Rashifal Hindi : गलत फैसले करेंगे बंटाधार, मिथुन समेत ये राशि वाले लोग रहें सावधान, पढ़ें 6 फरवरी 2026 का राशिफल

Horoscope Today 6 February 2026 : आज का दिन मेष राशि वालों की जिम्‍मेदारियां बढ़ाएगा. सेहत बिगड़ सकती है. वृषभ राशि वाले प्रेमीजनों का रिश्‍ता गहरा होगा. वृश्चिक राशि वालों का कोई राज बाहर आ सकता है. पढ़ें सभी राशियों का आज का राशिफल.

मेष

आज कामकाज में आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और लोग आपसे अपेक्षा रखेंगे. करियर में दबाव रहेगा, लेकिन यही आपको आगे ले जाएगा. धन को लेकर सोच-समझकर खर्च करेंगे. प्रेम जीवन में अपनापन महसूस होगा, पर मूड के उतार-चढ़ाव से बचें. परिवार और समाज में आपकी सक्रियता दिखेगी. संतान से जुड़ी कोई छोटी चिंता मन में रह सकती है. स्वास्थ्य में थकान के संकेत हैं. यात्रा आवश्यक हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में लग रहा साल का पहला सूर्य ग्रहण, अभी से संभल जाएं 3 राशि वाले लोग, वरना जिंदगी में कोहराम...

वृष

दिन स्थिरता देने वाला है. प्रोफेशन में धीमी लेकिन ठोस प्रगति होगी. आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहेगी. प्रेम संबंधों में भरोसा गहराएगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. समाज में आपकी सादगी पसंद की जाएगी. संतान के व्यवहार से संतोष मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. छोटी यात्रा संभव है.

मिथुन

आज कई जिम्मेदारियां एक साथ आ सकती हैं. करियर में निर्णय लेने से पहले सोच जरूरी है. धन के मामले में योजना बनेगी. प्रेम जीवन में संवाद की कमी परेशानी ला सकती है. परिवार में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आएगी. संतान को लेकर ध्यान देना पड़ेगा. नींद की कमी स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है. यात्रा से लाभ हो सकता है.

कर्क

भावनाएं आज आपके फैसलों को प्रभावित करेंगी. कार्यक्षेत्र में शांत रहकर काम करना फायदेमंद रहेगा. धन सामान्य रहेगा. प्रेम जीवन में सुरक्षा और अपनापन महसूस होगा. परिवार और समाज से सहयोग मिलेगा. संतान के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा. स्वास्थ्य में हल्की थकान संभव है. यात्रा टालना बेहतर रहेगा.

सिंह

आज आत्मविश्वास मजबूत रहेगा. करियर में आपकी मेहनत पहचानी जाएगी. धन से जुड़ा कोई मामला आगे बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा. परिवार और समाज में मान-सम्मान मिलेगा. संतान की उपलब्धि से खुशी होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. यात्रा सुखद अनुभव दे सकती है.

यह भी पढ़ें: शुक्र गोचर करके करेंगे राहु से युति, 6 फरवरी से वृष-मिथुन समेत इन राशि वालों के घर अचानक बहकर आएगा धन

कन्या

दिन व्यावहारिक रहने का है. प्रोफेशन में बारीकियों पर ध्यान देना जरूरी होगा. धन में संतुलन बनाए रखें. प्रेम जीवन में अपेक्षाएं कम रखें. परिवार में जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी. संतान को लेकर अनुशासन जरूरी होगा. स्वास्थ्य में पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है. यात्रा सामान्य रहेगी.

तुला

आज काम और निजी जीवन में संतुलन बनेगा. करियर में सहयोग से सफलता मिलेगी. धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. परिवार और समाज में सामंजस्य रहेगा. संतान से जुड़ी खुशी मिल सकती है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. छोटी यात्रा संभव है.

वृश्चिक

दिन आत्ममंथन का है. प्रोफेशन में कोई छुपी बात सामने आ सकती है. धन स्थिर रहेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. परिवार में पुराने मुद्दे उठ सकते हैं. समाज में आपकी गंभीर सोच दिखेगी. संतान को लेकर चिंता हो सकती है. मानसिक तनाव से बचें. यात्रा सोचकर करें.

धनु

आज अनुभव आपके काम आएंगे. करियर में नई दिशा पर सोच शुरू होगी. धन में उतार-चढ़ाव संभव है. प्रेम जीवन में स्पष्टता जरूरी है. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा. समाज में आपकी सकारात्मक सोच सराही जाएगी. संतान से जुड़ा कोई निर्णय लेना पड़ सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्रा का योग है.

यह भी पढ़ें: पैरेंटिंग में माहिर होते हैं इन मूलांकों वाले मां-बाप, बच्‍चे को बनाते हैं सफल, पूरी जिंदगी रहता है खुश

मकर

दिन जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. प्रोफेशन में भरोसा बढ़ेगा. धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. परिवार और समाज में आपकी भूमिका अहम होगी. संतान को लेकर चिंता रह सकती है. स्वास्थ्य में थकान महसूस होगी. यात्रा सीमित रखें.

कुंभ

आज योजनाओं में बदलाव आ सकता है. करियर में नई सोच अपनानी पड़ेगी. धन संतुलित रहेगा. प्रेम जीवन में दूरी महसूस हो सकती है. परिवार का सहयोग मानसिक मजबूती देगा. समाज से जुड़े काम में समय जाएगा. संतान को लेकर ध्यान जरूरी है. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा. मित्रों के साथ यात्रा संभव है.

मीन

दिन रचनात्मक रहेगा. प्रोफेशन में आपकी कल्पनाशक्ति काम आएगी. धन की स्थिति ठीक रहेगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. परिवार और समाज का सहयोग मिलेगा. संतान के साथ समय अच्छा बीतेगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. एकांत या जल से जुड़ी यात्रा सुकून देगी.

यह भी पढ़ें: आपका पार्टनर वफादार है या नहीं? हाथ की रेखाएं खोलती हैं रिश्तों के राज

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)