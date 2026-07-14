/Aaj Ka Rashifal: मन मुताबिक सफलता पाएंगे कर्क राशि वाले, मीन राशि के युवाओं को मिलेगी बड़ी खुशखबरी! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 14 July 2026: आज 14 जुलाई 2026 को मंगलवार दिन है. आषाढ़ अमावस्या दोपहर 3 बजकर 14 मिनट तक होगा और फिर शुक्ल प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय के समय चंद्रमा मिथुन राशि में रहेगा और फिर शाम 6 बजकर 49 मिनट पर कर्क राशि में प्रवेश करेगा. आज पुनर्वसु नक्षत्र बीच रात को 12 बजकर 10 मिनट तक होगा और फिर पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज व्याघात योग सुबह 11 बजकर 57 मिनट तक रहेगा और फिर हर्ष योग शुरू हो जाएगा.
इन ग्रह-नक्षत्रों और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार आइए जानें सभी 12 राशियों के जातकों के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है? आइए पढ़ें 14 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल क्या कहता है.
आज का राशिफल 14 जुलाई 2026
अगर कोई विवादित मामला चल रहा है तो फैसला मेष राशि वालों के हक में आ सकता है. युवा वर्ग अपनी योजनाओं पर पूरी तरह से विचार करके ही उस पर कार्य करें, अन्यथा मुसीबत में पड़ सकते हैं. टेक्नोलॉजी के मामले में आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा और कोई उपलब्धि भी हासिल करेंगे. प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य की कमी से कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं. अपने विचारों को सकारात्मक रखें. जरूरतमंद लोगों को फल दूध आदि का दान करें.
उपाय- जरूरतमंद लोगों को फल दूध आदि का दान करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 2
वृष राशि वालों के लिए प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में जीत हासिल करने की उत्तम संभावनाएं हैं. पैतृक संबंधी विवादों में कुछ तनाव के बाद हल मिलने की संभावना है. लाभदायक ऑर्डर मिलने की संभावना है. इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स जैसे कामों को कंप्लीट रखें. मेहमान नवाजी और मौज मस्ती में खुशनुमा समय व्यतीत होगा. रोग निवृत्ति के प्राकृतिक तरीकों पर अधिक भरोसा करें. मां दुर्गा की स्तुति करें और बच्चों को फल-मिठाई आदि बांटे.
उपाय- मां दुर्गा की स्तुति करें और बच्चों को फल-मिठाई आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 3
मिथुन राशि वालों के लिए समय और भाग्य बेहतरीन परिस्थितियां बना रहे हैं, कर्म प्रधान बने. किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना आपा ना खोए और शांति से समाधान ढूंढे. व्यवसाय में भरपूर समय देने की जरूरत है. जरा सी लापरवाही की वजह से नुकसान हो सकता है. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. जोखिम पूर्ण कार्य से परहेज करें. कुछ समय प्रकृति के समीप रहकर आत्म मनन और चिंतन करें.
उपाय- कुछ समय प्रकृति के समीप रहकर आत्म मनन और चिंतन करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 9
कर्क राशि वाले स्थान परिवर्तन संबंधी किसी योजना पर विचार-विमर्श कर सकते हैं. किसी परिजन की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है. कारोबार के लिए संघर्षरत युवाओं को आज मन मुताबिक सफलता मिलेगी. युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय बर्बाद ना करें. स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी नियमों का पूर्णता पालन करें. बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 4
किसी विशेष व्यक्ति के सानिध्य में रहने से सिंह राशि वालों के विचारधारा में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा. बजट से ज्यादा खर्चा होना आपको चिंता में डाल देगा, इसलिए सचेत रहें. आयात-निर्यात संबंधी व्यापार में पुनः बेहतरीन परिस्थितियां बनेंगी. उचित ऑर्डर मिलेंगे. अपनी पारिवारिक व्यवस्था पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना होने दें. तनाव और थकान जैसी स्थिति से अपना बचाव रखें. श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
कन्या राशि वालों के लिए सफलता का कोई द्वार खुलने वाला है, जिससे आपकी कोई चिंता भी दूर होगी. अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. व्यवसायिक क्षेत्र में सारे निर्णय स्वयं ही ले, किसी का हस्तक्षेप ना होने दें. प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर करने के लिए आपके प्रयास जरूरी है. अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए संतुलित खानपान रखें. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
तुला राशि वालों को किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा बहुमूल्य उपहार मिल सकता है. किसी भी सरकारी कार्य को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़ें, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं. नौकरी पेशा स्त्रियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां बनेंगी. परिवार के साथ मनोरंजक प्रोग्राम बनेंगे. किसी भी तरह का व्यसन करने से परहेज करें.
उपाय- सूर्य उपासना करें तथा केसर मिश्रित जल से अर्क भी दें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 1
वृश्चिक राशि वाले आज किसी भी फोन कॉल को नजरअंदाज ना करें, कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. घर में वाद-विवाद जैसी स्थिति को शांति पूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें. अगर आप कोई कारोबार संबंधी कोई नया प्रयोग अमल करने जा रहे हैं, अत्यधिक सावधानी भी रखनी होगी. घर-परिवार के प्रति भी अपना सहयोग और समर्पण रखना जरूरी है. कुछ समय व्यायाम, मेडिटेशन आदि के लिए भी जरूर निकाले.
उपाय- अपने इष्ट का स्मरण करें और मंदिर में कुछ भी दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 8
अपनी दिनचर्या में कुछ नयापन लाने के लिए रचनात्मक गतिविधियों में धनु राशि वालों की रुचि बढ़ेगी. सकारात्मक दृष्टिकोण रखे तथा योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करें. कारोबारी मामलों में मेहनत अधिक और परिणाम कम जैसी स्थिति रहेगी. परिवार जनों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या परेशान कर सकती हैं.
उपाय- माता-पिता और उनके समान वरिष्ठ जनों का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद ले.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 9
मकर राशि वालों को कुछ व्यक्तिगत समस्याओं का हल मिलने से राहत और सुकून महसूस होगा. अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें तथा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें. रोजगार के लिए प्रयासरत युवाओं को बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है. मित्रों के साथ मिलने का भी प्रोग्राम बनेगा. व्यस्तता के बावजूद कुछ समय अपने आराम के लिए भी अवश्य निकालें.
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
संतान को लेकर चल रही कुंभ राशि वालों की कोई योजना आज साकार होने की संभावना है. विद्यार्थी नकारात्मक प्रवृत्ति के दोस्तों के प्रभाव में ना आकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें. कारोबार में आपकी कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है, जिससे आप गोपनीय रखना चाहते थे. दांपत्य जीवन में चल रहे मनमुटाव को आपसी सामंजस्य से सुलझाने की कोशिश करें. व्यसन और तनाव जैसी स्थितियों से दूर रहे.
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 2
प्रोफेशनल स्टडी के लिए प्रयासरत मीन राशि के युवाओं को कोई खुशखबरी मिल सकती हैं. नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की गलत सलाह आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती हैं. कारोबार संबंधी नया काम करने के लिए ग्रह स्थितियां अनुकूल नहीं है, वर्तमान कार्यों पर ही फोकस रहे. बाहरी लोगों का हस्तक्षेप अपने वैवाहिक जीवन पर ना पड़ने दें. पोलूशन और ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज रखें. पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप के दर्शन करें.
उपाय- पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप के दर्शन करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)