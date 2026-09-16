/Aaj Ka Rashifal: मिथुन राशि वालों के सामने आएंगी चुनौतियां, तुला वालों को मिलेगा समस्या का हल! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 16 September 2026: आज 16 सितंबर 2026 को दिन बुधवार है. आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि सुबह 09 बजे तक होगी और फिर षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय के समय चंद्रमा तुला राशि में रहेगा और सुबह 10 बजकर 49 मिनट पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा. आज विशाखा नक्षत्र सायं 5 बजकर 23 मिनट तक होगा, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. वैधृति योग दोपहर के 12 बजकर 23 मिनट तक बना रहेगा और फिर विष्कुंभ योग शुरू हो जाएगा. आज के दिन सूर्य-चंद्रमा, योग नक्षत्र करण की स्थिति के आधार पर आइए जानें किन राशियों के लिए दिन लाभकारी परिणाम लेकर आएगा और किसके लिए दिन अशुभ सिद्ध होगा. आइए पढ़ें 16 सितंबर 2026 का राशिफल.
मेष राशि वाले आज अपनी प्रतिभा और सूझबूझ द्वारा कुछ ऐसा निर्णय लेंगे कि आपको खुद भी आश्चर्य होगा. पुरानी नकारात्मक बातों को याद करने की अपेक्षा वर्तमान में ही जिएं, तो उचित है. अगर व्यवसाय संबंधी कोई विभागीय जांच चल रही है, तो उसका परिणाम आपके पक्ष में ही आएगा. वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे. गैस व पेट संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत रहेगी.
उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 2
वृष राशि के विद्यार्थियों के लिए नौकरी अथवा इंटरव्यू में सफलता के योग बन रहे हैं. सफलता पाने के लिए हर संभव प्रयास भी जरूरी है. किसी भी तरह की उधारी से परहेज करें. कारोबार में जल्दी ही लाभ के मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं. अचानक ही कोई कार्य भी बनेगा. पति-पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें. कफ, खांसी की समस्या बढ़ेगी.
उपाय- प्रातःकाल शुद्ध होकर देव दर्शन करने मंदिर जरूर जाएं.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 6
कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां मिथुन राशि वालों के सामने आएंगी, परंतु आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करने में सक्षम रहेंगे. ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो की वजह से कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपकी परेशानी का कारण भी बनेगा. वैवाहिक जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. नसों में खिंचाव और दर्द महसूस होगा.
उपाय- मां दुर्गा की स्तुति करें तथा कंजकों को कुछ उपहार दें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 5
कर्क राशि वाले अगर कोई नया मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आपका निर्णय बहुत ही उचित है. हिसाब-किताब संबंधी कार्यों को सावधानी से करें. बिना बात किसी से भी ना उलझें. कामकाज का अतिरिक्त दबाव बना रहेगा. नए अनुबंध भी मिलने की संभावना है. व्यर्थ के प्रेम संबंध में अपना समय और पैसा बर्बाद ना करें. संतुलित दिनचर्या रखना आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बचाएगा.
उपाय- सूर्य भगवान को केसर मिश्रित जल से अर्घ्य दें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 1
सिंह राशि वालों ने अगर किसी से कोई प्रॉमिस किया है, तो उसे अवश्य निभाएं. आपका मान-सम्मान बना रहेगा. जल्दबाजी और आवेश की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्यों में रूकावट आ सकती हैं. अगर व्यवसाय में किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो समय बहुत ही शुभ है. परिवार में आपसी सामंजस्य बनाए रखने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. ब्लड प्रेशर व थायराइड जिन व्यक्तियों को है, वे लोग लापरवाही ना बरतें.
उपाय- गणपति जी का ध्यान करें और संभव हो तो मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
कन्या राशि वालों को प्रभावशाली तथा सम्मानित लोगों से मिलने का मौका मिलेगा. जल्दबाजी में कार्य बिगड़ सकते हैं. अपने गुस्से और ईगो पर काबू रखें. व्यवसायिक सभी गतिविधियों पर अपनी उपस्थिति और पूर्ण नजर रखना जरूरी है. प्रेम प्रसंगों के मामलों में नजदीकियां बढ़ेंगी. तनाव से राहत पाने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में जरूर व्यतीत करें. योग और मेडिटेशन करना आपको मानसिक रूप से प्रफुल्लित करेगा.
उपाय- योग और मेडिटेशन करना आपको मानसिक रूप से प्रफुल्लित करेगा.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
पिछले कुछ समय से चल रही तुला राशि वालों की किसी समस्या का समाधान निकलेगा. अपनी अहमियत दूसरों के समक्ष जाहिर करने के चक्कर में कुछ गलत एक्टिविटी भी हो सकती है. कारोबार को लेकर अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है. किसी मित्र से मुलाकात दिन को और अधिक खुशनुमा बनाएगी. हल्की-फुल्की मौसमी परेशानी जैसे खांसी-जुकाम रहेंगे.
उपाय- शिवालय पर अनार के रस से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
वृश्चिक राशि वाले जिस काम को करने के लिए सोच-विचार कर रहे थे, आज उसे पूरा करने का समय आ गया है. भाइयों के साथ चल रहे मनमुटाव को किसी की मध्यस्थता से हल करें. व्यवसाय में अभी किसी भी नई गतिविधि को शुरू करने के लिए अनुकूल समय नहीं है. बड़े-बुजुर्गों का प्रेम और स्नेह आपके परिवार पर बना रहेगा. आंखों में किसी प्रकार की दिक्कत लग रही है. समय रहते टेस्ट करवा लें.
उपाय- जरूरतमंद लोगों को यथा सामर्थ्य दान देना आपके विघ्न दूर करेगा.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
धनु राशि वाले आज अपने पारिवारिक तथा व्यवसायिक दायित्वों के बीच उचित तालमेल बनाकर रखने में सफल रहेंगे. पैतृक संबंधी अगर कोई मामला चल रहा है, तो बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है. कारोबारी गतिविधियां मन मुताबिक तरीके से व्यवस्थित रहेंगी. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. जोड़ों के दर्द बढ़ सकते है.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 2
मकर राशि वालों को आज अपने हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी और अच्छे परिणाम भी हासिल होंगे. विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है. आय के स्त्रोत भी बढ़ेंगे. स्त्री वर्ग अपने व्यवसाय में विशेष रूप से सफल रहेंगी. पति-पत्नी के बीच किसी व्यक्तिगत बात को लेकर नोकझोंक रह सकती हैं. मौसमी बीमारियां जैसे एलर्जी, खांसी-जुकाम वगैरह रहेंगे.
उपाय- हनुमान जी का ध्यान करें और संभव हो तो हनुमान चालीसा के 7 पाठ भी करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 7
कुंभ राशि वालों के लिए घर के रखरखाव अथवा सुधार संबंधी कुछ योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है. घर के बुजुर्गों की विशेष देखभाल और आदर-मान बनाए रखें. नौकरी पेशा व्यक्ति ध्यान रखें कि उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न हो. जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें. नकारात्मक विचार आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं.
उपाय- पूजा करते समय गायत्री मंत्र का जाप भी अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 6
परिस्थितियां मीन राशि वालों के पक्ष में बहुत ही अनुकूल हैं. जातकों के काम स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे. ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने में आपके प्रयास जरूरी हैं. कारोबार में मीडिया या फोन द्वारा बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है. पारिवारिक वातावरण मंगलमय रहेगा. मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से कंधों में दर्द रहेगा. बड़े-बुजुर्गों का
उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 8
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)