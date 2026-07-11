/Aaj Ka Rashifal: ऑफिशियल यात्रा पर जा सकते हैं कर्क राशि के लोग, चुनौतियों से राहत पाएंगे तुला राशि वाले! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 11 July 2026: आज 11 जुलाई 2026 को शनिवार दिन है. आज की तिथि आषाढ़ कृष्ण द्वादशी है जो मध्यरात्रि 02 बजकर 05 मिनट तक बनी रहेगी और फिर त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा पूरे दिन वृष राशि में विचरण करेगा. कृत्तिका नक्षत्र सुबह 11 बजकर 4 मिनट तक होगा और फिर रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा. आज गण्ड योग मध्यरात्रि 12 बजकर 6 मिनट तक होगा और फिर वृद्धि योग शुरू हो जाएगा. आज कौलव करण दोपहर 3 बजकर 44 मिनट तक होगा और फिर तैतिल करण शुरू हो जाएगा.
इन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति और तिथि को देखते हुए आइए जानें सभी 12 राशियों के जातकों के लिए आज का दिन कैसा होगा. किन्हें चुनौतियों का सामना करना होगा और किनके लिए दिन शुभ सिद्ध होगा. आइए जानें 11 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल जानें.
अपने कार्यों को नया रूप देने के लिए ज्यादा रचनात्मक तरीके अपनाने में सफल रहेंगे. व्यर्थ की गतिविधियों से दूर रहें, वरना बैठे-बिठाए कोई मुसीबत आ सकती है. कोई भी व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उचित सोच विचार करना जरूरी है. दांपत्य जीवन में आपसी संबंध खुशनुमा रहेंगे. सर्वाइकल और मांसपेशियों के दर्द से राहत मिलेगी.
उपाय - गणपति जी को लड्डू का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
प्रॉपर्टी के खरीद-फरोख्त संबंधी कोई प्लानिंग को फलीभूत होने का अनुकूल समय है. पारिवारिक व्यवस्था को लेकर कोई निर्णय लेना पड़े तो सभी की राय पर अमल करें. किसी भी क्लाइंट के साथ उलझना आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगा. परिजनों के साथ मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा. तनाव व थकान से बचने के लिए उचित आराम भी लेना जरूरी है.
उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक-7
परिवार संबंधी सुख-साधनों पर पैसा खर्च करके खुशी ही मिलेगी. आलोचनाओं और अफवाहों की वजह से तनाव रह सकता है. कारोबार में फाइनेंस संबंधी कार्य भी कुछ परेशानी और बाधा के उपरांत पूरे हो जाएंगे. किसी पुराने मित्र के मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा. अत्यधिक कार्यभार के वजह से पैरों में दर्द व सूजन की समस्या बढ़ सकती है.
उपाय- सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
कर्क राशि वालों की दिन की शुरुआत बहुत ही सुखद होगी. सिर्फ खुद को अपडेट रखें. लेनदेन संबंधी कार्यों को करते समय बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है. नौकरी पेशा लोगों को किसी ऑफिशियल यात्रा पर जाने का आर्डर आ सकता है. प्रेमी-प्रेमिका को डेटिंग के अवसर सुलभ होंगे. अपनी दिनचर्या और खान-पान को व्यवस्थित रखें.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर साफ सफाई की सेवा करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
सिंह राशि वालों का कोई रुका हुआ पैसा आज हासिल हो सकता है, इसलिए प्रयासरत रहे. ध्यान रखें कि लापरवाही और लेटलतीफी के कारण महत्वपूर्ण काम रुक भी सकते हैं. कारोबार को और अधिक विस्तृत करने के लिए मार्केटिंग तथा जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ाना होगा. लव अफेयर्स के मामले में खुद को लकी महसूस करेंगे. व्यवस्थित दिनचर्या रखें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
उपाय- पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और तेल का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
कन्या राशि वालों को किसी नजदीकी संबंधी की मदद से अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में सफलता मिलेगी. गुस्सा और ईगो की वजह से घर का माहौल भी कुछ अस्त-व्यस्त हो सकता है. उच्च अधिकारियों की मदद से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे. परिजनों के बीच आपसी प्रेम प्यार बना रहेगा. ज्यादा भीड़-भाड़ अथवा पॉल्यूशन वाले स्थान पर जाने से परहेज करें.
उपाय- प्रातः काल नंगे पैर मंदिर जाए और देव दर्शन करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
तुला राशि वालों को पिछले कुछ समय से चल रही चुनौतियों से आज कुछ राहत मिलेगी. विद्यार्थियों को अपनी किसी प्रोजेक्ट के विफल होने से तनाव रह सकता है. पब्लिक डीलिंग और मीडिया से संबंधित कार्य में बहुत फायदेमंद रहेंगे. प्रेम संबंधों में विवाह के लिए परिवार जनों की अनुमति मिल जाएगी. अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और देसी इलाज ले.
उपाय- चींटियों को सतनाजा खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक-1
वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में आ रहा कोई अवरोध आज समाप्त हो जाएगा. महिलाओं को अत्यधिक कार्यभार की वजह से व्यवस्था बनाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं. कमीशन, बीमा, शेयर्स आदि से संबंधित व्यवसाय में फायदा होगा. पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ कहासुनी हो सकती है. इस समय स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें.
उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 4
धनु राशि वालों को बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाकर रखेगा. मेहमानों की अधिक आवाजाही से आपके व्यक्तिगत कार्यों में व्यवधान आएंगे. व्यवसाय संबंधी सभी काम सुचारु रुप से निपटने से राहत मिलेगी. परिजनों के साथ मनोरंजन संबंधी योजनाएं बनेंगी. थकान की वजह से सिर दर्द, कमजोरी जैसी स्थिति महसूस करेंगे.
उपाय- माता-पिता और उनके समान वरिष्ठ जनों का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद ले.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक-1
मकर राशि वालों के व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों में उचित सामंजस्य रहेगा. ससुराल पक्ष के साथ वाद-विवाद होने जैसी स्थिति बन सकती हैं. किसी भी तरह का व्यवसायिक निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. प्रेम प्रसंगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास करना जरूरी है. अत्यधिक तले-भुने तथा मसालेदार खानपान से परहेज करें.
उपाय- जरूरतमंद लोगों को फल दूध आदि का दान करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 5
कुंभ राशि वालों को किसी निकट संबंधी की परेशानी हल करने में मदद करके हार्दिक खुशी महसूस होगी. अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है, तो शांति से निपटाने की कोशिश करें. अगर किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना है, तो उस पर तुरंत अमल करें. अपने लव पार्टनर को मैरिज के लिए प्रपोज करने का उचित समय है. शरीर में सुस्ती और थकान जैसी स्थिति रहेगी.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 3
मीन राशि वालों के लिए अपने सपने और कल्पनाएं साकार करने का अनुकूल समय है. स्थितियों को मजबूत करने के लिए किसी अनुचित कार्य का सहारा ना लें. व्यवसाय में रिटेल की अपेक्षा होलसेल कार्य में अधिक ध्यान लगाएं. व्यर्थ के प्रेम प्रसंग से दूर रहे. उमस भरे मौसम से अपना बचाव रखें.
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 9
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)