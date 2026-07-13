/Aaj Ka Rashifal: खुद पर भरोसा रखें कर्क राशि के लोग, दूसरों के मामले में दखल न दें धनु राशि वाले! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 13 July 2026: आज 13 जुलाई 2026 को सोमवार दिन है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि शाम 6 बजकर 50 मिनट तक होगी और फिर अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा आज दिन-रात मिथुन राशि में ही भ्रमण करेगा। मृगशिरा नक्षत्र आज सुबह 5 बजकर 42 मिनट तक होगा और फिर आर्द्रा नक्षत्र होगा. आज के योग की बात करें तो ध्रुव योग शाम 4 बजकर 1 मिनट तक बना रहेगा और फिर व्याघात योग बनेगा. आज विष्टि करण सुबह 8 बजकर 41 मिनट तक रहेगा और फिर शकुनि करण शुरू हो जाएगा.
इन सभी ग्रह-नक्षत्रों और चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए आइए जानें सभी 12 राशियों के जातकों के लिए दिन कैसा बीतेगा. किनके लिए आज का दिन अति शुभ और उपल्ब्धियों भरा रहने वाला है और किनके लिए दिन निराशा से भरा हो सकता है. आइए पढ़ें 13 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल क्या कहता है.
पिछले कुछ दिनों से चल रही किसी समस्या से मेष राशि वालों को आज राहत मिलेगी और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों में ध्यान दे पाएंगे. स्वभाव में नरमी बनाकर रखें, गुस्से की वजह से परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं. आज आप के अधिकतर व्यवसायिक काम फोन और संपर्क सूत्रों के माध्यम से ही संपन्न होते जाएंगे. दांपत्य जीवन में कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती हैं. पेट खराब होने की वजह से भूख ना लगना और अपच जैसी समस्याएं रहेंगी.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय सफाई की सेवा अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
वृष राशि वालों को आज पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत कार्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है. कहीं भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों के प्रयोग करने से परहेज रखें. कारोबार में इस समय कुछ बेहतर ऑप्शन मिलते सकते हैं, जो कि भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. परिजनों के साथ आपसी तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा. तनाव और थकान जैसी स्थिति से बचें.
उपाय- बहन बेटियों का सम्मान करें और उन्हें यथासंभव उपहार दें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 4
मिथुन राशि वालों को अपने लक्ष्य पर फोकस रहने और मेहनत करने से निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी. युवा वर्ग ओवरकॉन्फिडेंस की वजह से अपना ही नुकसान कर सकते हैं. पार्टनरशिप के व्यवसाय में कुछ मतभेद की स्थिति बन सकती हैं. दोस्तों के साथ मनोरंजक कार्यक्रम बनेंगे. वर्तमान मौसम आपके स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
कर्क राशि वाले वो लोग जो स्थान परिवर्तन के इच्छुक हैं उनके लिए उचित संभावनाएं बन रही हैं. स्वयं पर भरोसा रखें क्योंकि दूसरों की बातों में आकर आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं. कारोबार में अपनी कार्य प्रणाली में किए गए बदलाव से आपकी समस्याएं कुछ कम होगी. पति-पत्नी के आपसी संबंध मधुर रहेंगे. व्यवस्थित दिनचर्या और खानपान की वजह से स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
उपाय- शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
सिंह राशि वालों के लिए दिन मेहनत से भरा रहेगी लेकिन कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे. कानूनी मामलों का उल्लंघन करना आपको मुश्किल में डाल सकता है. लंबे समय से जिस कार्य में विस्तार के लिए प्रयासरत थे, वह कामना आज पूरी हो सकती है. वैवाहिक संबंधों में चल रहे मनमुटाव को आपसी सामंजस्य से सुलझाने की कोशिश करें. अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप कराएं.
उपाय- किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करना उत्तम रहेगा.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 2
कन्या राशि वाले विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा संबंधी कार्य में विशेष सफलता हासिल होगी. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला अभी और अधिक उलझने की आशंका लग रही है. कार्य क्षेत्र में सभी कार्य अपनी देखरेख में ही करवाएं. नए ऑर्डर मिलने की संभावना है. पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा. सर्वाइकल व मांसपेशियों का दर्द परेशान कर सकता है.
उपाय- शनि स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
तुला राशि वाले आज अपने काम को नया रूप देने के लिए ज्यादा रचनात्मक तरीके अपनाएंगे. किसी से भी अपनी उपलब्धियां और योजनाएं शेयर ना करें, अन्यथा आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है. शेयर, स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग इस समय मुनाफे की स्थिति में रहेंगे. प्रेम संबंधों में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से कुछ गलतफहमियां आ सकती है. ज्यादा मेहनत का असर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी परेशानियों को बढ़ाएगा.
उपाय- प्रातः काल शुद्ध होकर गायत्री मंत्र का जाप करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
वृश्चिक राशि वालों के मन में कुछ समय से चल रहा कोई द्वंद्व समाप्त होगा. सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें. व्यावसायिक स्थिति अच्छी रहेगी, सिर्फ धन संबंधी लेनदेन करते समय बहुत अधिक सावधानी रखें. पति-पत्नी के बीच उचित प्रेम प्यार बना रहेगा. नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या परेशान कर सकती हैं.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के उपासना करें तथा पीली वस्तु का प्रसाद बांटें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 7
धनु राशि वाले विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित रहेंगे और जल्दी ही उसे कंप्लीट भी कर लेंगे. दूसरों के मामले में दखलअंदाजी करने से मान-हानि जैसी स्थिति भी बन सकती हैं. मार्केट में आपकी योग्यता और मेहनत द्वारा आपको कुछ नई उपलब्धियां हासिल होंगी. मित्रों से मेल-मुलाकात यादगार पलों में शामिल होगी. वर्तमान मौसम की वजह से सिर दर्द, बदन दर्द जैसी दिक्कत रहेगी.
उपाय- मंदिर जाकर माथा देखें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करें तो उत्तम रहेगा.
भाग्यशाली रंग- गहरा लाल
भाग्यशाली अंक- 9
मकर राशि वाले आज अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा व आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे. बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, इस समय उन्हें उचित मार्गदर्शन की जरूरत है. व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा तथा कुछ नए अनुबंध भी मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों में मर्यादा बनाकर रखना जरूरी है. खांसी-जुकाम, हरारत जैसी स्थिति रहेगी.
उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
भाग्यशाली रंग- ब्राउन
भाग्यशाली अंक- 4
कुंभ राशि वालों को आज प्रकृति आपको कोई बेहतरीन मौका देने वाली है, लेकिन उन्हें हासिल करना आपकी योग्यता पर भी निर्भर करता है. किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को क्रोध की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें. कारोबार में विस्तार संबंधी योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करें, आपको उचित परिणाम हासिल होंगे. प्रेम संबंधों से दूर रहे तथा अपने काम पर फोकस रहे. दवाइयों की अपेक्षा व्यायाम पर ज्यादा ध्यान दें.
उपाय- कुछ समय प्रकृति के समीप रहकर आत्म मनन और चिंतन करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 3
मीन राशि वालों का अगर कोई व्यक्तिगत कार्य रुका हुआ है तो उसे पूरा करने में किसी की सहायता मिल जाएगी. युवा वर्ग अपने व्यवहार में और अधिक परिपक्वता लाएं. प्रभावशाली व्यवसायियों के साथ संपर्क में रहने से आपको कई नई जानकारियां मिलेंगी. मित्रों से मेल-मुलाकात होने से बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे. थकान की वजह से सिर दर्द और कमजोरी की स्थिति रहेगी.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर सफाई की सेवा करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 6
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)