/Aaj Ka Rashifal: नकारात्मकता अपने ऊपर हावी न होने दें कन्या राशि वाले! पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 10 August 2026: आज 10 अगस्त 2026, सोमवार के दिन सावन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 08 बजकर 01 मिनट तक होगी और त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी जो मध्यरात्रि के बाद 04 बजकर 55 मिनट तक बनी रहेगी. आज सूर्योदय के समय चंद्रमा मिथुन राशि में होगा और फिर मध्यरात्रि के बाद 04 बजकर 44 मिनट पर कर्क राशि में गोचर कर जाएगा. आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक होगा और फिर पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज वज्र योग रात्रि 10 बजकर 27 मिनट तक होगा और फिर सिद्धि योग शुरू हो जाएगा. आज चंद्रमा, नक्षत्र और योग की स्थिति के अनुसार जानेंगे कि सभी 12 राशियों के लिए पूरा दिन कैसा रहने वाला है. आइए पढ़ें 10 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल.
मेष राशि वालों के लिए अपने संपर्कों का दायरा और अधिक विस्तृत करना फायदेमंद रहेगा. परिस्थितियां अनुकूल होती जाएगी. किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करनी पड़ सकती है, लेकिन अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें. दूर दराज की व्यावसायिक पार्टियों के साथ संपर्कों को और अधिक मजबूत करें. अपनी लव पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं. सकारात्मक रहने से ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
वृष राशि वालों के आय के स्रोत बढ़ेंगे. धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका रुझान रहेगा. निवेश संबंधी कार्यों को अभी टालने में ही भलाई है. सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या में फंस सकते हैं, सावधान रहें. प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखें. ब्लड प्रेशर तथा डायबिटिज से परेशान लोग अपना विशेष ध्यान रखें.
उपाय- पंचमुखी हनुमान जी का स्मरण करें और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
कोई भी काम प्लानिंग से करना और सकारात्मक सोच रखना मिथुन राशि वालों को नई दिशा प्रदान करेगा. नकारात्मक प्रवृत्ति लोगों की गलत सलाह आपको आपके लक्ष्य से भटका भी सकती हैं. अभी व्यवसाय में कोई भी नया निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. परिवार में शुभ आयोजन संबंधी योजनाएं बनेंगी. गर्मी और पॉल्यूशन से अपना बचाव अवश्य रखें.
उपाय- बच्चों को फल-मिठाई आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
कर्क राशि वालों को इस समय भाग्य हर परिस्थिति का सामना करने की क्षमता दे रहा है. आवश्यक खर्चों को ही प्राथमिकता दें और भाई-बहनों के साथ तालमेल बनाकर रखें. किसी भी क्लाइंट अथवा कस्टमर के साथ पर तर्क-वितर्क करना आपको मुसीबत में डालेगा. अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आने की उम्मीद है. काम के साथ-साथ उचित आराम भी लेना जरूरी है.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 3
सिंह राशि वाले आज एक नए आत्मविश्वास के साथ कुछ नई नीतियों को संपन्न करने में जुट जाएंगे. अपनी उपलब्धियां का दिखावा न करें. जल्दबाजी व अति उत्साह में बना बनाया खेल बिगड़ सकता है. कारोबार में विपरीत परिस्थितियां जल्दी ही काबू में आ जाएंगी. इसलिए पूरे जोश से अपने काम के प्रति एकाग्रचित्त रहें. परिजनों का आपस में सामंजस्य बना रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
उपाय- मंदिर जाकर माथा टेकें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 5
आज विशेष तौर से कन्या राशि की स्त्रियां अपने कार्य को सहजता और सरलता से पूरा कर पाएंगी. नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें. एकांत में बैठकर आत्म चिंतन भी करें. व्यवसाय में स्टाफ तथा कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखने में मेहनत करनी पड़ेगी. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है.
उपाय- गणपति जी का ध्यान करें और संभव हो तो मंत्र जाप भी करे
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 7
तुला राशि वालों ने अगर किसी को धन उधार दिया हुआ है तो आज उसकी वापसी की उचित संभावना है. किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने परिवार पर ना होने दें. आज कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है. युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों के प्रति गंभीर और ईमानदार रहें. गैस और अपच की समस्या से बचने के लिए व्यवस्थित दिनचर्या रखें.
उपाय- अन्न का दान करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 2
वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है. गलतियों से बचने के लिए बेहतर होगा, कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उस पर पुनर्विचार अवश्य कर लें. कार्य स्थल पर अपनी निगरानी अनिवार्य रखें. किसी लापरवाही की वजह से कोई ऑडर भी कैंसिल हो सकता है. पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा. शारीरिक कमजोरी व जोड़ों में दर्द जैसी समस्या परेशान कर सकती है.
उपाय- शिव पार्वती के स्वरूप का दर्शन करें तथा उनका ध्यान करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
धनु राशि वालों के घर में किसी निकट संबंधी के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा. कई मुद्दों पर विचार-विमर्श भी होगा. भाइयों के साथ किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर वाद-विवाद हो सकता है. व्यवसाय में किसी नए काम की भी शुरुआत होने की संभावना है. वर्कर्स की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. दांपत्य सुख-शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही रखना आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है.
उपाय- पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
परिवार और फाइनेंस से संबंधित लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय मकर राशि वालों के लिए सकारात्मक रहेंगे. किसी के साथ भी वैचारिक मतभेद चल रहे हो, तो उन्हें दूर करने में आपका प्रयास सफल रहेगा. व्यवसाय में आपकी उपस्थिति से अनुशासित व्यवस्था बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बनेगा. पाचन संबंधी समस्या से राहत पाने के लिए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें.
उपाय- सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 3
कुंभ राशि वालों के सोचे हुए कार्य आज समय पर पूरे हो जाएंगे और मनोरंजन व आमोद-प्रमोद में भी समय व्यतीत होगा. कोर्ट केस संबंधी मामला चल रहा है, तो अभी कोई हल मिलने की संभावना नहीं है. अन्य व्यवसायियों के साथ कुछ प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहेगी, लेकिन जीत आपकी ही सुनिश्चित है. लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर बनेगा. नींद ना आने जैसी समस्या परेशान कर सकती है. संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 8
अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए मीन राशि वाले अधिकतर महत्वपूर्ण काम समय पर निपटा लेंगे. युवा वर्ग मौज मस्ती की वजह से अपना ही नुकसान कर बैठेंगे. व्यवसाय में अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो समय शुभ है. अविवाहितों के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही छोड़ें और अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह ध्यान रखें. पक्षियों के लिए भोजन, पानी की व्यवस्था करें.
उपाय- पक्षियों के लिए भोजन, पानी की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 1
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)