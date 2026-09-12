/Aaj Ka Rashifal: मिथुन राशि के लोग पढ़ाई से न करें समझौता, व्यवसाय को लेकर सतर्क रहें कन्या राशि वाले! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 September 2026: आज 12 सितंबर 2026 को शनिवार दिन है. आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 7 बजकर 47 मिनट तक होगी और फिर द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा आज कन्या राशि में होगा. उत्तरा फाल्गनी नक्षत्र दोपहर 12 बजकर 56 बजे तक होगा और फिर हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा. शुभ योग दोपहर बाद 3 बजकर 10 मिनट तक होगा और फिर शुक्ल योग शुरू हो जाएगा. आज सूर्य-चंद्रमा और योग-नक्षत्र की स्थिति के अनुसार दिन कैसा बीतने वाला है, किन राशि वालों को लाभ और किन्हें हानि होगी? आइए 12 सितंबर 2026 के राशिफल से सभी 12 राशियों का हाल जानें.
मेष राशि वालों को आज कुछ दुविधा और परेशानी हो सकती है लेकिन हल भी मिलते रहेंगे. मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए जरूरी है कि बीती हुई नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें. किसी प्रकार की भी पार्टनरशिप करने की योजना को आज स्थगित रखें. पति-पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. एसिडिटी और कब्ज की समस्या परेशान कर सकती है.
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
वृष राशि वाले पिता या पिता समान किसी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन का जरूर अनुसरण करें. उचित व्यवस्था हो जाने के बावजूद मन में कुछ भय बना रहेगा, अपना मनोबल मजबूत रखें. सहयोगियों तथा कर्मचारियों की मेहनत और सहयोग से रुकी हुई गतिविधियां दोबारा शुरू होगी. किसी नजदीकी मित्र से मुलाकात होगी. मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से शरीर में कहीं दर्द जैसी शिकायत रह सकती है.
उपाय- शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है. वित्तीय कार्यों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें. विद्यार्थी मौज मस्ती में पड़कर अपनी पढ़ाई से समझौता न करें. मीडिया के क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में कुछ नई जानकारियां मिलने से काम आसान होगा. प्रेम संबंधों से दूर ही रहें, तो उचित है. कभी-कभी आपकी विचलित मानसिक स्थिति का नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है.
उपाय- पशु-पक्षियों के लिए आहार की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 6
किसी भी दुविधा में परिवार जनों का सहयोग कर्क राशि वालों के लिए मददगार साबित होगा. जमीन-जायदाद व वाहन को लेकर किसी प्रकार की समस्या होने की आशंका है. व्यावसायिक मामलों में बिना सोचे-समझे अपनी योजनाओं को किसी से भी ज्यादा शेयर ना करें. घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा. वर्तमान मौसम के नकारात्मक प्रभाव से बचना होगा. किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करना उत्तम रहेगा.
उपाय- किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करना उत्तम रहेगा.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 1
सिंह राशि वालों का दिन शानदार तरीके से व्यतीत होगा. आपके काम मन मुताबिक तरीके से पूरे होंगे. वर्तमान समय अनुसार प्रैक्टिकल बनें तथा सफल होने के लिए थोड़ा स्वार्थी भी होना पड़ता है. कारोबार के विस्तार को लेकर किसी भी योजना को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है. पति-पत्नी अपने पर्सनल संबंधों को लेकर कुछ तनाव में रहेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
कोई भी काम प्लानिंग से करना तथा सकारात्मक सोच रखना कन्या राशि वालों को नई दिशा प्रदान करेंगे. घर में किसी अप्रिय व्यक्ति के आगमन से मन खिन्न हो जाएगा. व्यवसाय में कोई डील या लेनदेन करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है. प्रेम संबंधों में भी और अधिक नजदीकियां आएंगी. स्वस्थ रहने के लिए संतुलित दिनचर्या रखना जरूरी है.
उपाय- घर के वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 7
अगर घर के रखरखाव में बदलाव संबंधी कोई योजना तुला राशि वालों की बन रही है, तो उस पर गंभीरता से विचार करें. संतान की किसी समस्या को लेकर आप परेशान रह सकते हैं. व्यवसाय में मार्केटिंग संबंधी कार्यों तथा संपर्क सूत्रों को मजबूत करने में समय दें. पति-पत्नी के आपसी तालमेल से घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा. इंफेक्शन अथवा त्वचा संबंधी कोई परेशानी बढ़ सकती हैं.
उपाय- मां दुर्गा की उपासना करें तथा बच्चों को फल-मिठाइयां आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
वृश्चिक राशि वाले पारिवारिक दायित्व बखूबी निभाएंगे. फोन या ईमेल के माध्यम से कोई खास सूचना भी मिलेगी. कभी-कभी आप के अहम की वजह से काम बनते-बनते बिगड़ भी सकते हैं. नौकरी पेशा लोगों को ऑफिशियल कार्यभार की अधिकता की वजह से परेशानी रहेगी. घर में किसी खास वस्तु की शॉपिंग होने से खुशी भरा माहौल रहेगा. उमस भरे मौसम की वजह से एलर्जी और इंफेक्शन की समस्या रहेगी.
उपाय- गणपति जी का ध्यान करें और लड्डूओं का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 3
धनु राशि वालों का अगर कोई व्यक्तिगत कार्य अटका हुआ है तो आज कुछ भागा-दौड़ी के बाद हल हो जाएगा. कोई भी खास कार्य करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच-विचार करना जरूरी है. सरकारी सेवारत व्यक्ति पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों को सावधानी से करें, वरना किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं. प्रेम संबंधों के मामले में आप खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
उपाय- गाय को हरा चारा खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
मकर राशि वालों को किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से लंबे समय से चल रही किसी परेशानी से राहत मिलेगी. आय की अपेक्षा खर्चों की अधिकता बनी रहेगी. जिसकी वजह से चिंता रह सकती है. व्यवसाय में अभी किसी भी नई योजना अथवा कार्य को शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. युवा लोग प्रेम प्रसंगों में ना उलझें. गर्मी और उमस की वजह से आपको सिर दर्द व थकान महसूस होगी.
उपाय- चने की दाल और गुड़ किसी धर्मस्थल पर जरूर दें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
अध्ययनरत कुंभ राशि के युवाओं को अपने फ्यूचर से संबंधित चल रही समस्या का हल मिल जाएगा. मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम ना मिलने पर तनाव हावी ना होने दें. व्यवसाय संबंधी कोई भी नया कार्य शुरू करने की जल्दबाजी में कोई भी कार्य नुकसानदायक रह सकता है. जीवन साथी तथा परिवार जनों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा. अपने खानपान और दिनचर्या के प्रति लापरवाही की वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर जाकर कुछ समय आत्म चिंतन और मनन करना आपको सुकून देगा.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना और समन्वय बनाकर रखना मीन राशि वालों को सफल बनाएगा. सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान अवश्य दें. व्यवसाय में कोई भी काम पूरे कायदे कानून के तहत ही करें वरना कोई समस्या खड़ी हो सकती हैं. पति-पत्नी के बीच कुछ समय से चल रही गलतफहमी का निवारण होगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
उपाय- मां भगवती के दर्शन करें और खीर का प्रसाद बांटे.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)