मकर समेत इन राशियों के लोग पार्टनर से मतभेद करें दूर, कर्क को होगा धन लाभ, पढ़ें 12 राशियों का आज का राशिफल

Today Horoscope 3 december 2025 : ज्‍योतिष के अनुसार 3 दिसंबर 2025 को चंद्रमा, शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करेंगे और पूरे दिन वृषभ राशि में संचरण करेंगे. वहीं सूर्य नक्षत्र गोचर करके ज्‍येष्‍ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. जानिए इन सभी बदलावों का सभी 12 राशियों पर क्‍या असर होगा.

मेष राशि

आज का दिन आपकी तेजी और आत्मविश्वास को नई दिशा देगा. कामकाज में आप शानदार प्रदर्शन करेंगे और आपकी योजनाएं सफलता के करीब पहुंचेंगी. किसी पुराने कार्य में प्रगति होने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम जीवन में सहजता और अपनापन बढ़ेगा, पार्टनर की कोई बात दिल को छू सकती है. आर्थिक मामलों में सुधार होगा और छोटी रकम मिलने के योग हैं. परिवार में किसी विषय पर चर्चा होगी जो आपके लिए लाभदायक साबित होगी. हालांकि किसी की बात अनजाने में आपको परेशान कर सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने में सावधानी रखें. स्वास्थ्य में हल्की थकान या शरीर में बोझिलपन महसूस हो सकता है.

वृष राशि

आज आप धैर्य और संतुलन के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे. ऑफिस में आपकी सलाह से काम आगे बढ़ेंगे और आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी और कोई खास पल आपको खुश कर सकता है. आर्थिक रूप से स्थिति मध्यम रहेगी, लेकिन किसी महत्वपूर्ण खर्च के लिए योजना बनानी पड़ सकती है. परिवार में शांत माहौल रहेगा और घर की जिम्मेदारियों को आप अच्छी तरह निभाएंगे. हालांकि रिश्तो में किसी पुरानी बात को लेकर थोड़ी नाराजगी उभर सकती है, इसलिए संवाद नर्म रखें. सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा.

मिथुन राशि

आज आप अपनी बुद्धि और रचनात्मकता से कई कामों को आसानी से संभाल लेंगे. करियर में आपकी योजनाएं सफल होंगी और कोई नया अवसर मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में आकर्षण और रोमांस बने रहेंगे, पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे. आर्थिक मामलों में दिन अच्छा है और छोटी बचत का लाभ मिलेगा. परिवार में सकारात्मक माहौल आपको मानसिक सुकून देगा. हालांकि कुछ क्षणों में मन अस्थिर हो सकता है, जिससे निर्णय लेने में दुविधा हो सकती है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन भागदौड़ से बचें.

कर्क राशि

आज का दिन प्रगति और सुधार का रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और किसी अधूरे काम को पूरा करने का अवसर मिलेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और पार्टनर से सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना है, पर अनावश्यक खर्च से बचना बेहतर रहेगा. परिवार में किसी शुभ विषय पर चर्चा हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा. हालांकि किसी रिश्तेदार की टिप्पणी मन को ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन जल्द ही स्थिति सुधर जाएगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा पर नींद पूरी करने की जरूरत है.

सिंह राशि

आज आप अपने प्रभाव और नेतृत्व क्षमता से लोगों को आकर्षित करेंगे. करियर में आपकी योजनाएं सफल होंगी और कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है. प्रेम जीवन में गर्मजोशी बढ़ेगी और आपके व्यवहार से पार्टनर खुश रहेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और धनलाभ की संभावना बन सकती है. परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और कोई खुशखबरी मिल सकती है. हालांकि जल्दबाजी में किया गया कोई फैसला नुकसान भी दे सकता है, इसलिए सोच-समझकर आगे बढ़ें. सेहत में हल्का तनाव महसूस हो सकता है.

कन्या राशि

आज आपके लिए उन्नति और स्थिरता का दिन रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं और अनुशासन रंग लाएगा, जिससे अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. प्रेम जीवन में सुधार होगा और किसी गलतफहमी का अंत संभव है. आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन किसी बड़े निवेश को टाल देना बेहतर होगा. परिवार में सामंजस्य रहेगा और किसी की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी. हालांकि काम के दबाव से मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए खुद को आराम का समय जरूर दें. सेहत में हल्की कमजोरी संभव है.

तुला राशि

आज आप अपने व्यवहार और कूटनीति से कई मुश्किल स्थितियां संभाल लेंगे. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की प्रशंसा होगी और कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रेम जीवन में मुलाकात या बातचीत का खास अवसर मिलेगा. आर्थिक मामले संतुलित रहेंगे और छोटे लाभ मिलने की संभावना है. परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन आप स्थिति को आसानी से नियंत्रित कर लेंगे. हालांकि मन में हल्की बेचैनी या अनिश्चितता की भावना रह सकती है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

वृश्चिक राशि

आज आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाएगा. कामकाज में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा और आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल होंगे. प्रेम जीवन में रोमांस और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में सुधार होगा और किसी रुका हुआ धन मिलने की संभावना है. परिवार में निकटता बढ़ेगी और किसी खास बात पर समर्थन मिलेगा. हालांकि किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको चिढ़ा सकता है, इसलिए शांतिपूर्ण रवैया अपनाएं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस नींद का ध्यान रखें.

धनु राशि

आज भाग्य आपका साथ देगा और कई अवसर आपके सामने आएंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफलता की राह पर दिखाई देंगी. प्रेम जीवन में उत्साह और स्नेह बढ़ेगा, रिश्ते में गर्मजोशी महसूस होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और कोई नया स्रोत जुड़ सकता है. परिवार में माहौल खुशीभरा रहेगा और किसी समारोह की योजना बन सकती है. हालांकि यात्रा या बाहर का काम थोड़ा थका सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस खानपान का ध्यान रखें.

मकर राशि

आज आपकी मेहनत और एकाग्रता आपको बेहतरीन परिणाम दिलाएगी. कामकाज में स्थिरता और प्रगति दिखाई देगी. प्रेम मामलों में सहजता रहेगी और पार्टनर आपके मतभेद दूर करने की कोशिश करेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा पर अनावश्यक खर्च से बचें. परिवार में किसी बात पर गहरी बातचीत हो सकती है, जो रिश्तो को मजबूत करेगी. हालांकि मन में थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन आपका धैर्य स्थिति संभाल लेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कुंभ राशि

आज आपके विचार और रचनात्मकता आपको नई दिशा देने वाले साबित होंगे. करियर में प्रगति और नए अवसर मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में उत्साह बढ़ेगा और कोई खास पल आपको खुश कर सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ होगा और बचत बढ़ सकती है. परिवार में सामंजस्य रहेगा और किसी पुरानी चिंता का समाधान मिलेगा. हालांकि मन में थोड़ी अनिश्चितता रह सकती है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय न लें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मीन राशि

आज आप अपनी संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता से कई कामों को सहजता से निपटा लेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को सराहना मिलेगी. प्रेम जीवन में शांति और स्थिरता रहेगी, और कोई विशेष बातचीत रिश्ता मजबूत कर सकती है. आर्थिक मामलों में सुधार होगा पर बड़े खर्च को टालना सही रहेगा. परिवार में सहयोग और प्यार मिलेगा. हालांकि भावनात्मक रूप से आप थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपने मन को संतुलित रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

