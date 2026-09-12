/Aaj Ka Rashifal: मिथुन राशि के लोग पढ़ाई से न करें समझौता, व्यवसाय को लेकर सतर्क रहें कन्या राशि वाले! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 September 2026: आज 12 सितंबर 2026 को शनिवार दिन है. आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 7 बजकर 47 मिनट तक होगी और फिर द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा आज कन्या राशि में होगा. उत्तरा फाल्गनी नक्षत्र दोपहर 12 बजकर 56 बजे तक होगा और फिर हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा. शुभ योग दोपहर बाद 3 बजकर 10 मिनट तक होगा और फिर शुक्ल योग शुरू हो जाएगा. आज सूर्य-चंद्रमा और योग-नक्षत्र की स्थिति के अनुसार दिन कैसा बीतने वाला है, किन राशि वालों को लाभ और किन्हें हानि होगी? आइए 12 सितंबर 2026 के राशिफल से सभी 12 राशियों का हाल जानें.