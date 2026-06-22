Dainik Rashifal: आज के ग्रह गोचर खास हैं. 22 जून 2026 को बुध राशि गोचर करके कर्क राशि में आ रहे हैं. वहीं सूर्य नक्षत्र बदलकर आर्द्रा नक्षत्र में आएंगे. सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में आते हैं तो बारिश का मौसम शुरू होता है. तापमान में गिरावट आती है. साथ ही आज चंद्रमा बुध की राशि कन्या में आ रहे हैं.
जानिए 22 जून 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? आपको सुख, समृद्धि, सफलता और सम्मान मिलेगा, आपके सपने पूरे होंगे या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? यह जानने के लिए आज का राशिफल पढ़ें.
किसी कार्य को लेकर चल रहे व्यवधान दूर होंगे. आपको अपनी प्रतिभा जाहिर करने का मौका मिलेगा. अपरिचित लोगों से अपनी सीक्रेट बातें शेयर ना करें. ईगो और अति आत्मविश्वास जैसी कमजोरी पर काबू रखें. कोई भी डील करने से पहले पेपर अच्छी तरह चेक कर ले. किसी प्रोजेक्ट पर टीम वर्क में काम करने से उचित रिजल्ट मिलेंगे. पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद उठ सकते हैं. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. अत्यधिक कार्यभार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका देगा.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर जाकर कुछ समय आत्म चिंतन और मनन करने से सकारात्मक आएगी.
प्रॉपर्टी अथवा वाहन खरीदने से संबंधित कार्य करने का उत्तम समय है. मनोरंजन आदि में सुखद समय व्यतीत होगा. अपने गुस्से तथा जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें. बच्चों की गतिविधियों पर भी नजर रखें और उनका मार्गदर्शन करते रहे. इस समय मार्केटिंग तथा प्रोडक्शन संबंधी कार्यों पर ज्यादा ध्यान दें. नौकरी में आप अपना टारगेट आसानी से हासिल कर लेंगे. पति-पत्नी के बीच खट्टी-मीठी नोकझोंक रहेगी. प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बढ़ेंगी. सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है.
उपाय - लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.
अनुभवी लोगों के सानिध्य में कई सकारात्मक पहलुओं की जानकारी मिलेगी. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें. युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत अधिक प्रयासों की जरूरत है. व्यवसाय में आपके कार्य करने की नई तकनीक सफल रहेगी. किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आपके सुझाव को प्राथमिकता मिलेगी. घर में सुख-शांति रहेगी. प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें. वर्तमान मौसम से लापरवाही करना उचित नहीं है. जल को व्यर्थ बहने से बचाएं.
उपाय - संभव हो तो कोई पौधा लगाएं.
दिन का आरंभ किसी सुखद अनुभव से होगा. आय का कोई रुका हुआ स्त्रोत भी पुनः शुरू हो सकता है. पारिवारिक वरिष्ठ सदस्यों के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें. बच्चों पर क्रोध करने के बजाय उनका मार्गदर्शन करें. पार्टनरशिप में चल रही जटिलताएं दूर होगी. नौकरी में कोई इंक्वारी आदि होने की स्थिति बन रही है. घर में किसी नवीन वस्तु की खरीदारी होगी. प्रेम संबंधों में मर्यादा रखना बहुत जरूरी है. खुद को एनर्जी और आत्मविश्वास से परिपूर्ण महसूस करेंगे.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय साफ सफाई की सेवा करें.
अपना आत्म विश्लेषण करके अपने व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएंगे. किसी नए कार्य की रूपरेखा भी बन सकती है. कोई निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर ले. आर्थिक स्थिति कुछ मंद रह सकती है. मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित काम बेहतरीन तरीके से संपन्न हो जाएंगे. ध्यान रखें कि आपके साथ चिटिंग भी हो सकती हैं. जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मबल को बनाकर रखेगा. वर्तमान वातावरण से अपना बचाव अवश्य रखें.
