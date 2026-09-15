/Aaj Ka Rashifal: अपने कर्म पर विश्वास रखें वृष राशि के लोग, सोच-समझकर फैसला लें तुला वाले! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: 15 सितंबर 2026 को मंगलवार दिन है. आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि प्रातः 7 बजकर 45 मिनट तक होगी और फिर पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा आज दिन–रात तुला राशि में संचरण करेगा. स्वाति नक्षत्र दोपहर बाद 3 बजकर 21 मिनट तक होगा और फिर विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. इंद्र योग दोपहर 12 बजकर 20 मिनट तक होगा, उसके बाद वैधृति योग शुरू हो जाएगा. आज विष्टि करण प्रातः 7 बजकर 45 मिनट तक होगा और फिर बव करण शुरू हो जाएगा. आज के दिन सूर्य-चंद्रमा, योग नक्षत्र करण की स्थिति के आधार पर आइए जानें किन राशि के लोगों के लिए दिन अति शुभ होगा. किन जातकों के लिए आज चुनौतियां बढ़ेंगी. आइए पढ़ें 15 सितंबर 2026 का राशिफल.
मेष राशि वालों का आज रुका हुआ आय का कोई स्रोत पुनः शुरू हो सकता है. इसलिए अपने प्रयासों में कमी ना आने दें. करीबी रिश्तों में भावनात्मक अपेक्षाएं रखना कष्टदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देना आपकी समस्याओं को कम करेगा. किसी मित्र से मुलाकात होगी और पुरानी यादें ताजा होंगी. ब्लड प्रेशर और डायबिटिक लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना करें.
उपाय- सूर्य भगवान का ध्यान करें और प्रातःकाल कुछ समय सूर्य का ताप अवश्य ग्रहण करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 6
वृष राशि वालों के लिए यह उत्तम समय है. अपने कर्म पर विश्वास रखें, तो भाग्य स्वतः ही आपका सहयोग करेगा. अगर भूमि अथवा वाहन खरीदने की प्लानिंग है, तो पहले पेपर्स वगैरह अच्छी तरह जांच लें. कार्यक्षेत्र में लंबित योजनाओं को अमल करने के लिए उचित समय है. पति-पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे. गले में इंफेक्शन तथा बुखार जैसी स्थिति रह सकती है.
उपाय- शिवालय जल से अभिषेक करें और शिवजी की आराधना करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 8
मिथुन राशि वालों का फाइनेंस संबंधी अटका हुआ कोई कार्य आज बन सकता है. यह समय चुनौतियों का सामना करने का भी है. जिसकी वजह से मानसिक तनाव रह सकता हैं. किसी नए कार्य से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करने से पहले एक बार पुनः निरीक्षण अवश्य कर लें. किसी प्रिय मित्र के मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा. संयमित दिनचर्या रखें.
उपाय- अपने इष्ट का स्मरण करें और मंदिर में कुछ भी दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 3
आज कर्क राशि वालों के सामने कई तरह के विकल्प रहेंगे, सिर्फ बेहतर तरीके से निर्णय लेने की जरूरत है. खरीदारी करते समय ध्यान रखें कि कोई आपको ठग भी सकता है. फाइनेंस संबंधी कारोबार में अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है. वैवाहिक संबंध मधुर और सामंजस्य पूर्ण रहेंगे. एलर्जी और खांसी-जुकाम की समस्या परेशान करेगी.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 9
सिंह राशि वाले कोई विपरीत परिस्थिति आने पर तनाव लेने की बजाय सकारात्मक बने रहें. आर्थिक चिंता दूर होगी. बिना सोचे-समझे किसी से भी कोई प्रॉमिस नहीं करना है. पार्टनरशिप संबंधी किसी भी कार्य में पुराने नकारात्मक मुद्दों को हावी न होने दें. लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका मिल सकता है. घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 5
कन्या राशि के विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा में सफलता मिलने के योग बने हुए हैं. लोगों के बीच किसी की भी आलोचना या निंदा न करें. इससे आपकी छवि खराब हो सकती है. कार्यक्षेत्र पर भविष्य को लेकर चल रही योजनाएं कुछ हद तक सुलझ जाएंगी. जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद रहेंगे. नसों में खिंचाव तथा जोड़ों में दर्द आदि जैसी समस्या महसूस होगी.
उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 7
हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाकर रखने से तुला राशि वाले समय को काफी हद तक अनुकूल बना लेंगे. युवा अपने भविष्य को लेकर कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें, जल्दबाजी में लिए गए फैसले बदलने पड़ सकते हैं. सरकारी गतिविधियों से जुड़े व्यवसाय में बेहतरीन फायदा होने की संभावना है. आपके योगदान से पारिवारिक व्यवस्था उचित बनी रहेगी. भूख ना लगने और अपच जैसी शिकायत रहेगी.
उपाय- मां दुर्गा की स्तुति करें और बच्चों को फल-मिठाई आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
वृश्चिक राशि वालों का अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूरा हो सकता है. रुपए-पैसे के लेनदेन में ठगने अथवा धोखे का शिकार होने की आशंका बन रही हैं. कारोबार में किसी नए प्रोजेक्ट संबंधी ठोस तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे. किसी पुराने मित्र के मिलने से मधुर यादें ताजा होंगी. अकारण ही किसी चिंता से नींद ना आने जैसी स्थिति रहेगी.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के उपासना करें और किसी ब्राह्मण को दक्षिणा भी दें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
आज आर्थिक दिशा में किया गया धनु राशि वालों का कोई प्रयास सफल रहेगा. इस वक्त अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम की भी जरूरत है. किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत अधिक चुनौतियां आ सकती हैं. अनुभवी लोगों से मदद लें. संबंधों में भी मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सम्मान करें. सिर दर्द, एसिडिटी की परेशानी रह सकती हैं.
उपाय- प्रातःकाल भ्रमण करें और कुछ समय प्राणायाम के लिए भी जरूर निकालें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 3
मकर राशि वाले अगर आज कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लें तो उस पर अडिग भी रहें. निश्चित ही आपको फायदा होगा. किसी से भी इधर की बात उधर करने से बचें. विशेष रूप से महिलाएं इस बात को लेकर ज्यादा सतर्क रहें. ऑफिस में अपने अधिकारों का प्रयोग करें, छोटी-छोटी बातों को लेकर भय में आना ठीक नहीं है. लव पार्टनर से मुलाकात का अवसर मिलेगा. ज्यादा भागदौड़ ना करें और अपने आराम पर भी ध्यान अवश्य दें. संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
आपका
उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 5
बच्चों से संबंधित समस्या का समाधान मिलने से कुंभ राशि वालों की चिंता दूर होगी. पारिवारिक संबंधों में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से दिक्कत आ सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी एकाग्रता और उपस्थिति माहौल को अनुशासित बनाकर रखेगी. घर का वातावरण प्रेमपूर्ण बना रहेगा. ज्यादा तनाव और नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें.
उपाय- किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करना उत्तम रहेगा.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 1
मीन राशि वालों के संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से हल हो सकते हैं, इसलिए प्रयासरत रहें. घर से संबंधित कार्यों में अत्यधिक खर्चे की स्थिति रहेगी. कारोबार में किसी नए प्रोजेक्ट में सफलता पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है. कुछ समय पारिवारिक सदस्यों के साथ भी जरूर व्यतीत करें. खांसी, जुकाम व गले से संबंधित कोई भी परेशानी होने से लापरवाही ना करें.
उपाय- पानी को व्यर्थ बहने से बचाएं तथा किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय सफाई की सेवा जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 3
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)