवन में सौहार्द रहेगा और कोई प्यारी बात रिश्ता मजबूत करेगी. आर्थिक मामलों में सुधार होगा लेकिन किसी अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए. परिवार में शांति और सद्भाव बना रहेगा. हालांकि भावनात्मक रूप से आप थोड़े कमजोर हो सकते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