उपाय - विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
बीमा तथा निवेश संबंधी कार्यों में पैसा लगाना उत्तम रहेगा. जल्दी ही आपको अपनी समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति से दूर रहे. युवा वर्ग लापरवाही की वजह से कोई उपलब्धि खो सकते हैं. साझेदारी संबंधी व्यवसाय आज गति पकड़ेंगे. नौकरी पेशा लोगों को अपना मनोनुकूल कार्यभार मिलेगा. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. निकट संबंधियों से मुलाकात होगी. किसी पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी.
उपाय - जीव जंतुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करें.
दिन सुकून और शांति से व्यतीत होगा. बच्चों के भविष्य को लेकर कोई योजना बनेगी. कुछ विरोधी आपके कार्यों में विघ्न डाल सकते हैं. अपनी योजनाओं को सार्वजनिक ना करें. व्यवसाय में अपने नेटवर्क को और अधिक मजबूत करना होगा. रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में बहुत अधिक सावधानी रखें. घर में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं. प्रेम प्रसंगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें. सिर दर्द, माइग्रेन आदि जैसी समस्या बढ़ सकती है.
उपाय - गणपति जी का ध्यान करें और लड्डूओं का भोग लगाएं.
अगर घर के रखरखाव संबंधी योजनाओं पर कार्य होगा. कोई रुका हुआ कार्य आपके प्रयासों से हल हो सकता है. फाइनेंस संबंधित मामलों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं. ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बना कर रखें. मीडिया के क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में लाभ होगा. किसी नए काम को शुरू करने की भी योजना बनेगी. घर की व्यवस्था को लेकर कुछ तनाव रह सकता है. प्रेम प्रसंगों में एक दूसरे की भावनाओं को समझें. वाहन सावधानी से चलाएं. किसी भी तरह का रिस्क लेना आपको मुश्किल में डाल सकता है.
उपाय - पेड़-पौधों को जल से सींचे और तुलसी के समक्ष दीपक भी चलाएं.
आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है. वरिष्ठ लोगों का स्नेह और आशीर्वाद रहेगा. दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें. किसी भी स्थिति में अपने गुस्से पर काबू रखें. कोई खास ऑर्डर मिलने से आर्थिक समस्या दूर होगी. ऑफिस के काम समय अनुसार पूरे होते जाएंगे. जीवनसाथी तथा बच्चों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. अविवाहितों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा. स्वास्थ्य में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव रहेंगे.
उपाय - घर की बहन बेटियों का सत्कार करें और कुछ उपहार दें.
अपनी प्रतिभा और योग्यताओं को निखारने का बहुत ही अनुकूल समय है. सामाजिक कार्यों में भी आपका योगदान रहेगा. किसी की गलत सलाह आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती हैं. किसी से भी सहायता की उम्मीद ना करें. मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय अच्छा मुनाफा कमाएंगे. ऑफिशियल प्रोजेक्ट समय पर पूरा होने से राहत मिलेगी. घर में आपसी सामंजस्य पूर्ण वातावरण रहेगा. प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. गले से संबंधित किसी भी इंफेक्शन को गंभीरता से लें.
उपाय - संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
किसी समस्या का निवारण होने से आप खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे. जरूरतमंद लोगों की मदद करना आपको खुशी देगा. अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं, दस्तावेज आदि को संभाल कर रखें. चोरी होने या खोने की स्थिति बन रही है. आज कामकाज को लेकर काफी मेहनत व संघर्ष करना पड़ सकता है. कोई बनता काम रुक जाएगा. पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक रहेगी. प्रेम संबंधों में अलगाव होने की आशंका है. काम के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक आराम की भी जरूरत है.
उपाय - सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.
आज काफी समय से कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है. घर के रखरखाव संबंधी योजनाओं पर विचार होगा. सरकारी कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं. किसी गलत व्यक्ति द्वारा अपयश मिलने की भी आशंका है. व्यवसायिक गतिविधियों में आज कुछ सुधार आएगा. नौकरी में बदलाव संबंधी कोई ऑफर मिल सकता है. मित्रों से मेल-मुलाकात यादगार पलों में शामिल होगी. प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां रहेंगी. कुछ समय से चल रही किसी शारीरिक परेशानी से राहत मिलेगी.
उपाय - देवी मां की आराधना करें और कन्याओं को कुछ उपहार अवश्य दें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)