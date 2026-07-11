/Aaj Ka Rashifal: आज नया काम न शुरू करें मेष राशि के लोग, समस्याओं को धैर्य से सुलझाएं वृश्चिक राशि वाले! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: आज 12 जुलाई 2026 को रविवार दिन है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि रात्रि 10 बजकर 31 मिनट तक होगी और इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय के समय चंद्रमा वृष राशि में रहेगा और शाम 07 बजकर 07 मिनट पर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा. आज रोहिणी नक्षत्र सुबह 08 बजकर 29 मिनट तक होगा और फिर मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज वृद्धि योग रात्रि 08 बजकर 06 मिनट तक होगा और फिर ध्रुव योग शुरू होगा. आज गर करण दोपहर 12 बजकर 18 मिनट तक होगा और फिर वणिज करण शुरू हो जाएगा.
इन सभी ग्रह-नक्षत्रों और योग व करण की स्थिति को देखते हुए आइए जानें 12 राशियों के जातकों के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है. किनके लिए दिन शुभ होगा और किनके लिए अशुभ आइए पढ़ें 12 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल विस्तार से.
भागदौड़ के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से कामों को निपटाने की मेष राशि वालों की कोशिश कामयाब रहेगी. गुस्सा और आक्रोश जैसे नकारात्मक स्वभाव पर नियंत्रण रखें. व्यवसाय में कुछ प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति रहेगी. अभी नया काम न शुरू करें. पारिवारिक वातावरण सुखमय बना रहेगा. किसी भी तरह का रिस्क ना ले, चोट लगने जैसी आशंका लग रही है.
उपाय- बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
वृष राशि वालों को कोई शुभ सूचना मिलने से अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास महसूस होगा. इस समय कामकाज तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौती रहेगी. कारोबार में अत्यधिक कार्यभार रहने की वजह से आपकी व्यस्तता और अधिक बढ़ जाएगी. लव पार्टनर से मुलाकात का अवसर मिलेगा. खांसी-जुकाम जैसे इंफेक्शन से अपना बचाव रखें.
उपाय- मंदिर जाकर माथा टेकें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 1
मिथुन राशि वाली महिलाओं के लिए आज का दिन खासतौर पर शुभ रहेगा. विद्यार्थियों को मनोरंजन के साथ-साथ पढ़ाई पर भी एकाग्रता रखना होगी. कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों की वजह से कुछ मानसिक तनाव रहेगा. परिवार के साथ शॉपिंग तथा मौज मस्ती में खुशनुमा समय व्यतीत होगा. जोखिम पूर्ण कार्यों से दूर रहें.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
कर्क राशि वाले आज कुछ ऐसा भी सीख सकते हैं, जो कि आपके लिए चैलेंजिंग था. अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं तथा दस्तावेजों की संभाल स्वयं करें. कारोबार में विस्तार संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है. अविवाहितों के लिए आज बेहतरीन रिश्ता आने वाला है. इस समय किसी भी तरह का रिस्क लेना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है.
उपाय- बच्चों को फल-मिठाई आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
सोसाइटी जैसी गतिविधियों में आपकी किसी सलाह को विशेष सम्मान दिया जाएगा. कोई रिश्तेदार पीठ पीछे आपके लिए अफवाह फैला सकता हैं. रियल स्टेट से जुड़े लोगों की आज कोई फायदेमंद डील संभव है. संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को कोई उम्मीद नजर आएगी. गर्दन और पीठ का दर्द परेशान करेगा.
उपाय- शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
कन्या राशि वालों का अगर कोई विशेष कार्य रुका हुआ है, तो आज उसमें सफलता मिलने की संभावना है. मित्रों अथवा भाई-बहनों के साथ संबंधों को बिखरने से बचाएं. कारोबार में रुकी हुई पेमेंट मिल जाने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. गैस और कब्जियत जैसी दिक्कत रहेगी.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करें उसके बाद अपने कार्य प्रारंभ करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
समय और ऊर्जा का सही प्रतिबंधन करने से तुला राशि वालों के कार्य अच्छी तरह संपन्न हो जाएंगे. जरूरत पड़ने पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह अवश्य लें. कारोबार में अपनी काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने में ध्यान दें. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. खांसी-जुकाम जैसी एलर्जी परेशान करेगी.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
प्रयास करने पर कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. किसी भी समस्या को धैर्य और संयम से सुलझाने की कोशिश करें. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट संबंधित किसी कार्य में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है. पति-पत्नी के मतभेदों का असर घर की सुखद व्यवस्था पर भी पड़ेगा. खानपान के प्रति लापरवाही ना करें.
उपाय- किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करना उत्तम रहेगा.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 6
धनु राशि वालों के लिए आज चुनौतियों से भरा दिन होगा. परंतु आप उनका समाधान आसानी से ढूंढ लेंगे. स्वयं पर भरोसा रखकर कार्य करें, तभी सफलता प्राप्त होगी. कारोबार में की गई मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिल जाएंगे. घर में किसी व्यक्तिगत बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. असंतुलित दिनचर्या का प्रभाव आपकी पाचन क्रिया पर पड़ेगा.
उपाय- गाय को हरी चरी खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- गहरा पीला
भाग्यशाली अंक- 9
मकर राशि वालों के लिए इस समय किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित रखना समय और धन की बचत करवाएगा. गैर कानूनी कार्यों में हस्तक्षेप करना आपको मुसीबत में डाल देगा. व्यवसाय में परिवर्तन संबंधी कोई योजना बन रही है तो उस पर अमल करने का अनुकूल समय है. परिजनों के साथ मनोरंजन आदि में खुशनुमा समय व्यतीत होगा. मौसमी बुखार और खांसी-जुकाम रह सकते हैं.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
कुंभ राशि वाले आज अपनी योग्यता द्वारा अपना कोई सपना साकार कर सकते हैं. किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ व्यक्तिगत बात को लेकर संबंध खराब हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना अति आवश्यक है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.
उपाय- सूर्य देव को केसर मिश्रित जब से अर्घ्य दें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
अगर कोई भी परिवर्तन संबंधी योजना बन रही हैं तो मीन राशि वाले आज उस पर अमल कर सकते हैं. खरीदारी, मनोरंजन आदि करते समय अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें. कारोबार में कुछ समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी और होलसेल संबंधी कारोबार मुनाफा कमा लेंगे. युवा वर्ग प्रेम संबंधों में पड़कर अपने करियर के साथ समझौता ना करें. अत्यधिक थकान और तनाव की वजह से शुगर लेवल बढ़ सकता है. कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार अथवा पैसे देकर उनसे आशीर्वाद लें.
उपाय- कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार अथवा पैसे देकर उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 7
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)