Aaj Ka Rashifal: नाग पंचमी पर कैसा रहेगा आपका दिन? जानें मेष से मीन राशि का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: आज 17 अगस्त 2026, सोमवार के नाग पंचमी वाले दिन श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शाम 5 बजकर 1 मिनट तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय के समय चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा और शाम 4 बजकर 20 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेगा.
आज चित्रा नक्षत्र मध्यरात्रि के बाद 4 बजकर 59 मिनट तक रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा. आज शुभ योग मध्यरात्रि के बाद 3 बजकर 30 मिनट तक रहेगा, उसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा.
मेष राशि वाले चुनौतियों का सामना करें. आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ होगी. विद्यार्थी फालतू गतिविधियों की अपेक्षा अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त रहें. नौकरी प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. प्रेम प्रसंग में मर्यादा का ध्यान रखें. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
उपाय: शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग: केसरिया
भाग्यशाली अंक: 6
आज आपको कई तरह के अनुभव मिलेंगे. आपके प्रतिद्वंद्वी भी आपके व्यक्तित्व के सामने परास्त रहेंगे. आज किसी भी प्रकार की यात्रा ना करें, क्योंकि समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा. कार्य क्षेत्र में रुकी हुई गतिविधियां दोबारा शुरू करने का अनुकूल समय है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी. एसिडिटी और गैस जैसी समस्या रह सकती हैं.
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 9
काफी समय से प्रतीक्षित शुभ सूचना मिलने से मन में सुकून और राहत रहेगी. वहम और शक जैसी नकारात्मक बातों को अपने जीवन में स्थान ना दें. व्यवसाय में अपने खास संपर्क सूत्रों से कोई बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. जीवनसाथी तथा परिजनों से आपको उचित सलाह मिलेगी. अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान हावी रहेगी.
उपाय: उगते सूर्य को प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग: हरा
भाग्यशाली अंक: 8
आपकी अपनी विचार शैली तथा दिनचर्या में परिवर्तन लाने की कोशिश कामयाब रहेगी. महिलाओं के लिए पारिवारिक तथा व्यक्तिगत सामंजस्य बनाए रखना चुनौती रहेगी. कारोबार में योजनाबद्ध तरीके से प्रबंधन करें, तो मनचाहा लाभ पाने में कामयाब रहेंगे. परिवार में सामंजस्य और व्यवस्था उचित बनी रहेगी. अपनी नियमित दवाइयां के प्रति आलस न करें.
उपाय: गणपति जी का ध्यान करें और लड्डूओं का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग: लाल
भाग्यशाली अंक: 5
आपका संतुलित व्यवहार तथा सही समय पर सही निर्णय लेना आपकी तरक्की में सहायक होगा. अगर कोई कोर्ट संबंधी मामला चल रहा है तो अभी उलझ सकता है. मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित गतिविधियों के लिए अच्छा समय है. प्यार और रोमांस के मामले में कुछ तनाव रहेगा. किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं.
उपाय: चींटियों को सतनाजा खिलाएं.
भाग्यशाली रंग: आसमानी
भाग्यशाली अंक: 7
घर के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करने से आपको अपनी किसी समस्या का उचित समाधान मिलेगा. क्रोध और आवेश के चलते कई बार बनता काम अंतिम चरण में अटक भी सकता है. व्यवसायिक कार्यों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में परेशानी होगी. किसी अनुभवी से सलाह लें. घर का माहौल सुखमय रहेगा. कमजोरी और बेचैनी जैसी समस्या परेशान करेगी.
उपाय: प्रातःकाल शुद्ध होकर गायत्री मंत्र का जाप करें.
भाग्यशाली रंग: सफेद
भाग्यशाली अंक: 2
विद्यार्थियों तथा युवाओं को किसी प्रतिस्पर्धा संबंधी क्षेत्र में सफलता मिलने की पूरी संभावना है. किसी भी पॉलिसी अथवा प्रॉपर्टी आदि में निवेश संबंधी गतिविधि को आज टाल दें. संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें, यह संपर्क आपकी तरक्की में फायदेमंद साबित होंगे. लव पार्टनर के साथ भी संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. काम के साथ-साथ खुद के स्वास्थ्य और आराम के लिए भी जरूर समय निकालें.
उपाय: मंदिर जाकर देव दर्शन करें और यथा सामर्थ्य आराधना करें.
भाग्यशाली रंग: नीला
भाग्यशाली अंक: 4
कुछ लोग आपके कार्यों में व्यवधान भी डाल सकते हैं, लेकिन निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी. अपने स्वभाव में सकारात्मकता बनाकर रखें. अपरिचित लोगों से अपनी बातें शेयर ना करें. नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी कोई प्रमोशन या लाभदायक ट्रांसफर मिलने के योग बन रहे हैं. व्यर्थ के प्रेम संबंध में अपना समय नष्ट ना करें. सिर दर्द और कमजोरी महसूस करेंगे.
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप के दर्शन भी करें.
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 6
आपके मस्तिष्क में नई-नई योजनाएं बनेगी, उन पर तुरंत अमल करना लाभदायक रहेगा. आय की स्थिति अच्छी रहेगी, परंतु साथ ही हर तरफ से खर्चों की अधिकता रहेगी. ध्यान रखिए कि कारोबार में सफलता हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की भी जरूरत है. पति-पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी. अनियमित खानपान की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग: हरा
भाग्यशाली अंक: 9
समय का उचित प्रबंधन और अपने प्रयासों द्वारा अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है. अगर कोई यात्रा का प्लान है तो अभी स्थगित ही रखें. व्यवसाय में विस्तार करने के लिए कुछ नए विचार और प्रस्ताव सामने आएंगे. अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आएगा. कामकाज की अधिकता के कारण थकान महसूस होगी.
उपाय: सूर्य उपासना करें तथा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करें.
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
भाग्यशाली अंक: 7
किसी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा, आपसी मेलजोल से सब को खुशी भी मिलेगी. फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में किसी पर भी भरोसा करने के बजाय अपने निर्णय को प्राथमिकता दें. नौकरी पेशा लोगों को अगर नौकरी में बदलाव संबंधी अवसर मिले तो तुरंत ले लेना चाहिए. प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखना जरूरी है. योगा, मेडिटेशन आदि जरूर अपनी दिनचर्या में शामिल करें.
उपाय: श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग: पीला
भाग्यशाली अंक: 8
संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा. अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ेगी और उन्हें निभाना आपके लिए चुनौती रहेगा. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण डील होने की संभावना है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बनी रहेगी. अत्यधिक कार्य भार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी.
उपाय: जरूरतमंद लोगों को फल-दूध आदि का दान करें.
भाग्यशाली रंग: जामुनी
भाग्यशाली अंक: 4
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)