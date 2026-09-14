/Aaj Ka Rashifal: मिथुन राशि वालों के फाइनेंस संबंधी मामले सुलझेंगे, कर्क वालों को मिलेगी शुभ सूचना! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: आज 14 सितंबर 2026, सोमवार के दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि सुबह के 07 बजकर 07 मिनट तक होगा. इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगा. आज चंद्रमा तुला राशि में होगा. आज चित्रा नक्षत्र दोपहर बाद 01 बजकर 55 मिनट तक बना रहेगा. इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज ब्रह्म योग दोपहर 12 बजकर 47 मिनट तक होगा और फिर इंद्र योग शुरू हो जाएगा. गर करण सुबह 07 बजकर 07 मिनट तक होगा और बाद वणिज करण शुरू हो होगा. आज के दिन सूर्य-चंद्रमा और योग-नक्षत्र की स्थिति को देखते हुए आइए जानें किन राशि के लोगों को आज लाभ और किन्हें हानि होगी. आइए पढ़ें 14 सितंबर 2026 का राशिफल.
मेष राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ही सकारात्मक व्यतीत होगा. किसी शुभचिंतक का आशीर्वाद व शुभकामनाएं आपके लिए वरदान साबित होंगे. परंतु सावधान रहने की भी जरूरत है. बिना अनुभव के किसी भी तरह की जिम्मेदारी ना लें. व्यवसायिक कार्यों में गति आने से व्यस्तता बढ़ जाएगी. परिवार जनों के बीच सामंजस्य का कुछ अभाव रहेगा. अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर रखें.
उपाय- शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
वृष राशि वाले जीवन को सकारात्मक नजरिए से समझें, इससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा. संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए अगर कोई समझौता भी करना पड़े तो कर लें. इस समय कार्यक्षेत्र की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अधिक समय देने की जरूरत है. व्यर्थ के प्रेम संबंध में अपना समय नष्ट ना करें. आपके सकारात्मक विचार तथा सुव्यवस्थित दिनचर्या आपको स्वस्थ रखेगी.
उपाय- जरूरतमंद बच्चों को कॉपी, पेंसिल आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
मिथुन राशि वालों का अगर कोई फाइनेंस संबंधी मामला अटका हुआ है, तो उसे सुलझाने का उचित अवसर है. आपके पास योजनाएं तो बहुत है परंतु उन्हें क्रियान्वित कैसे करना है, इसमें कुछ मुश्किल आएगी. कामकाज में किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ से मुलाकात आपके भाग्य के द्वार खोलेगी. किसी पारिवारिक सदस्य की उपलब्धि से घर में उत्सव भरा वातावरण रहेगा. ज्यादा गरिष्ठ और तला-भुना खाने से भी अपना बचाव रखें.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 1
कर्क राशि वालों को आज कोई शुभ सूचना मिलने वाली है. इसमें लाभ की भी संभावना है. बातचीत के दौरान सावधानी बरतें. कोई नकारात्मक बात आपसी संबंधों को खराब कर सकती है. व्यवसायिक गतिविधियां मन मुताबिक तरीके से व्यवस्थित होती जाएंगी. पति-पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ वाद-विवाद रहेगा. शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी.
उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 3
सिंह राशि वालों को बच्चों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करने से खुशी मिलेगी और आत्म बल बढ़ेगा. अनावश्यक यात्रा से परहेज करें, क्योंकि इसमें पैसा और समय व्यर्थ ही होगा. युवा वर्ग को किसी व्यक्तिगत समस्या की वजह से करियर में व्यवधान आ सकता है. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या होने पर तुरंत अपनी जांच करवाएं.
उपाय- प्राणायाम करें और कुछ समय प्रकृति की सानिध्य में रहें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
कन्या राशि वालों को फोन कॉल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा. ससुराल पक्ष को लेकर किसी प्रकार की चिंता रह सकती है. कार्यक्षेत्र में इस समय कोई भी नया काम या योजना कामयाब नहीं रहेगी. जीवनसाथी का आत्मविश्वास व सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा. कमजोरी व थकान जैसी स्थिति महसूस होगी.
उपाय- गणपति जी को लड्डूओं का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- फिरोजी
भाग्यशाली अंक- 8
तुला राशि वालों के लिए आज उत्तम ग्रह स्थिति है. दिन की शुरुआत में ही अपने कार्यों को पूरा करने के लिए रूपरेखा बना लें. राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोग किसी वजह से मान-हानि का शिकार हो सकते हैं. जो युवा बहुत समय से अपने करियर को लेकर संघर्षरत थे, आज उन्हें कोई शुभ समाचार मिलेगा. प्रेम संबंधों के मामले में आप लकी रहेंगे. खांसी, जुकाम जैसी समस्या महसूस होगी.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
वृश्चिक राशि वालों के घर के रखरखाव या सुधार संबंधी कोई गतिविधि चल रही है, तो वास्तु सम्मत नियमों का भी जरूर उपयोग करें. किसी खास मित्र अथवा संबंधी के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है. कारोबार में अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध रखने से व्यवस्था में भी सुधार आएगा. घर के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर परिवारजनों के साथ योजनाएं बनेंगी. मौसमी बीमारियों का संकेत मिल रहा है. इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें.
उपाय- हनुमान जी का ध्यान करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 7
धनु राशि वालों के किसी कार्य में चल रही रुकावटें दूर होंगी. वाहन खरीदने की भी योजना बन सकती है. दूसरों के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, वरना आपकी मान-हानि भी संभव है. व्यवसाय में अपनी उपस्थिति और योगदान बनाए रखें. कोई अटकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्या हल हो जाएगी. पति-पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. गैस और बदहजमी की वजह से जोड़ों के दर्द की समस्या भी बढ़ सकती है.
उपाय- पेड़-पौधों को जल से सींचे और आसपास की साफ-सफाई करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 9
व्यक्तिगत और पारिवारिक गतिविधियों के बीच उचित सामंजस्य मकर राशि वाले बना पाएंगे. इस समय किसी भी योजना में या उधारी देने में अपना पैसा बर्बाद ना करें. नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने कार्य करने की प्रणाली में कुछ बदलाव लाना चाहिए. वैवाहिक अथवा प्रेम संबंधों में किसी वजह से तकरार उत्पन्न हो सकती है. अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाकर रखें.
उपाय- सूर्य उपासना करें तथा प्रातः काल सूर्य का ताप लेना आपको स्वस्थ रखेगा.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
विदेश जाने के लिए प्रयासरत कुंभ राशि के लोगों को कोई उम्मीद मिलेगी. संतान की कोई जिद आपको परेशान कर सकती हैं. कामकाज में गोपनीयता का ध्यान रखना जरूरी है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक मजबूती आएगी. त्वचा संबंधी एलर्जी रह सकती हैं.
उपाय- घर की बहन-बेटियों का सत्कार करें और कुछ उपहार दें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 2
मीन राशि वालों को कुछ खास जानकारियों को जानने का मौका मिलेगा. मित्रों के साथ मेल-मुलाकात होगी. आर्थिक मामलों में बहुत ही सोच-विचार कर निर्णय लेने की जरूरत है. कंप्यूटर और मीडिया से जुड़े व्यवसाय में कुछ खास अवसर प्राप्त होंगे. पति-पत्नी के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी. आपकी उत्तम दिनचर्या व खानपान की वजह से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 9
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)