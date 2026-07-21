/Aaj Ka Rashifal: नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें मिथुन राशि वाले, अनावश्यक खर्चो में कटौती करें मकर राशि के लोग! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: आज 21 जुलाई 2026 को मंगलवार का दिन है. आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि मध्यरात्रि के बाद 05 बजकर 17 मिनट तक होगी और उसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी. सूर्योदय के समय चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा और सुबह 07 बजकर 55 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेगा. आज चित्रा नक्षत्र शाम 08 बजकर 49 मिनट तक होगा. इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज सिद्ध योग शाम 06 बजकर 26 मिनट तक होगा, उसके बाद साध्य योग शुरू हो जाएगा. विष्टि करण शाम 04 बजकर 40 मिनट तक होगा उसके पश्चात बव करण शुरू हो जाएगा.
इन ग्रह-नक्षत्रों, योग और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार आइए जानें 12 राशियों के जातकों के लिए आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है? आइए पढ़ें 21 जुलाई 2026 का पूरा दैनिक राशिफल.
आज का राशिफल 21 जुलाई 2026
मेष राशि वालों के लिए समय अनुकूल है. सामने आए अवसरों को पहचान कर आगे बढ़े. कुछ लोग जलन की भावना से आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे. व्यवसाय में स्टाफ के सहयोग से व्यवस्था रहेगी, साथ ही विस्तार संबंधी योजनाएं भी बनेंगी. विपरीत लिंगी लोगों से व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें. गला खराब होने की वजह से बुखार जैसी फीलिंग रहेगी.
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
युवा वर्ग अपने करियर को लेकर प्रयत्नशील रहे, किसी विशिष्ट व्यक्ति का सहयोग भी मिलेगा. जमीन-जायदाद संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज ना लें. कारोबार में कार्यों को समय पर पूरा करना आपके प्रमोशन के लिए सहायक रहेगा. परिवार के साथ मिलकर बैठना और बातचीत करना आपको पुनः ऊर्जावान बनाएगा. वर्तमान मौसम और पोलूशन से अपना बचाव करें.
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाए.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 8
परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं और ये फैसले अनुकूल रहेंगे. छोटी-मोटी नकारात्मक बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्य में ही मस्त रहें. कोई भी नया कार्य करने से पहले उनके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करना जरूरी है. लव पार्टनर से मुलाकात का अवसर मिलेगा. मेडिटेशन करें तथा पॉजिटिव रहे.
उपाय- घर के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 9
दिन की शुरुआत में कुछ चुनौतियां रह सकती हैं, लेकिन जल्दी ही सब कुछ व्यवस्थित भी हो जाएगा. विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से विमुख हो रहा है. कारोबार से जुड़ा कोई नया फैसला जल्दबाजी या भावनाओं में जाकर लेने से परहेज करें. लव अफेयर्स के मामले में आप लकी रहेंगे. घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती हैं. कुछ समय प्रकृति के समीप रहकर आत्म मनन और चिंतन करें.
उपाय- कुछ समय प्रकृति के समीप रहकर आत्म मनन और चिंतन करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
अनावश्यक यात्रा को स्थगित रखने से समय और धन की बचत ही है. किसी मित्र के साथ ईगो और गुस्से की वजह से संबंधों में दरार आने की आशंका है. व्यवसाय को लेकर सरकारी मामला चल रहा है, तो आज उसे सुलझाने का उचित समय है. विवाहेतर प्रेम संबंधों से दूर रहे. दिनचर्या व्यवस्थित रखना अति आवश्यक है.
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 9
आपकी वाकपटुता तथा कार्य करने की शैली से लोग प्रभावित होंगे. बाहरी व्यक्तियों का अपने परिवार पर हस्तक्षेप ना होने दें. शेयर्स तथा तेजी-मंदी से ताल्लुक रखने वाले लोग सावधान रहें. परिवार में शांति पूर्ण माहौल बना रहेगा. एलर्जी तथा मौसम जनित परेशानियां रहेगी.
उपाय- मां भगवती के दर्शन करें और खीर का प्रसाद बांटे.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
राजनीति से जुड़े लोगों को कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है. अपने खर्चों को अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित और संतुलित रखें. व्यवसाय में कार्यभार और दायित्व बढ़ेंगे. अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए सहायक रहेगी. जीवनसाथी की मदद से आज कोई पारिवारिक मसला सुलझ सकता है. पॉल्यूशन और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें.
उपाय- जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई की वस्तुओं का दान करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 1
जीवन शैली में समय अनुसार बदलाव लाने से शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे. लेनदेन अथवा फाइनेंस संबंधी मामलों में सावधानी बरतें. कलात्मक तथा ग्लैमर से जुड़े व्यवसाय में विशेष सफलता मिलेगी. पति-पत्नी आपसी छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें. तनाव से राहत पाने के लिए कुछ समय मेडिटेशन में अवश्य करें.
उपाय- चींटियों को सतनाजा खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 3
इस समय अपने वित्तीय कार्यों पर ज्यादा ध्यान देना आपके के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा. अपने परिवार संबंधी जरूरतों को नजरअंदाज ना करें. सरकारी नौकरी में किसी भी तरह के अनुचित कार्य में दिलचस्पी ना ले. प्रेमी युगल एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. सुकून और शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय एकांत में जरूर व्यतीत करें.
उपाय- शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं और अनार के रस से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 2
कोई कोर्ट केस अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुके हुए काम का फैसला आपके हक में हो सकता है. अनावश्यक खर्चो में कटौती करें. जिम्मेदारियों का बोझ भी रहेगा. कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपकी परेशानी का कारण बन सकता है. घर का वातावरण उचित व सुखद बना रहेगा. योगा और मेडिटेशन पर भी ध्यान दें.
उपाय- गौ माता को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 4
कोई रुका हुआ आय स्रोत पुनः शुरू होने की संभावना है. असमंजस की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना उचित रहेगा. अपनी व्यवसायिक गतिविधियां किसी से भी शेयर ना करें, वरना कोई इनका फायदा उठा सकता है. दांपत्य जीवन व्यवस्थित रहेगा. कभी-कभी आप अपने मनोबल में कमी महसूस कर सकते हैं.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और प्रसाद बांटें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 1
अपने जनसंपर्क को और अधिक मजबूत करें. आपको चमत्कारिक रूप से भावी लक्ष्य की प्राप्ति होगी. समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में परिवर्तन लाना बहुत ही जरूरी है. मीडिया से संबंधित गतिविधियों पर भी ध्यान दें, इनसे कुछ फायदा होगा. पति-पत्नी के बीच किसी गलतफहमी को लेकर तनाव रहेगा. दर्द और माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती हैं.
उपाय- नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)