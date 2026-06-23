Aaj Ka Rashifal 23 june 2026: आज 23 जून 2026, मंगलवार के दिन ज्येष्ठ द्वितीय (शुद्ध) शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शाम के 04:40 बजे तक होगी. इसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में रहेगा और मध्यरात्रि 12:53 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेगा. आज सुबह 11:54 मिनट तक हस्त नक्षत्र प्रभावी रहेगा और फिर चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा. चंद्रमा की स्थिति और नक्षत्रों के प्रभाव में आज सभी 12 राशियों के लोगों का दिन कैसा बीतेगा, आइए इस कड़ी में पढ़ें 23 जून 2026 का राशिफल.
आज आपके प्रयासों को नई दिशा मिलने वाली है. यदि आप प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त या किसी महत्वपूर्ण निवेश संबंधी योजना पर कार्य कर रहे हैं, तो सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं. युवा वर्ग को भी अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल मिलने के संकेत हैं. हालांकि कुछ लोग आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकते हैं और आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें. व्यवसाय में मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े कार्य विशेष लाभ देंगे तथा कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है. परिवार का वातावरण सुखद रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में संवाद की कमी गलतफहमी पैदा कर सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से रक्तचाप और शुगर संबंधी नियमित जांच आवश्यक है.
उपाय- प्रकृति के समीप समय बिताना और आत्मचिंतन करना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा.
आज का दिन आर्थिक योजनाओं के लिए काफी अनुकूल दिखाई दे रहा है. यदि आप निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो उचित सलाह लेकर आगे बढ़ सकते हैं. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाएगा. हालांकि किसी को भी उधार देने से बचें, क्योंकि धन वापसी में परेशानी हो सकती है. युवा वर्ग को अपने करियर को लेकर अधिक गंभीर होने की आवश्यकता है. व्यवसाय में नए संपर्क और नेटवर्क विकसित करने से लाभ मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. परिवार के साथ मनोरंजन और खुशी के अवसर बनेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से माइग्रेन और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है.
उपाय- जल संरक्षण का संकल्प लें और पानी की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें.
आज किसी प्रभावशाली या राजनीतिक व्यक्ति का सहयोग आपको लाभ पहुंचा सकता है. विद्यार्थियों के लिए भी दिन सकारात्मक है और पढ़ाई से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण समस्या हल हो सकती है. किसी भी प्रकार के विवाद या विरोधाभास में पड़ने से बचें. पालतू पशुओं के साथ भी सावधानी बरतें. व्यवसाय में जो कार्य लंबे समय से लंबित हैं उन्हें तुरंत पूरा करने का प्रयास करें. ऑफिस की कार्यप्रणाली में कुछ नया बदलाव करना भविष्य में लाभ देगा. घर का वातावरण शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण रहेगा. प्रेम संबंधों में उलझकर अपने लक्ष्य से भटकने से बचें. कार्यभार अधिक होने से शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है.
उपाय- रास्ते में मिलने वाले किसी सफाई कर्मचारी की सहायता करना आपके लिए शुभ रहेगा.
आज आपकी समझदारी और संतुलित सोच किसी जटिल समस्या का समाधान निकाल सकती है. विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी परेशानियां भी दूर होने के संकेत हैं. हालांकि आलस्य आपके लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकता है, इसलिए समय का सदुपयोग करें. भावनाओं में बहकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें. कारोबार में लाभ के नए स्रोत बनेंगे, हालांकि उनकी गति थोड़ी धीमी रह सकती है. सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को कोई विशेष जिम्मेदारी या ड्यूटी मिल सकती है. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य के लिए मौसम के अनुसार दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपके लिए विशेष शुभ रहेगा.
आज किसी पुरानी योजना को अमल में लाने का सही समय है. पारिवारिक जीवन में चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत महसूस करेंगे. दूसरों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से बचें, अन्यथा मान-हानि जैसी स्थिति बन सकती है. बच्चों की गतिविधियों पर भी ध्यान बनाए रखें. व्यवसाय में अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना होगा. नौकरीपेशा लोगों, विशेषकर मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत व्यक्तियों को पदोन्नति या सम्मान मिलने के संकेत हैं. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी. आपकी संतुलित दिनचर्या और अनुशासन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.
उपाय- शिवजी का सुगंधित जल से अभिषेक करना आपके लिए शुभ रहेगा.
आज आपकी इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास आपको कठिन से कठिन कार्य पूरा करने में सहायता देंगे. विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का मनोनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है. हालांकि कुछ अवांछित लोगों का साथ आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए संगति का विशेष ध्यान रखें. किसी लेनदेन को लेकर विवाद की स्थिति भी बन सकती है. व्यवसाय में नई तकनीक और आधुनिक कार्यप्रणाली अपनाने से लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए कोई लाभदायक आधिकारिक यात्रा होने के संकेत हैं. परिवार में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. मानसिक रूप से सकारात्मक बने रहना आवश्यक है क्योंकि नकारात्मक विचार आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं.
