/Aaj Ka Rashifal: लेनदेन में सावधानी बरतें सिंह राशि के लोग, वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंध में बढ़ेंगी नजदीकियां! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: आज 11 सितंबर 2026 को शुक्रवार दिन है. आज भाद्रपद अमावस्या तिथि प्रातः 8 बजकर 57 मिनट तक होगी और फिर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय के समय चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा और शाम 7 बजकर 8 मिनट पर कन्या राशि में प्रवेश करेगा. आज पूर्वा फाल्गनी नक्षत्र दोपहर बाद 1 बजकर 17 मिनट तक होगा, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज साध्य योग शाम के 5 बजकर 2 मिनट तक होगा और फिर शुभ योग शुरू हो जाएगा. आज सूर्य-चंद्रमा और योग-नक्षत्र की स्थिति को देखते हुए आइए जानें सभी 12 राशियों के लिए 11 सितंबर 2026 का राशिफल क्या बता रहा है.
मेष राशि के युवाओं को अपनी किसी प्रतियोगिता में मनोनुकूल परिणाम मिलने से प्रसन्नता मिलेगी. अपनी किसी विशेष योजना को क्रियान्वित करने में कुछ व्यवधान आ सकते हैं. व्यवसाय में मार्केटिंग संबंधी कार्यों को अभी स्थगित रखना उचित है क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा. व्यर्थ के प्रेम संबंध में अपना समय नष्ट न करें. इस समय वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखना जरूरी है.
उपाय- माता अथवा माता समान स्त्रियों का सम्मान करें और उनकी सेवा करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
वृष राशि वालों के दिन की शुरुआत किसी सुखद घटना से होगी. किसी मित्र के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी. फाइनेंस संबंधी कोई भी लेनदेन करते समय लापरवाही बरतना नुकसान देगा. व्यवसाय में कर्मचारियों पर बहुत अधिक विश्वास ना करके सभी गतिविधियों में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखे. वैवाहिक संबंधों में गलतफहमियां न आने दें. अत्यधिक तनाव के कारणों से बचना जरूरी है.
उपाय- मंदिर जाकर माथा टेकें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
किसी मित्र या संबंधी की समस्या हल करने में मिथुन राशि वालों की विशेष भूमिका रहेगी. कभी-कभी आपकी जिद्द और वहम ही आपको मुसीबत में डाल देते हैं. कारोबार में कोई रुकी हुई पेमेंट मिल जाने से आय की स्थिति बेहतर रहेगी. बेहतरीन आर्डर भी मिलने की संभावना है. परिवार के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत होगा. सिर में भारीपन और बुखार जैसी समस्या रहेगी.
उपाय- सुबह स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 5
कर्क राशि वाले कठिन से कठिन कार्य अपने दृढ़ निश्चय से पूरी करने की क्षमता रखेंगे. उधार दिए हुए पैसे की वापसी के लिए तकाजा करने का अनुकूल समय है. उच्च अधिकारी तथा सम्मानित लोगों से संपर्क बनाकर रखना व्यवसाय के लिए फायदेमंद रहेगा. पति-पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहयोग और विश्वास घर की सुख-शांति को बनाकर रखेगा. वर्तमान वातावरण की वजह से लापरवाही बिल्कुल ना बरतें. जरूरतमंद लोगों को कुछ ना कुछ दान अवश्य दें
उपाय- जरूरतमंद लोगों को कुछ ना कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
पढ़ाई कर रहे सिंह राशि वालों का ध्यान अपने लक्ष्य पर रहेगा और लक्ष्य हासिल करने में सक्षम भी रहेंगे. लेनदेन में सावधानी बरतें. कोई पेमेंट वगैरह फंस सकती है. नौकरीपेशा महिलाओं को कोई खास अथॉरिटी मिलेगी. नौकरी में तरक्की के उत्तम योग बन रहे हैं. रोमांस और प्रेम प्रसंगों में मधुरता बढ़ेगी. योगा, फिटनेस आदि जैसी गतिविधियों पर ध्यान दें.
