/Aaj Ka Rashifal: सिंह राशि वालों की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है, कन्या वालों के विचार होंगे सकारात्मक! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: आज 10 जुलाई 2026 को शुक्रवार दिन है और इस दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 08 बजकर 17 मिनट तक बनी रहेगी उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय के समय चंद्रमा मेष राशि में रहेगा और शाम 06 बजकर 45 मिनट पर वृष राशि में प्रवेश करेगा. आज भरणी नक्षत्र दोपहर 01 बजकर 15 मिनट तक होगा और फिर कृत्तिका नक्षत्र लगेगा. आज धृति योग सुबह 07 बजकर 15 मिनट तक होगा, उसके बाद शूल योग मध्यरात्रि 03 बजकर 51 मिनट बना रहेगा, इसके बाद गण्ड योग लग जाएगा.
इन सभी ग्रह-नक्षत्रों, योग और तिथि को देखते हुए आइए जानें मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है. किनके लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा और किन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानें 10 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल क्या कहता है.
कोई रुकी हुई या उधार दी हुई पेमेंट आज वसूल हो सकती है. आपकी कोई कीमती वस्तु चोरी या खोने की आशंका लग रही है. कारोबार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहेगी और कुछ लोग नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे. प्रेम संबंधों में अपने लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान रखें. तनाव, अवसाद जैसी समस्या से घबराने की बजाय समाधान ढूंढे.
उपाय- सूर्य उपासना करें तथा प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य दें.
अतीत को भूलकर वर्तमान में जीने से कई समस्याओं का हल आप स्वयं ही निकालने में सफल होंगे. कोई भी विवाद होने पर उसे बढ़ाने की वजह आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करें. आज व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है. अतः ऑर्डर को समय पर पूरा करें. घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के सहयोग और मार्गदर्शन से उचित व्यवस्था बनी रहेगी. महिलाएं तथा बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.
उपाय- मां दुर्गा के उपासना करें और बच्चियों को कुछ ना कुछ फल-दूध आदि अवश्य दें.
प्रॉपर्टी के खरीद-फरोख्त संबंधी कुछ योजनाएं गति में आएंगी. बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की वजह से व्यक्तिगत दिक्कतें बढ़ सकती हैं. कारोबार में किसी नए काम को शुरू करने की ख्वाहिश आज पूरी हो सकती है. नकारात्मक प्रवृत्ति के मित्रों के साथ मेलजोल बढ़ाना आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाएगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
उपाय- गाय को हरा चारा खिलाएं और प्रणाम करें.
विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों की आज कोई समस्या हल हो सकती है. कहीं भी निवेश करने या कोई महंगी वस्तु खरीदने से पहले उचित सोच-विचार अवश्य कर लें. व्यवसाय में यह समय बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से कार्यों को अंजाम देने का है. परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से व्यवस्था बिगड़ सकती हैं. काम के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है.
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाए और पानी की भी व्यवस्था करें.
किसी मुश्किल मुकाम को मेहनत से हासिल कर लेंगे. अगर स्थान परिवर्तन की योजना बन रही है, अभी कुछ समय के लिए स्थगित कर दें. व्यवसाय में कुछ नई जानकारियां मिलेंगी, जो कि आपकी तरक्की के लिए सहायक होगी. युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंध में तब्दील होगी. तनाव और चिंता का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है.
उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
अनुभवी लोगों के साथ मेल मुलाकात से आपकी विचार शैली में सकारात्मक परिवर्तन आएगा. प्रॉपर्टी अथवा किसी पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस पर पुनर्विचार अवश्य करें. कारोबार में अभी किसी भी नए कार्य को शुरू करने में जल्दबाजी ना करें. परिजनों का सहयोग आपके आत्मबल को बनाकर रखेगा. स्वास्थ्य में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव आएंगे.
उपाय- सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.
अपने रुके हुए कार्यों को गति देने का अनुकूल समय है. अहम की वजह से भाइयों के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है. वर्किंग महिलाओं को पारिवारिक और व्यावसायिक कार्यों के बीच व्यवस्था बनाने में कुछ दिक्कत रहेगी. घर के सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाएंगे. मेडिटेशन अवश्य करें तथा कुछ समय प्रकृति के साथ भी व्यतीत करें.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.
आपके मित्र और रिश्तेदार आप की किसी परेशानी को सुलझाने में सहयोग करते नजर आएंगे. राजनीति में सक्रिय लोगों के लिए कुछ उथल-पुथल भरा समय रहेगा. काम को लेकर की गई मेहनत के मनवांछित परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे. व्यक्तिगत मामलों को पारिवारिक सुख-शांति पर हावी न होने दे. स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है.
उपाय- मंदिर या गुरुद्वारे में अन्न का दान दें.
इस समय अपने लक्ष्य को हासिल करना आपकी प्राथमिकता रहेगी और सफलता भी मिलेगी. घर पर मेहमानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान आएगा. व्यवसाय में कुछ उतार-चढ़ाव जैसी स्थिति रहेगी. इस समय कहीं निवेश ना करें. प्रेम संबंधों में स्थायित्व बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. एसिडिटी तथा पेट दर्द जैसी परेशानी बढ़ सकती है.
उपाय- सुबह स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं.
कुछ समय से चल रहा मन में कोई द्वंद्व समाप्त होगा. आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे. भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले. व्यावसायिक कार्य समय पर पूरे करने के लिए अपनी कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है. युवा वर्ग प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ करने की बजाय अपने करियर पर ध्यान दें. अपने खान-पान के प्रति लापरवाही ना बरतें.
उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
विद्यार्थी नए सत्र की पढ़ाई को लेकर उत्साहित रहेंगे. जीवन से जुड़ी हर गतिविधि को व्यावहारिक तरीके से समझने का प्रयास करें. कोई नया बिजनेस शुरू करने या विस्तार करने के लिए दिन बहुत ही अनुकूल रहेगा. घर में मेहमानों के आगमन से चहल-पहल भरा खुशनुमा माहौल रहेगा. डायबिटिक लोग अपनी नियमित जांच में लापरवाही ना करें.
उपाय- पेड़-पौधों को जल से सींचे और आसपास की साफ-सफाई करें.
कोई भी कार्य करने पहले उसकी हर पहलुओं पर विचार-विमर्श करने से आपकी तरक्की के नए मार्ग प्रशस्त होंगे. दूसरों पर विश्वास करने के बजाए अपनी अंतरात्मा के निर्णय को प्राथमिकता दे. नौकरीपेशा लोगों को मनोनुकूल कार्यभार मिलने से तनाव मुक्ति मिलेगी. कई मुद्दों पर परिजनों की राय आपके लिए लाभदायक साबित होगी. सर्वाइकल और कंधों में दर्द की स्थिति रहेगी.
उपाय- किसी भी धर्म स्थल पर एकांत में बैठे और आत्म चिंतन करें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)