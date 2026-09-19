/Aaj Ka Rashifal: अपने फैसले को सबसे ऊपर रखें धनु राशि के लोग, मकर राशि वालों के रुके काम होंगे पूरे! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 19 September 2026: आज 19 सिंतबर 2026 को शनिवार दिन है. आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर बाद 3 बजकर 28 मिनट तक बनी रहेगी और फिर नवमी तिथि शुरू हो जाएगी. आज चंद्रमा दिन–रात धनु राशि में ही विचरण करेगा. मूल नक्षत्र मध्यरात्रि के बाद 1 बजकर 4 मिनट तक होगा और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज आयुष्मान योग दोपहर बाद 2 बजकर 29 मिनट तक होगा और फिर सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा. बव करण दोपहर बाद 3 बजकर 28 मिनट तक होगा और फिर बालव करण शुरू हो जाएगा. इस ग्रह नक्षत्र और योग की स्थिति देखते हुए आइए जानें आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है. आइए पढ़ें 19 सितंबर 2026 का राशिफल.
मेष राशि वालों का पिछले कुछ समय से कोई अटका हुआ फाइनेंस संबंधी कार्य आज हल हो सकता है. कुछ लोग आपसे जलन की भावना रखेंगे, परंतु आपका कोई नुकसान नहीं होगा. स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें. फाइनेंस जैसे कार्यों में कुछ गलतियां भी हो सकती हैं. परिवार के साथ मनोरंजन आदि में खुशी भरा समय व्यतीत होगा. कब्ज व गैस की वजह से पेट में दर्द जैसी शिकायत रहेगी.
उपाय- बच्चों को फल, मिठाई, टाफी आदि बांटें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 3
प्रभावशाली तथा अनुभवी लोगों के सानिध्य में रहने से वृष राशि वालों के संपर्क का दायरा और पहचान बढ़ेगी. कोई भी खरीद-फरोख्त करते समय पक्के बिल का प्रयोग करना जरूरी है. अपने व्यवसाय पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें. क्योंकि आपकी तरक्की आपकी कार्य क्षमता पर ही निर्भर है. पति-पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या रखने से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
उपाय- घर के वरिष्ठ सदस्यों का मान-सम्मान बनाए रखें तथा उनकी सलाह पर ध्यान दें.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 8
रिश्तेदारों से संबंधित किसी विवाद के सुलझने से मिथुन राशि वालों के रिश्तों में दोबारा मधुरता आएगी. लोन या ऋण लेने की योजना है, तो उस पर पुनर्विचार जरूर करें. व्यवसाय में कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी. स्टाफ की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी. जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय- किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करना उत्तम रहेगा.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
कर्क राशि वाले आज किसी विशेष कार्य को लेकर मनोनुकूल परिणाम मिलने से प्रसन्न रहेंगे. जल्दबाजी और लापरवाही नुकसान का कारण बनेंगे, इसलिए सोच-समझकर ही कोई कदम उठाएं. प्रॉपर्टी के खरीद-फरोख्त संबंधी मामलों में नुकसान हो सकता है, इसलिए इन कार्यों को आज स्थगित रखें. युवा वर्ग प्रेम संबंधों की बजाय अपने करियर पर ध्यान दें. अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करें और यथा सामर्थ्य आराधना करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 1
सिंह राशि वालों का कोई प्रॉपर्टी अथवा किसी खास वस्तु के खरीद-फरोख्त संबंधी कार्य हल होने वाला है. पड़ोसियों के साथ तालमेल बनाकर रखने में आपको पहल करनी होगी. कार्यस्थल पर कर्मचारियों के सहयोग से कार्य सुचारू रूप से होते जाएंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जलन और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती हैं.
उगते सूर्य के दर्शन करें और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 3
कन्या राशि वालों का समय बहुत ही सकारात्मक है. आत्मविश्वास और मेहनत आपको आपके कार्यों में सफलता देंगे. नकारात्मक प्रवृत्ति के कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, परंतु आपका अहित नहीं होगा. व्यवसायिक योजनाओं तथा कार्यप्रणाली को किसी के समक्ष जाहिर ना करें. परिवारजनों के साथ शॉपिंग आदि में मस्ती भरा समय व्यतीत होगा. अपने खानपान के प्रति बहुत ही सजग रहने की जरूरत है.
उपाय- मंदिर जाकर माथा टेकें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 6
पिछले समय से किसी कार्य को लेकर चल रही तुला राशि वालों की समस्या आज दूर हो सकती है. कहीं भी पैसा उधार देने से पहले उसकी वापसी सुनिश्चित कर लें, वरना आर्थिक समस्या में पड़ सकते हैं. व्यवसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक गंभीरता से सोच-विचार व मूल्यांकन करने की जरूरत है. लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. स्वास्थ्य संबंधी नियमों का गंभीरता से पालन करें.
उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 9
वृश्चिक राशि वालों के दिन की शुरुआत सुखद होगी तथा पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से भी राहत मिलेगी. आपका कोई काम बीच में अटक सकता है. इसलिए खास कार्यों को प्राथमिकता पर रखें. व्यवसाय संबंधी सभी निर्णय खुद ही ले और उन पर अमल करें. पति-पत्नी के बीच में प्रेम माधुर्य बना रहेगा. पेट खराब होने जैसी समस्या परेशान करेगी.
उपाय- जल को व्यर्थ बहने से बचाएं तथा स्वच्छता का ध्यान रखें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
धनु राशि वालों को दूसरों से सलाह लेने की बजाय अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखना सफलता देगा. किसी भी लक्ष्य के प्रति अपनी एकाग्रता में कमी न आने दें. मीडिया, आर्ट्स आदि से जुड़े व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा संबंधी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा. घरेलू मामलों में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप न होने दें. तनाव दूर करने के लिए योग का सहारा लें तथा हेल्थी खानपान रखें.
उपाय- मां दुर्गा की उपासना करें तथा कन्याओं को श्रृंगार की कोई वस्तु भी भेंट करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 2
मकर राशि वालों के जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए थे, वह आज अल्प प्रयास से ही पूरे हो जाएंगे. कुछ लोग आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, अपना मनोबल गिरने ना दें. कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी और अति उत्साह से बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है. प्रेम संबंधों में विवाह हेतु पारिवारिक स्वीकृति मिलने से सुकून रहेगा. परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रहेगी. कर्मचारियों को यथासंभव मिठाई, पैसे आदि अवश्य दें.
उपाय- कर्मचारियों को यथासंभव मिठाई, पैसे आदि अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 1
कुंभ राशि वाले आज कोई कठोर फैसला ले सकते हैं जो भविष्य में फलदायी होगा. निवेश संबंधी गतिविधियों में बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है. वर्तमान समय में चल रहे व्यवसायिक कार्यों के साथ-साथ कुछ नए काम पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. गैस व एसिडिटी की हल्की-फुल्की समस्या रहेगी.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 8
मीन राशि वालों को किसी दूरदराज के व्यक्ति द्वारा उचित सहयोग मिलेगा और कोई समस्या भी दूर होगी. बीती हुई नकारात्मक बातों पर ध्यान देकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करें. कारोबार में किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है. पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने में आपका उचित योगदान रहेगा. शुगर और ब्लड प्रेशर के नियमित जांच अवश्य करवाएं.
उपाय- शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं और अनार के रस से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 7
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)