/Aaj Ka Rashifal: मेष राशि वालों का गुस्सा बिगाड़ सकता है काम, धनु वालों के प्रेम संबंध में आ सकती है खटास! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: आज 13 सितंबर 2026 को रविवार के दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि प्रातः 7 बजकर 9 मिनट तक होगी. उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय के समय चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा और मध्यरात्रि के बाद 1 बजकर 27 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेगा। हस्त नक्षत्र दोपहर बाद 1 बजकर 7 मिनट तक होगा और फिर चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज शुक्ल योग दोपहर बाद 1 बजकर 44 मिनट तक होगा और फिर ब्रह्म योग शुरू हो जाएगा. आज सूर्य-चंद्रमा और योग-नक्षत्र की स्थिति के अनुसार दिन का हाल जानेंगे. किन राशि वालों को लाभ और किन्हें आज हानि होगी? ये जानने के लिए आइए 13 सितंबर 2026 का राशिफल पढ़ें.