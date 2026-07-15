/Aaj Ka Rashifal: शुभ समाचार पाएंगे मिथुन राशि के लोग, कारोबार में रिस्क न लें कन्या राशि वाले! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 15 July 2026: आज 15 जुलाई 2026 को बुधवार दिन है और आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि आज सुबह 11 बजकर 52 बजे तक बनी रहेगी. इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा आज दिन-रात कर्क राशि में संचरण करेगा. पुष्य नक्षत्र रात्रि 09 बजकर 47 मिनट तक होगा और फिर आश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज हर्ष योग सुबह 08 बजकर 05 बजे तक होगा और फिर वज्र योग शुरू हो जाएगा. बव करण सुबह 11 बजकर 52 बजे तक होगा और फिर बालव करण शुरू हो जाएगा.
इन ग्रह-नक्षत्रों और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार आइए विस्तार से जानें 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा रहेगा 15 जुलाई 2026 का दिन. आइए पढ़े दैनिक राशिफल.
आज का राशिफल 15 जुलाई 2026
मेष राशि वाले किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार अवश्य करें, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी. घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह को नजरअंदाज ना करें. व्यावसायिक पार्टियों के साथ आपके अच्छे संबंध व्यवसाय में तरक्की के शुभ अवसर प्रदान करेंगे. विवाह के इच्छुक लोगों के लिए आज कोई खुशखबरी मिलने वाली है. किसी तरह का इंफेक्शन से बचने के लिए अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें.
उपाय- गणपति जी का ध्यान करें और संभव हो तो मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 7
वृष राशि का राशिफल 15 जुलाई 2026
वृष राशि वाले आज खुद को आत्म केंद्रित करके ऊर्जावान बनाए, इससे जल्दी ही समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे. वर्तमान परिस्थितियों में समय के अनुसार खुद में भी बदलाव लाने की जरूरत है. रोजगार के लिए प्रयासरत लोगों को आज कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है. विपरीत लिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय अपने मान सम्मान भी ध्यान जरूर रखें. अपनी सोच को उत्तम और पॉजिटिव बनाकर रखें.
उपाय- जरूरतमंद बुजुर्गों की सेवा करें और यथा सामर्थ्य सहायता करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 2
मिथुन राशि वालों का आज का दिन किसी शुभ समाचार से शुरू होगा. बहुत अधिक आदर्शवाद आपके स्वयं के लिए नुकसानदायक हो सकता है. व्यवहारिक बनें. व्यवसायिक आर्डर को पूरा करने के लिए लोन लेने जैसी स्थिति बन सकती हैं. बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप अपने दांपत्य जीवन पर ना होने दें. मेडिटेशन और योग करें तथा पॉजिटिव रहे.
उपाय- पशु-पक्षियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 6
कर्क राशि वालों के लिए किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने का उत्तम समय है. पारिवारिक मसले को लेकर भाई-बहनों के बीच कुछ कहा-सुनी हो सकती हैं. कामकाजी महिलाओं को पारिवारिक तथा व्यवसायिक व्यवस्था बनाने में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं. प्रेम संबंधों के लिए प्रपोज करने का अनुकूल समय है. नकारात्मक विचारों की वजह से आत्मबल में कमी आ सकती है.
उपाय- सफाई कर्मचारियों को कुछ ना कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
किसी असंभव कार्य के अचानक ही बनने से सिंह राशि वालों के मन में बहुत अधिक प्रसन्नता व उमंग रहेगी. अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं व दस्तावेज को बहुत अधिक संभालकर रखें. सहयोगियों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं. दूसरों के मामले में दखलअंदाजी ना करें. आपके तनाव व गुस्से का असर घर परिवार पर भी पड़ेगा. मौसम के अनुकूल दिनचर्या रखना बहुत जरूरी है.
