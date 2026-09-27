/Aaj Ka Rashifal: मिथुन वालों के रुके हुए काम होंगे पूरे, कुंभ राशि वालों का भाइयों के साथ हो सकता है विवाद! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 27 September 2026: आज 27 सितंबर 2026 को दिन रविवार है. आज आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि रात्रि 08 बजकर 59 मिनट तक होगी और फिर द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी. आज चंद्रमा दिन – रात मीन राशि में ही संचरण करेगा. उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आज दोपहर 11 बजकर 8 मिनट तक होगा और फिर रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज वृद्धि योग दोपहर बाद 11 बजकर 17 मिनट तक होगा और फिर ध्रुव योग बनेगा. बालव करण सुबह 9 बजकर 39 मिनट तक होगा और फिर कौलव करण शुरू हो जाएगा. इन ग्रह नक्षत्र और योग की स्थिति देखते हुए आइए जानें सभी 12 राशियों के लिए आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है. आइए पढ़ें 27 सितंबर 2026 का राशिफल क्या कहता है.
मेष राशि वालों को किसी खास व्यक्ति के मार्गदर्शन में अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी. रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में निवेश करने से पहले उचित सोच-विचार कर लें. व्यवसाय में आज कोई मुश्किल समस्या हल हो सकती है, जिसके बारे में आप उम्मीद छोड़ चुके थे. घर का वातावरण उचित और व्यवस्थित बना रहेगा. गले और छाती से संबंधित इंफेक्शन महसूस हो तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें.
उपाय- केसर का तिलक लगाए इससे मन शांत चित्त रहेगा.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
वृष राशि वालों के घर के किसी सदस्य के भविष्य को लेकर की गई मेहनत से आज अप्रत्याशित लाभ मिलने वाले है. अगर कोई घर में निर्माण संबंधी कार्य चल रहा है, तो विघ्न-बाधाएं भी आ सकती हैं. कामकाज को लेकर कोई भी डील अथवा लेनदेन संबंधी बहुत अधिक सावधानी बरतें. प्रेम जीवन जी रहे लोग विवाह के बारे में सोचेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे.
उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 4
मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति अनुकूल है. आपका कोई बाधित काम संपन्न हो जाएगा. पारिवारिक सदस्यों के बीच फाइनेंस को लेकर कुछ मनमुटाव की स्थिति रहेगी. व्यवसाय में यह समय अपनी कार्य प्रणाली से संबंधित और अधिक मनन तथा चिंतन करने का है. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो सकती है. डायबिटीज से परेशान लोग अपना विशेष ध्यान रखें.
उपाय- कुछ समय नेचर के समीप बताएं और उसकी ब्लेसिंग महसूस करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
कर्क राशि के युवाओं को किसी अनुभवी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति का आशीर्वाद व मार्गदर्शन प्राप्त होगा. पड़ोसियों के साथ व्यक्तिगत बात को लेकर कुछ विवादित स्थिति बनेगी. कार्यक्षेत्र में आपका मैनेजमेंट तथा कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल काम की गति को और अधिक बढ़ाएगा. जीवनसाथी व परिवार जनों का सहयोग बना रहेगा. मेडिटेशन और आराम के लिए समय अवश्य निकालें.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
सिंह राशि वालों का संतुलित व्यवहार आपको किसी भी परिस्थिति में सामंजस्य बनाकर रखने में मदद करेगा. परंतु भावनाओं में बहकर अपने कार्यों के साथ समझौता न करें, क्योंकि कई बनते हुए काम बिगड़ भी सकते हैं. व्यवसाय में तथा नौकरी में किसी भी गैर कानूनी काम को हाथ में ना लें. घर का माहौल अनुशासित और खुशनुमा रहेगा. अत्यधिक जिम्मेदारियां का बोझ थका देगा.
उपाय- किसी जरूरतमंद को अथवा किसी संस्था में दवाइयां का दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
कन्या राशि वालों की आज कोई समस्या हल होगी, जिससे चिंता मुक्त होकर आप अपने अन्य कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे. बच्चों की संगति और गतिविधियों के बारे में कुछ नकारात्मक बातें पता चल सकती हैं. प्रतिस्पर्धा की वजह से कार्यक्षेत्र में अपने काम पर बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां बनी रहेगी. इंफेक्शन तथा कफ-नजला जैसी शिकायत रहेगी. ब्राह्मण को फल, दक्षिणा आदि अवश्य दें.
उपाय- ब्राह्मण को फल, दक्षिणा आदि अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
तुला राशि वाली महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम फलदायक समय है. हर परिस्थिति में हिम्मत और साहस बना रहेगा. किसी भी तरह के कानूनी पचड़े में ना फंसे, खासतौर पर ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें. व्यवसायिक कार्यप्रणाली तथा आर्थिक मामलों में अभी और अधिक मनन और चिंतन करने की जरूरत है. मित्रों से मेल-मुलाकात करते समय मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें. थकान की वजह से पैरों में दर्द व सूजन की समस्या रहेगी.
उपाय- सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 1
वृश्चिक राशि वाले व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं. आज आपको बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं. छोटी-छोटी बातों पर परेशान हो जाना आपके स्वभाव में रहेगा. व्यवसाय में फिलहाल वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दें. नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है. पति-पत्नी के बीच चल रहे मनमुटाव का समाधान मिलेगा. तनाव और डिप्रेशन की स्थिति से बचने की कोशिश करें.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न दान करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 5
धनु राशि वाले अपने बारे में ही सोचें और अपने लिए ही काम करें. कभी-कभी अपने विकास के लिए थोड़ा स्वार्थी होना भी अच्छा है. किसी भी तरह की आवाजाही करने से समय और पैसा नष्ट ही होगा. व्यवसायिक कार्य मनोनुकूल तरीके से संपन्न हो जाएंगे. विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए खुशखबरी मिल सकती हैं. जोखिम पूर्ण कार्यों से दूर रहें.
उपाय- शिवालय पर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 8
मकर राशि वालों को आज कुछ दैनिक उलझनों से राहत मिलेगी. सोच भी और अधिक सकारात्मक तथा संतुलित होगी. ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में खटास न आने दें. नौकरी में कोई स्पेशल और जिम्मेदारी वाला काम मिल सकता है. पति-पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य का कुछ अभाव रहेगा. आपकी स्वयं की लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं.
उपाय- अपने इष्ट का ध्यान करें और किसी जरूरतमंद की मदद भी करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 9
कुंभ राशि वालों के लिए अपनी विचारधारा और योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है. ध्यान रखें. किसी बात को लेकर भाइयों के साथ कुछ वाद-विवाद होने की आशंका लग रही हैं. किसी वरिष्ठ व्यक्ति या उच्च अधिकारी से विवाद अथवा झगड़ा हो सकता है. विपरीत लिंगी मित्रों से मर्यादित दूरी रखें. वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है.
उपाय- मंदिर जाकर माथा टेकें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 8
मीन राशि वालों की अगर कोई पेमेंट वगैरह रुकी हुई है, तो तकाजा करने पर टुकड़ों में मिल सकती है. व्यक्तिगत तथा पारिवारिक मामलों में धैर्य और संयम बनाकर रखें. कारोबारी मामलों में कुछ ना कुछ व्यवधान बने रहेंगे. स्टाफ तथा कर्मचारियों की सलाह पर भी अमल करें. पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाने में सक्षम रहेंगे. आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और उत्तम रहन-सहन आपको स्वस्थ रखेगा.
उपाय- पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 3
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)