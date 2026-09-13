/Aaj Ka Rashifal: मेष राशि वालों का गुस्सा बिगाड़ सकता है काम, धनु वालों के प्रेम संबंध में आ सकती है खटास! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: आज 13 सितंबर 2026 को रविवार के दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि प्रातः 7 बजकर 9 मिनट तक होगी. उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय के समय चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा और मध्यरात्रि के बाद 1 बजकर 27 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेगा। हस्त नक्षत्र दोपहर बाद 1 बजकर 7 मिनट तक होगा और फिर चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज शुक्ल योग दोपहर बाद 1 बजकर 44 मिनट तक होगा और फिर ब्रह्म योग शुरू हो जाएगा. आज सूर्य-चंद्रमा और योग-नक्षत्र की स्थिति के अनुसार दिन का हाल जानेंगे. किन राशि वालों को लाभ और किन्हें आज हानि होगी? ये जानने के लिए आइए 13 सितंबर 2026 का राशिफल पढ़ें.
किसी नजदीकी मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात मेष राशि वालों को रोजमर्रा के तनाव भरे माहौल से राहत देगी. ध्यान रखें, आपका जरा सा भी क्रोध आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ सकता है. कारोबार में विस्तार संबंधी कुछ योजनाएं बनेंगी और उन्हें प्रारंभ करने का अनुकूल समय भी है. मित्रों से मुलाकात दिन को और अधिक खुशनुमा बनाएगी. पेट से संबंधित कोई समस्या रह सकती हैं.
उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 3
वृष राशि वालों की तरक्की के लिए कोई द्वार खुल रहा है, सिर्फ अत्यधिक मेहनत की जरूरत है. आप अपनी कोई महत्वपूर्ण वस्तु कहीं रखकर भूल सकते हैं या खो सकते हैं. व्यवसाय में दूरदराज की पार्टियों से उचित आर्डर मिलेंगे, जो बहुत अधिक मुनाफा देंगे. व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें. स्वास्थ्य की किसी भी समस्या को हल्के में ना लें और तुरंत इलाज करें.
उपाय- जरूरतमंद लोगों को राशन देना शुभ रहेगा.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 1
मिथुन राशि वाले अपने महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें. तथा अपनी प्रतिभा व क्षमताओं को समझें. किसी नजदीकी संबंधी के साथ पारिवारिक मुद्दों को लेकर कहासुनी होने की आशंका है. व्यवसायिक गतिविधियों में चल रही बाधाएं दूर होंगी तथा रुकी हुई कार्यप्रणाली में सुधार आएगा. परिवार के साथ मनोरंजक समय व्यतीत होगा. ब्लड प्रेशर व शारीरिक कमजोरी जैसी समस्या महसूस करेंगे.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 5
कर्क राशि वाले अपने व्यक्तिगत मामलों में किसी का हस्तक्षेप न होने दें. क्योंकि आपके खुद के निर्णय ज्यादा लाभदायक रहेंगे. दूसरों की मदद करते समय अपने समय और सामर्थ्य का भी ध्यान रखें. कारोबार में जैसा वर्तमान में चल रहा है, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें. दोस्तों तथा संबंधियों के साथ में मुलाकात खुशी देगी. वाहन द्वारा अथवा गिरने से चोट लगने की आशंका बनी हुई है.
उपाय- सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
पारिवारिक अथवा सामाजिक गतिविधियों में सिंह राशि वालों की कार्य कुशलता तथा योग्यता की सराहना होगी. इस समय कहीं भी यात्रा करने से परहेज करें. भाग्य मेहरबान रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यप्रणाली बहुत ही उत्तम तरीके से रहेगी. अविवाहित लोगों के लिए कोई खुशखबरी आ सकती हैं. मानसिक शांति और सुकून के लिए कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत करें. शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
उपाय- शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 4
कन्या राशि वालों के दिन की शुरुआत बहुत ही सुकून दायक रहेगी. तनाव मुक्त होकर आप अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे. किसी संबंधी अथवा पड़ोसी के साथ वाद-विवाद जैसी स्थिति भी बन रही है. वर्तमान समय उपलब्धियों वाला है. अपनी पूरी मेहनत व ऊर्जा अपने कार्यों के प्रति लगा दें. प्रेमी-प्रेमिका के मध्य अहम आ जाने से दूरियां आ सकती हैं. स्वास्थ्य के प्रति सचेत व सावधान रहना जरूरी है.
उपाय- सूर्य भगवान को केसर मिश्रित जल से अर्घ्य दें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
तुला राशि वाले अपनी सूझबूझ और योग्यता द्वारा कोई ऐसा कार्य कर जाएंगे, कि आप खुद अपने ऊपर फ़क्र महसूस करेंगे. कोई पुरानी नकारात्मक बात वर्तमान पर हावी होने की वजह से तनाव और चिंता रहेगी. व्यवसाय में कोई रुका हुआ आय का स्रोत पुनः शुरू होने की उचित संभावना है. विवाहेतर प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें. असंतुलित खानपान से परहेज रखें.
उपाय- बच्चों को फल, मिठाई, टाफी आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 1
वृश्चिक राशि वालों के मन मुताबिक कार्य बन जाएंगे. युवाओं की कोई महत्वाकांक्षा पूरी होने वाली है. स्थान परिवर्तन संबंधी गतिविधियों को लेकर तनाव रह सकता है. ऑफिशियल फाइलें तथा पेपर वर्क समय रहते पूरा कर ले. वरना आप दिक्कत में भी पड़ सकते हैं. जीवनसाथी तथा परिजनों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा. अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्यभार अपने ऊपर ना लें.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 6
धनु राशि वालों का कोई व्यक्तिगत मामला उलझा हुआ है तो आज समाधान मिल सकता है. कुछ ऐसे खर्चे भी आएंगे कि जिन पर कटौती करना मुश्किल होगा. ऑफिस का कार्य करते समय ध्यान रखें, कि छोटी सी गलती आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है. प्रेम संबंधों में कुछ खटास आ सकती हैं. स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और प्रसाद बांटें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
मकर राशि वाले किसी नजदीकी संबंधी के साथ महत्वपूर्ण बातों पर विचार-विमर्श करेंगे. परिवार के साथ शॉपिंग आदि भी रहेगी. युवा वर्ग अपना समय व्यर्थ ना करके अपने भविष्य संबंधी रूपरेखा तैयार करने में लगाएं. कारोबार में कर्मचारियों की किसी हरकत से आपको नुकसान हो सकता है. प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है. प्राणायाम, योगा जैसी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.
उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
कुंभ राशि वाले अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आज परिस्थितियां अनुकूल है. युवा वर्ग करियर संबंधी कार्यों में रुकावट आने से कुछ निराश रहेंगे. कारोबार में किसी नए प्रोजेक्ट में ठोस तथा महत्वपूर्ण निर्णय उचित रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको तनाव मुक्त रखेगा. अगर खांसी, जुकाम जैसी समस्या चल रही है तो उसे हल्के में ना लें.
उपाय- शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं और अनार के रस से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 8
फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार होगा और मीन राशि वालों को इसके सकारात्मक परिणाम भी हासिल होंगे. कोई पुरानी समस्या अथवा विवाद दोबारा उठ सकता है. कारोबार में विस्तार संबंधी योजनाओं को गंभीरता से लें और उन पर अमल करें. प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल जाएगी. शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे.
उपाय- पेड़-पौधों को जल से सींचे और आसपास की साफ-सफाई करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 7
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)