उपाय- अपने इष्ट का स्मरण और मंदिर में दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.
आज आपकी अंतरात्मा आपको सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दे रही है. वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा. हालांकि आलस्य और टालमटोल की आदत नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए स्वयं को सक्रिय रखें. व्यवसाय में आमदनी के साथ-साथ खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है. ऑफिस में टीम को बेहतर ढंग से संगठित करने की आवश्यकता महसूस होगी. परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन बनाए रखने में आप सफल रहेंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से छाती या श्वास संबंधी समस्या को हल्के में न लें.
उपाय- लक्ष्मी-नारायण भगवान की आराधना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी.
आज निवेश से जुड़ी योजनाएं लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं. बच्चों को लेकर चल रही कोई चिंता भी समाप्त होने के संकेत हैं. हालांकि किसी भी प्रकार के विवाद या बहस से दूर रहना आपके लिए आवश्यक होगा. अनावश्यक यात्रा भी टालना बेहतर रहेगा. व्यवसाय में सभी दस्तावेज और बिल व्यवस्थित रखें तथा किसी भी काम में पारदर्शिता बनाए रखें. नौकरीपेशा लोगों को अपेक्षित कार्य न मिलने से कुछ असंतोष रह सकता है. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. स्वास्थ्य के मामले में संक्रमण या एलर्जी जैसी समस्या से सावधान रहें.
उपाय- शिवालय में अनार के रस से अभिषेक करना आपके लिए शुभ रहेगा.
आज आप स्वयं को नई ऊर्जा और उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे. विशेष रूप से महिलाओं के लिए दिन उपलब्धियों और सम्मान का संकेत दे रहा है. आर्थिक मामलों में संतुलित बजट बनाकर चलना आवश्यक होगा. जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. व्यवसाय में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें व्यवस्थित रखें. कमीशन, एजेंसी या मध्यस्थता से जुड़े कार्यों में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा. मित्रों से मुलाकात के दौरान मर्यादा और संयम बनाए रखें. स्वास्थ्य की दृष्टि से चोट या गिरने जैसी स्थिति से सावधान रहें.
उपाय- किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दवाई का दान करना आपके लिए विशेष शुभ रहेगा.
आज लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य दोबारा शुरू होने के संकेत दे रहा है. परिवार में किसी सदस्य के विवाह संबंधी शुभ प्रस्ताव आने से प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. हालांकि अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं, दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि उन्हें खोने या कहीं रखकर भूल जाने की संभावना बन रही है. व्यवसाय में वित्तीय लेन-देन और निवेश संबंधी निर्णय बहुत सोच-समझकर लें. नौकरीपेशा लोगों को कार्यालय में राजनीति या गुटबाजी जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तटस्थ रहना ही बेहतर रहेगा. परिवार के लिए समय निकालना आवश्यक है, क्योंकि आपके स्नेह और सहयोग की जरूरत रहेगी. प्रेम संबंधों में निकटता और विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए ध्यान और मेडिटेशन को दिनचर्या में शामिल करें.
उपाय- मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा.
आज किसी फोन कॉल, संदेश या संपर्क के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है. परिवार से जुड़ी कोई योजना भी आज वास्तविक रूप ले सकती है. हालांकि किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन-देन करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल अवश्य कर लें. संतान पक्ष को लेकर मन में कुछ चिंता बनी रह सकती है. व्यवसाय में नई तकनीक और आधुनिक तरीकों को अपनाना लाभदायक रहेगा. साझेदारी के मामलों में विशेष सतर्कता रखें, क्योंकि धोखा या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. परिवार के साथ मनोरंजन और खुशी के पल बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में दूरी या अलगाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें. अत्यधिक मेहनत की वजह से कमजोरी और सुस्ती महसूस हो सकती है. नवग्रह मंत्रों का जाप आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा.
आज किसी रुके हुए पुश्तैनी कार्य या पुराने मामले का समाधान मिलने की संभावना है. भविष्य की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है. अपने व्यक्तित्व और कार्यशैली को और अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें. बच्चों की समस्याओं को केवल निर्देश देने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें. व्यवसाय में नई जिम्मेदारियां मिलने से कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन यह भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा. साझेदारी संबंधी मामलों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी. दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर हल्का तनाव रह सकता है, इसलिए संवाद बनाए रखें. किसी करीबी मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्नता देगी. मौसम जनित छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं.
उपाय- चने की दाल और गुड़ का दान आपके लिए शुभ रहेगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए. )