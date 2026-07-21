Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /Aaj Ka Rashifal: नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें मिथुन राशि वाले, अनावश्यक खर्चो में कटौती करें मकर राशि के लोग! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें मिथुन राशि वाले, अनावश्यक खर्चो में कटौती करें मकर राशि के लोग! पढ़ें आज का राशिफल

Rashifal Today 21 July 2026: आज यानी 21 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन किन राशि के लोगों के लिए शुभ और किनके लिए दिन चुनौतियों भरा रहने वाला है. ये जानने के लिए आइए पढ़ें 21 जुलाई 2026 का राशिफल.

Written ByDr. Ajay Bhambi Edited By: Padma Shree Shubham
Published: Jul 21, 2026, 05:00 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:00 AM IST
Aaj Ka Rashifal: नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें मिथुन राशि वाले, अनावश्यक खर्चो में कटौती करें मकर राशि के लोग! पढ़ें आज का राशिफल

About the Author

Dr. Ajay Bhambi

Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्बी | ज्योतिषाचार्य, नक्षत्र मेडिटेशन विशेषज्ञ एवं वैदिक ज्योतिष विश्लेषक

डॉ. अजय भाम्बी भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्यों में से एक हैं, जिन्हें वैदिक ज्योतिष, नक्षत्र विज्ञान, राशिफल विश्लेषण, वास्तु और आध्यात्मिक अध्ययन के क्षेत्र में चार दशकों से अधिक का अनुभव प्राप्त है. वे अपनी सटीक ज्योतिषीय व्याख्याओं, नक्षत्र आधारित जीवन मार्गदर्शन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए देश-विदेश में जाने जाते हैं.

डॉ. भाम्बी ने नक्षत्र मेडिटेशन (Nakshatra Meditation) की अवधारणा विकसित की, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जन्म नक्षत्र, व्यक्तित्व, जीवन उद्देश्य और आंतरिक क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझ सकता है. वर्ष 2016 में उन्होंने नक्षत्र मेडिटेशन विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की.

उन्होंने वैदिक ज्योतिष, राशिफल, ग्रह-गोचर, नक्षत्र प्रभाव, वास्तु और आध्यात्मिक विषयों पर व्यापक अध्ययन किया है. पिछले 40 वर्षों के दौरान उन्होंने भारत सहित अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में ज्योतिष एवं आध्यात्मिक विषयों पर कार्यशालाएं और व्याख्यान दिए हैं.

डॉ. अजय भाम्बी कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार माध्यमों, टेलीविजन चैनलों तथा प्रकाशनों से जुड़े रहे हैं. वे ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म, ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव, दैनिक राशिफल, साप्ताहिक एवं वार्षिक भविष्यफल, त्योहारों, व्रत-उपवास, वास्तु और जीवन प्रबंधन से जुड़े विषयों पर नियमित रूप से लेखन और विश्लेषण करते हैं.

वे अनेक चर्चित पुस्तकों के लेखक भी हैं, जिनमें वैदिक ज्योतिष, वास्तु और आध्यात्मिक विकास से संबंधित पुस्तकें शामिल हैं. ज्योतिष को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाने और आधुनिक माध्यमों से जोड़ने में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है.

Zee News पर डॉ. अजय भाम्बी राशिफल, ज्योतिष, धर्म, आध्यात्म, ग्रह-गोचर, नक्षत्र, वास्तु और सनातन परंपराओं से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञ लेख, विश्लेषण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डिग्री मिलते ही क्यों हवा में उछाली जाती है टोपी? 114 साल पुराना है दिलचस्प इतिहास
Graduation Ceremony Attire1 hr ago
2
Ayodhya Ram Mandir news3 hrs ago
3
Space News in hindi7:03 PM IST
4
Actress Archana Puran Singh6:30 PM IST
5
Bhiwani News6:17 PM IST