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Aaj Ka Rashifal: मेष राशि वालों का गुस्सा बिगाड़ सकता है काम, धनु वालों के प्रेम संबंध में आ सकती है खटास! पढ़ें आज का राशिफल

Rashifal Today 13 September 2026: आज यानी 13 सितंबर 2026 को रविवार है और आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है. सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा होगा ये जानने के लिए आइए 13 सितंबर का राशिफल पढ़ें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 13, 2026, 05:00 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 05:00 AM IST
Aaj Ka Rashifal: मेष राशि वालों का गुस्सा बिगाड़ सकता है काम, धनु वालों के प्रेम संबंध में आ सकती है खटास! पढ़ें आज का राशिफल
Image Credit: ZEE News

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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