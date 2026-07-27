/Aaj Ka Rashifal: कोई भी रिस्क न लें मेष राशि के लोग, कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंध में आ सकता है अलगाव! पढ़ें आज का राशिफल

Today Horoscope in Hindi: आज 27 जुलाई 2026 को सोमवार दिन है. आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि आज शाम 04 बजकर 15 मिनट तक होगी और फिर चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा दिन–रात धनु राशि में ही भ्रमण करेगा. आज मूल नक्षत्र प्रातः 10 बजकर 29 मिनट तक होगा और फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज वैधृति योग रात्रि 10 बजकर 55 मिनट तक होगा, उसके बाद विष्कुंभ योग शुरू हो जाएगा. तैतिल करण दोपहर बाद 4 बजकर 15 मिनट तक होगा और फिर गर करण शुरू हो जाएगा.
आज के इन ग्रह-नक्षत्रों और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार आइए जानें 12 राशियों के जातकों के लिए आज का दिन कैसा होगा. 27 जुलाई 2026 यानी का पूरा दैनिक राशिफल सभी 12 राशियों के लिए क्या कहता है? आइए जानें.
मेष राशि वालों को किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत मिलेगी. कुछ मनचाहे अवसर भी मिल सकते है. परंतु यह ध्यान रखें कि आपका आत्मविश्वास अभिमान में न बदले. कारोबारी गतिविधियों में सुधार लाने के लिए नई डिप्लोमेसी सीखनी होगी. पति-पत्नी के बीच भावनात्मक तथा विश्वास पूर्ण रिश्ता रहेगा. किसी भी तरह का रिस्क न लें. चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है.
उपाय- जरूरतमंद लोगों को फल दूध आदि का दान करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
वृष राशि के लोगों के लिए आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करने का उत्तम समय है. कभी-कभी कुछ पुरानी नकारात्मक बातें हावी होने से आपके मनोबल में कमी आ जाती है. वर्तमान समय में चल रहे व्यवसाय के साथ-साथ कुछ नए काम पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखें. पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा. किसी इंफेक्शन जैसी समस्या से परेशान होना पड़ सकता है.
उपाय- शिव पार्वती के स्वरूप के दर्शन करें और यथा संभव पूजा करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 7
मिथुन राशि वाले बाहरी गतिविधियों में भी अपनी उपस्थिति अवश्य रखें. रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से राहत मिलेगी. अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा पेपर्स को संभालकर रखे. व्यवसाय में अगर कुछ नई गतिविधि शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले उसके बारे में उचित जांच-पड़ताल अवश्य करें. प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की मान-हानि की आशंका है. मौसम की वजह से अपच और भूख ना लगने जैसी समस्या रहेगी.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 3
कर्क राशि वालों की भूमि अथवा वाहन से संबंधित कोई गतिविधि चल रही है, तो वह पूर्णता की ओर अग्रसर होंगी. महिलाओं को अत्यधिक कार्यभार की वजह से कुछ दिक्कतें रहेंगी. व्यवसाय में इनकम टैक्स, सेल टैक्स जैसी फाइलों को कंप्लीट रखें. युवा अपने प्रेम प्रसंगों के प्रति मर्यादित और गंभीर रहें. नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें.
उपाय- शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 5 का दैनिक राशिफल 27 जुलाई 2026
विदेश जाने के लिए प्रयासरत सिंह राशि वालों को कोई खुशखबरी मिल सकती है. तुरंत निर्णय लें और कार्य करें. ज्यादा सोच-विचार करने से कुछ परिणाम हाथ से निकल सकते हैं. व्यवसायिक गतिविधियों में स्टाफ तथा सहयोगियों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा. मित्रों के साथ मेल-मिलाप प्रसन्नता देगा. ज्यादा भीड़-भाड़ और पॉल्यूशन वाले स्थान पर जाने से परहेज करें.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
किसी विवाह योग्य सदस्य कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रिश्ता आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा. पुरानी नकारात्मक बातों को हावी ना होने दें, वर्तमान में ही रहना सीखें. मीडिया व संपर्क सूत्रों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी. जोकि आपके व्यवसाय के लिए भी लाभदायक साबित होंगी. किसी विपरीत लिंगी मित्र की वजह से संकट में पड़ सकते हैं. इस समय थकान और तनाव महसूस होंगे.
उपाय- गणपति जी का ध्यान करें और उन्हें लड्डूओं का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 3
गंभीर विषय की चर्चा में तुला राशि वालों के द्वारा रखा गया मजबूत पक्ष सराहनीय रहेगा. जल्दबाजी और अति उत्साह में लिया गया फैसला नुकसान भी दे सकता है. मशीनरी और लोहे से संबंधित व्यवसाय में इस समय फायदेमंद स्थिति बनी हुई है. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. बदहजमी की वजह से पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर एकांत में बैठकर मनन और चिंतन करने से समस्याओं का समाधान मिलेगा.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
वृश्चिक राशि वाले पिछले कुछ समय से जिस कार्य के लिए प्रयासरत थे, आज उसमें गति आएगी. कुछ समय खुद के लिए भी निकालें, कामकाज के बोझ से खुद को चिंता में ना डालें. कारोबार में लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान हो सकता है. वैवाहिक संबंध मधुरता पूर्ण रहेंगे. स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से राहत पाने के लिए उचित आराम भी जरूर ले.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 1
कोशिश करने पर धनु राशि वालों के मनचाहे कार्य मन मुताबिक तरीके से संपन्न हो सकते है. बच्चों की गतिविधियों व शिक्षा संबंधी तैयारियों के विषय में भी जानकारी लेते रहे. कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत व परिश्रम का उचित परिणाम मिलने का समय आ गया है. प्रेम प्रसंगों में किसी वजह से दूरियां आ सकती हैं. एलर्जी व पेट से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती हैं.
उपाय- सूर्य उपासना करें तथा प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य दें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 9
कुछ विपरीत परिस्थितियां मकर राशि वालों के सामने आएंगी, परंतु आपका आत्मविश्वास आपको उनके समाधान की क्षमता भी प्रदान करेगा. कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को और अधिक मेहनत करनी होगी. ऑफिस से संबंधित अपने महत्वपूर्ण पेपर और फाइलों को कंप्लीट रखें. प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बढ़ेगी. मुलाकात करने का भी अवसर मिल सकता है. चेस्ट से संबंधित कोई भी दिक्कत होने पर तुरंत इलाज ले.
उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 1
कुंभ राशि वालों के किसी असंभव कार्य के बनने से मन में बहुत अधिक प्रसन्नता व उमंग रहेगी. अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं, दस्तावेज आदि को संभालकर रखें. नौकरी पेशा लोगों के अपने सहयोगियों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं. जिसका असर कार्य व्यवस्था पर भी पड़ेगा. प्रेम संबंधों में किसी प्रकार का अलगाव आ सकता है. ब्लड प्रेशर तथा डायबिटिक लोग अपना विशेष ध्यान रखें.
उपाय- किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करना उत्तम रहेगा.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
मीन राशि वालों की बुद्धिमत्ता तथा व्यापारिक सोच से लाभ के नए स्त्रोत बनेंगे. परिवार के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न होने से चिंता रहेगी. अगर कोई पार्टनरशिप करने का प्लान चल रहा है, तो तुरंत उस पर कार्यवाही शुरू करें. विवाहेतर संबंधों की संभावनाओं से दूर रहे. कुछ समय मेडिटेशन, ध्यान आदि जैसी क्रियाओं में भी लगाएं.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)