उपाय- किसी जरूरतमंद अथवा किसी संस्था में दवाइयां का दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 9
वर्तमान दौर में थोड़ा स्वार्थी भी होना जरूरी है. अर्थात कन्या राशि वाले अपने बारे में ही सोचें और अपने लिए ही काम करें. ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने में अगर खुद को प्रयास करने पड़े, तो देर ना करें. कारोबार में दूसरों की कार्यप्रणाली का अनुसरण ना करके अपनी प्लानिंग पर भरोसा रखें. प्रेम संबंध मर्यादित और विश्वास पूर्ण बने रहेंगे. छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेने की आदत में सुधार लाएं.
उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 5
तुला राशि वाले अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने में सफल रहेंगे. मनमाफिक सफलता भी मिलेगी. ध्यान रखें, इस समय मान-हानि अथवा कोई आरोप लगने जैसी स्थिति भी बन रही है. अगर कार्यस्थल के आंतरिक व्यवस्था में कुछ बदलाव संबंधी प्लानिंग चल रही है, तो समय अनुकूल है. पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से घर में सुकून भरा माहौल रहेगा. सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या रहेगी.
उपाय- नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 1
कोई विवादित मामला चल रहा है तो उसका परिणाम वृश्चिक राशि वालों के पक्ष में आ सकता है. अपनी योग्यता और काबिलीयत पर विश्वास रखें तथा नियत समय पर कार्य पूरे करने की कोशिश करें. आज का दिन मार्केटिंग संबंधी कार्यों तथा पेमेंट वगैरह एकत्रित करने के लिए अनुकूल है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. छाती से संबंधित परेशानी जैसे नजला-जुकाम से अपने आप को बचाकर रखें.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
धनु राशि वालों के आज अधिकतर काम दिन के पूर्वार्ध में ही संपन्न हो जाएंगे. छोटी-छोटी बातों पर आहत होने जैसे स्वभाव को सुधारें. और परेशानियों का हल निकालने का प्रयास करें. व्यवसाय संबंधी नए संपर्क बनेंगे. परंतु अपने महत्वपूर्ण कागजात संभालकर रखें. पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी. व्यवस्थित दिनचर्या तथा खानपान रखना आपको तंदुरुस्त और ऊर्जावान रखेगा.
उपाय- कोई भी शुभ काम करने से पहले किसी वरिष्ठ ब्राह्मण से आशीर्वाद अवश्य लें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 6
मकर राशि वाले अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो तुरंत निर्णय लें. किसी सदस्य की नकारात्मक बात को लेकर घर के वातावरण में कुछ उदासी रह सकती हैं. दूरदराज के क्षेत्रों से संबंधित व्यवसाय में गति आएगी. पति-पत्नी के बीच खट्टी-मीठी नोकझोंक रहेगी. गले में इंफेक्शन तथा कफ संबंधी समस्या रहेगी. मंदिर में जाकर देव दर्शन जरूर करें.
उपाय- मंदिर में जाकर देव दर्शन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 5
कुंभ राशि वालों का भाग्य उनके पक्ष में है. अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग कीजिए. कभी-कभी गुस्सा या वाणी में कटुता के कारण बनते कार्यों में विघ्न आ सकता है. व्यवसायिक क्षेत्र में अधिक निगरानी रखने की आवश्यकता है. फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा. पति-पत्नी का एक दूसरे के प्रति विश्वास बना रहेगा. थायराइड व रक्तचाप से प्रभावित व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें.
उपाय- जरूरतमंद लोगों को फल-दूध आदि का दान करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
मीन राशि वालों को उन्नति के नए आयाम हासिल होंगे. संबंधियों के साथ में मेल-मुलाकात का दौर रहेगा. इस समय भाइयों के साथ किसी प्रकार की मनमुटाव की स्थिति बन रही है. व्यापार में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करते समय अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें. कोई शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव भरा वातावरण रहेगा. कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या दोबारा उत्पन्न हो सकती हैं.
उपाय- बच्चों को फल, मिठाई, टाफी आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 9
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)