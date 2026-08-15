/Aaj Ka Rashifal: सिंह राशि के लोग लक्ष्य पर करें फोकस, मीन राशि वालों को आत्मचिंतन करने की जरूरत! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 15 August 2026: आज 15 अगस्त 2026, शनिवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 5 बजकर 30 मिनट तक होगी. उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय के समय चंद्रमा सिंह राशि में होगा और सुबह 9 बजकर 35 मिनट पर कन्या राशि में प्रवेश करेगा. आज शिव योग सुबह 7 बजकर 9 मिनट तक होगा. उसके बाद सिद्ध योग शुरू हो जाएगा. आज के योग और सूर्य-चंद्रमा की स्थिति के अनुसार आइए जानते हैं, किसके लिए दिन खास रहेगा और किसे निराश होना होगा. किसे मेहनत का फल मिलेगा और कौन आज अपने कार्य में विफल हो सकता है.
मेष राशि वाले धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें. आपको सुकून मिलेगा. जल्दबाजी और ज्यादा उत्साहित होने से आपके बने बनाए काम बिगड़ भी सकते हैं. कलात्मक तथा ग्लैमर से जुड़े व्यवसाय में विशेष सफलता मिलेगी. घर की व्यवस्था को लेकर परिवार जनों के बीच कुछ मतभेद की स्थिति रहेगी. वायु, बादी वाली चीजों का सेवन करने से परहेज करें.
उपाय- मां दुर्गा की उपासना करें तथा श्रृंगार की कोई वस्तु भी भेंट करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
वृष राशि वाले वरिष्ठ लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है. व्यवसायिक गतिविधियां बेहतर होंगी. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के व्यवसाय में सुधार आएगा. प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर मनमुटाव की आशंका बन रही है. बदन दर्द और थकान की परेशानी महसूस होगी.
उपाय- बहन-बेटियों का आदर सत्कार करें और उन्हें कुछ उपहार अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
मिथुन राशि वालों के अथक प्रयासों और मेहनत से आज कोई रुका हुआ कार्य संभव हो सकता है. खर्चों के मामले में ज्यादा दरियादिली रखना आपको समस्या में डालेगा. व्यवसाय में किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए जानकारियां हासिल करना जरूरी है. अगर किसी से अपने प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं, तो अभी इंतजार करें. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
उपाय- पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
कर्क राशि वालों का दिन फाइनेंस से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बहुत ही उत्तम है. पड़ोसी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती हैं. इसलिए अत्यधिक क्रोध करने से बचें. कारोबार में नए कार्य की शुरुआत होगी. पार्टनरशिप करने के लिए भी समय अनुकूल है. विपरीत लिंगी मित्रों से दूरी बनाकर रखना उचित रहेगा. माइग्रेन, सिर दर्द की वजह से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती हैं.
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा जरूरतमंद बच्चों को कुछ ना कुछ आवश्यक खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 2
सिंह राशि वाले आलस छोड़कर पूरी ऊर्जा व आत्मविश्वास से अपने कार्यों को करते जाएं. सफलता सुनिश्चित है. बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में भी कुछ समय अवश्य लगाएं. व्यवसायिक कार्य सहज तरीके से बनते जाएंगे. लेनदेन में सावधानी बरतें. युवा प्रेम प्रसंगों में न पड़कर अपने लक्ष्य पर भी फोकस रहें. इस समय मौसमी बीमारियों का संकेत मिल रहा है.
उपाय- अपने इष्ट का स्मरण करें और मंदिर में कुछ भी दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 5
कन्या राशि वालों के घर, दुकान, ऑफिस आदि की मरम्मत व सुधार संबंधी योजनाएं बनेंगी. दूसरों की समस्याओं में चिंतित रहने से आप भी तनाव पाल लेंगे. मशीनरी, स्टाफ आदि से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं उठ सकती हैं. पति-पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा. अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाकर रखें.
उपाय- हनुमान जी की उपासना करें तथा बेसन के लड्डूओं का प्रसाद बांटे.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 3
तुला राशि वालों की किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ चल रही गलतफहमियां आपसी सामंजस्य से दूर हो जाएंगी. ध्यान रखें, भावुकता में आकर और जल्दबाजी में आप कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं. सचेत रहें, कर्मचारी या कोई बाहरी व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं. प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकियां आएंगी. किसी तरह का इंफेक्शन होने की आशंका है.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान का स्मरण करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
वृश्चिक राशि वालों का परिजनों के साथ किसी महत्वपूर्ण फैसले पर विचार-विमर्श होगा तथा कई हल भी मिलेंगे. छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर दें. व्यर्थ की बहसबाजी में ना पड़ें. व्यवसाय में कर्मचारियों पर बहुत अधिक विश्वास ना करके सभी गतिविधियों में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें. प्रेम संबंधों की वजह से घर में अशांति हो सकती है. अपना खानपान और दिनचर्या संतुलित रखें.
उपाय- गणपति जी को लड्डू का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 9
धनु राशि वालों का निकट संबंधियों के साथ आपसी विचारों का आदान-प्रदान करना सबको सुकून देगा. विद्यार्थी व्यर्थ की बातों में ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई के प्रति ध्यान लगाएं. व्यवसाय से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर निपटने की कोशिश करें. वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. सर्वाइकल और कंधों का दर्द परेशान करेगा.
उपाय- शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 4
आज मकर राशि वालों का कोई विशेष प्रयोजन हल होने वाला है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. जुआ, सट्टा जैसे रिस्की कामों में बिल्कुल भी निवेश ना करें, आपको भारी नुकसान हो सकता है. इस समय महिला वर्ग अपने व्यवसाय के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहेंगी और उचित परिणाम भी हासिल होंगे. परिवार जनों का घर की व्यवस्था बनाए रखने में उचित सहयोग रहेगा. अत्यधिक कार्यभार और तनाव की वजह से थकान रहेगी.
उपाय- प्रातः काल मंदिर अवश्य जाएं और ब्राह्मण से आशीर्वाद भी ले.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 6
कुंभ राशि वालों का दिन पारिवारिक लोगों की सुख-सुविधा तथा देखभाल संबंधी कार्यों में व्यतीत होगा. आज किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित ही रखें. कारोबार में नई उपलब्धियां सामने आएंगी, जो कि भविष्य में फायदेमंद साबित होने वाली हैं. प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है. ज्यादा तनाव लेने से बचें और सहज तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देते चले.
उपाय- शनि स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
मीन राशि वाले अगर कहीं पूंजी निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो तुरंत अमल कर दीजिए. सफल होने के लिए स्वार्थी होना भी जरूरी है. सामर्थ्य से ज्यादा कार्यभार लेने से बचें. व्यवसाय में उचित व्यवस्था बनाए रखने में ध्यान दें. कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखने की जरूरत है. प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत करने के लिए परिजनों की रजामंदी मिल जाएगी. स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.
उपाय- कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में बैठकर आत्मचिंतन करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)