Rashifal 9 january 2026 : चंद्रमा पूरे दिन कन्‍या राशि में गोचर करेंगे. इसका असर मेष-वृषभ राशि के लिए शुभ रहेगा. वहीं कुछ राशि वालों को मानसिक तनाव और असफलता का सामना करना पड़ सकता है. पढ़ें 9 जनवरी 2026, शुक्रवार का राशिफल.

मेष राशि

आज विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. नौकरीपेशा लोग अपने कार्य पूरे आत्मविश्वास और लगन के साथ संपन्न करेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन में उत्साह व प्रसन्नता बनी रहेगी. किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा. व्यवसायी अपने व्यापार के विस्तार के लिए लंबी यात्रा कर सकते हैं. खिलाड़ी अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सम्मान या पदक प्राप्त कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वृष राशि

आज का दिन विद्या और ज्ञान में सफलता दिलाने वाला है. नौकरी करने वाले लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से प्रसन्नता अनुभव करेंगे. किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेने का योग है. व्यापारी वर्ग व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से लंबी यात्रा कर सकता है. खिलाड़ी अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के बल पर सम्मान या पुरस्कार प्राप्त करेंगे.

यह भी पढ़ें: उच्‍च राशि मकर में मंगल का गोचर, धन के साथ जमीन-जायदाद में होगी बढ़ोतरी, करियर में आएगा बड़ा उछाल

मिथुन राशि

आज आप मानसिक तनाव और समस्याओं से राहत महसूस करेंगे. परिवार और मित्रों के साथ आनंदपूर्ण समय व्यतीत होगा. सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक उत्सव में शामिल होने के संकेत हैं. नया वाहन खरीदने या माता-पिता से धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं. माता के साथ संबंध शुभ और सहयोगपूर्ण रहेंगे. जमा पूंजी में वृद्धि के लिए आज का दिन अनुकूल है.

कर्क राशि

आज कुछ थकान और आलस्य महसूस हो सकता है, किंतु आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. लिया गया कोई कठिन निर्णय आपसे अधिक मेहनत करवाएगा, जिसका परिणाम भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा. धन की प्राप्ति परिश्रम के माध्यम से होगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. विद्यार्थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे.

सिंह राशि

आज आप जोश और साहस के साथ कुछ नए और असाधारण कार्यों में हाथ डालेंगे. छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता आवश्यक है. यदि वाहन खरीदने की योजना है तो उसे फिलहाल स्थगित करना उचित रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए संयम से काम लें.

यह भी पढ़ें: मेहनत कर-करके दम निकल जाता है, तब इन बर्थडेट वालों को मिलती है सक्‍सेस, केतु करते हैं कबाड़ा!

कन्या राशि

आज का दिन सप्ताह के श्रेष्ठ दिनों में से एक है. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापारियों को अनेक लाभ प्राप्त होने के योग हैं. सट्टे में निवेश के लिए समय अनुकूल है. आप आत्मनिर्भरता का अनुभव करेंगे. कुल मिलाकर दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना हितकर होगा.

तुला राशि

आज व्यय आपकी आय से अधिक रह सकता है. अनावश्यक खर्च से बचें, अन्यथा आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. छोटे भाई-बहनों के कारण हानि या तनाव संभव है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में कटुता आ सकती है, इसलिए वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें, नहीं तो घर का वातावरण प्रभावित हो सकता है. स्वास्थ्य और निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है.

वृश्चिक राशि

आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा. व्यापार और आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. प्रेम संबंधों में सुधार के संकेत हैं. लंबी यात्रा की योजना रद्द हो सकती है. विद्यार्थी अपने सहपाठियों से पढ़ाई में सहयोग प्राप्त करेंगे. यदि घर या संपत्ति खरीदने की योजना है तो उसे कुछ समय के लिए टालना उचित रहेगा.

धनु राशि

कार्यक्षेत्र में स्थिति में सुधार होगा और मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी. पिता के स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं. प्रभावशाली लोगों से सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके कार्यों में प्रगति होगी. माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्र रहेंगे. जीवनसाथी के नाम से संपत्ति लाभ के योग बन सकते हैं. दांपत्य जीवन में प्रेम और रुमानियत बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें: सपने में अर्थी देखना बेहद खास, देता है करियर, धन-दौलत, सेहत-उम्र से जुड़ा अहम संकेत

मकर राशि

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा. आप अपनी अपेक्षा से अधिक धन अर्जित कर सकते हैं. भाग्य आपका साथ देगा. हालांकि जीवनसाथी के साथ संबंधों में कुछ खटास आ सकती है, इसलिए सावधानी आवश्यक है. संतान पक्ष से शुभ समाचार, पुरस्कार या सम्मान की प्राप्ति संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु मानसिक तनाव रह सकता है.

कुंभ राशि

वाहन चलाते समय, सड़क पर चलते हुए तथा कार्य करते समय सतर्कता बरतें. निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें. अनावश्यक तनाव और वाद-विवाद से बचें. किसी अशुभ समाचार से मन विचलित हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य रहेगा.

मीन राशि

आज जीवनसाथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में मधुरता और रुमानियत बनी रहेगी. पढ़ाई और अध्ययन के लिए दिन अनुकूल है. व्यापारियों को नए साझेदार के माध्यम से उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. जमा पूंजी बढ़ाने के लिए समय श्रेष्ठ है, किंतु सट्टे में निवेश से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खान-पान में संयम रखें और नियमित व्यायाम करें. महिलाओं के प्रति सद्भाव और सम्मान बनाए रखें.

यह भी पढ़ें: मकर संक्रांति पर काले कपड़े पहनना क्‍यों शुभ? जबकि पूजा-पाठ, त्‍योहार में वर्जित है काला रंग

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)