उपाय– मां भगवती के दर्शन करें और खीर का प्रसाद बांटे.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
किसी मित्र की मदद से कन्या राशि वालों का कोई व्यक्तिगत कार्य हल होगा. ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखने में आप का प्रयास जरूरी है. कारोबार में किसी भी प्रकार का रिस्क न उठाएं और ना ही किसी नए कार्य की शुरुआत करें. युवा वर्ग की दोस्ती प्रेम संबंधों की ओर अग्रसर होगी. स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक नियमों को अपनाएं. बहन-बेटियों का सम्मान करें और उन्हें यथा सामर्थ्य कुछ उपहार अथवा पैसे अवश्य दें.
उपाय- बहन-बेटियों का सम्मान करें और उन्हें यथा सामर्थ्य कुछ उपहार अथवा पैसे अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 3
तुला राशि वालों को आज नेटवर्क बढ़ाने का अच्छा मौका मिलेगा, इसका भरपूर फायदा भी उठा सकते हैं. लापरवाही और लेटलतीफी के कारण कुछ जरूरी काम अधूरे भी रह सकते हैं. मार्केटिंग तथा जनसंपर्क का दायरा बढ़ाए. कार्यों की छोटी से छोटी बारीकियों पर भी गंभीरता से मूल्यांकन करें. लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा. काम की अधिकता की वजह से थकान व कमजोरी महसूस रहेगी. किसी भी धर्मस्थल पर जाकर कुछ समय आत्म चिंतन और मनन करना आपको सुकून देगा.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर जाकर कुछ समय आत्म चिंतन और मनन करना आपको सुकून देगा.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 2
वृश्चिक राशि वाले समय का सम्मान करें, तो समय भी आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बनाएगा. हिसाब-किताब संबंधी कार्यों को सावधानी से करें. बिना बात किसी से भी ना उलझे. पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय मुनाफे की स्थिति में रहेंगे. पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. कार्यभार और तनाव लेने से ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं. जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई की वस्तुएं आदि देना शुभ रहेगा.
उपाय- जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई की वस्तुएं आदि देना शुभ रहेगा.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 7
आज आर्थिक स्थिति को और अधिक बेहतर बनाने के लिए धनु राशि वालों की कुछ योजनाएं बन सकती हैं. अध्ययनरत लोगों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. सरकारी सेवारत लोग पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों को सावधानी से करें. पति-पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध बने रहेंगे. काम के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है. मजदूर वर्ग को अपनी सामर्थ्य अनुसार राशन आदि देना आपको सुकून देगा.
उपाय- मजदूर वर्ग को अपनी सामर्थ्य अनुसार राशन आदि देना आपको सुकून देगा.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
मकर राशि वाले इस समय अपना पूरा ध्यान पेमेंट आदि कलेक्ट करने में लगाएं. आपको फायदा होगा. आपकी किसी नकारात्मक बात की वजह से कुछ लोगों के साथ संबंध खराब भी हो सकते हैं. कारोबार में कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ संबंध में किसी प्रकार की भी कटुता ना आने दे. प्रेम संबंधों के मामले में कुछ निराशा ही रह सकती है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. चिंता न करें. अपने इष्ट का ध्यान करें और किसी जरूरतमंद की मदद भी करें.
उपाय- अपने इष्ट का ध्यान करें और किसी जरूरतमंद की मदद भी करें.
भाग्यशाली अंक- नीला
भाग्यशाली अंक- 6
कुंभ राशि वाले भावुकता की बजाय प्रैक्टिकल तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करें. इससे आप बेहतरीन तरीके से निर्णय ले पाएंगे. विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है. कारोबार संबंधी नया काम करने के लिए ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं है, वर्तमान कार्यों पर ही फोकस रहे. विवाहेतर प्रेम संबंध तनाव का कारण बन सकते हैं. वात की वजह से जोड़ों व घुटनों में दर्द जैसी समस्या बढ़ेगी. गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 1
मीन राशि वालों को जीवन के सकारात्मक पहलुओं से रूबरू होने का भी अवसर प्राप्त होगा. संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें. कारोबार में किसी भी तरह की उधारी करना नुकसानदायक रह सकता है. पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव की स्थिति बनेगी. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें. प्राकृतिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें. श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 8
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)