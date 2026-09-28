/Aaj Ka Rashifal: मिथुन वालों का अटका हुआ सरकारी काम होगा पूरा, लेनदेन में सतर्क रहें सिंह राशि वाले! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 28 September 2026: आज 28 सितंबर 2026 को सोमवार दिन है. आज आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि सायं 7 बजकर 14 मिनट तक होगी, उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय के समय चंद्रमा मीन राशि में रहेगा और सुबह 10 बजकर 17 मिनट पर मेष राशि में प्रवेश करेगा. रेवती नक्षत्र सुबह 10 बजकर 17 मिनट तक होगा और फिर अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. ध्रुव योग आज प्रातः 8 बजकर 54 मिनट तक होगा और फिर व्याघात योग बनेगा जोकि मध्यरात्रि के बाद 6 बजकर 13 मिनट तक बना रहेगा. आज चंद्रमा, नक्षत्र और योग की स्थिति देखते हुए आइए जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए पूरा दिन कैसा रहने वाला है. आइए पढ़ें 28 सितंबर 2026 का राशिफल क्या कहता है.
मेष राशि वालों की उत्तम कार्य शैली और मधुर व्यवहार उनकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा. अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक ना करें. अन्यथा पछताना भी पड़ सकता है. कारोबार में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. परंतु समय रहते समस्या हल भी हो जाएंगी. दांपत्य जीवन की छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज रखें. कुछ समय अपने सुकून और आराम के लिए भी जरूर निकालें.
उपाय- पेड़-पौधों को पानी से सींचे और उनकी देखभाल करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 2
भावुकता की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण वृष राशि वालों की तरक्की में सहायक रहेगा. अचानक ही कोई ऐसा खर्चा आएगा कि उस पर कटौती करना नामुमकिन रहेगा. व्यवसाय में विस्तार संबंधी जो रूपरेखा बनाई थी, उस पर अमल करने का उचित समय है. युवाओं की दोस्ती में नजदीकियां बढ़ेगी. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
उपाय- पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 3
मिथुन राशि वालों को फोन कॉल अथवा ईमेल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी. अगर कोई सरकारी मामला अटका हुआ है, तो अभी उसके हल होने की उम्मीद नहीं है. अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाओं पर कार्य शुरू कर सकते हैं. घर में खुशहाली भरा माहौल रहेगा. रिश्तेदारों का आगमन होगा. अहम, गुस्से जैसी आदतों को अपने ऊपर हावी ना होने दें.
उपाय- द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम का उच्चारण करें.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 6
कर्क राशि वालों के काम की अधिकता रहेगी. परंतु सफलता मिलने से सुकून भी मिलेगा. दोपहर बाद कोई नकारात्मक परिस्थिति बन सकती है, लेकिन अपना मनोबल गिरने न दें. कारोबार में इस समय कहीं भी बड़ी धनराशि लगाना उचित नहीं है. घर का वातावरण सुखमय बना रहेगा. वर्तमान बदलते मौसम की वजह से आयुर्वेदिक चीजों का उचित सेवन करें.
उपाय- जीव-जंतुओं के लिए यथा सामर्थ्य भोजन की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 1
सिंह राशि वालों को विद्यार्थियों को किसी कंपटीशन में सफलता मिलने की पूरी संभावना है. लेनदेन संबंधी कार्यों में सावधानी बरतें तथा दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें. आज व्यवसाय में बहुत अधिक व्यस्तता बनी रहेगी. कोई लापरवाही भी हो सकती है. प्रेम संबंधों को मर्यादित रखना अति आवश्यक है. बदलते मौसम की वजह से घबराहट व बुखार हो सकता है.
उपाय- प्रातः काल उगते सूर्य के दर्शन करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 2
आज कन्या राशि वालों की कोई मन मुताबिक इच्छा पूरी होगी. अनावश्यक खर्चों पर भी काबू रखें और अपने बजट का ध्यान रखें. कार्यस्थल पर कर्मचारियों के बीच आपसी सामंजस्य का कुछ अभाव रह सकता है. पति-पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य का भाव बना रहेगा. मौसम के विपरीत दिनचर्या ना रखें.
उपाय- शिवालय पर केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
तुला राशि वालों का कोई रुका हुआ आय का स्रोत फिर से शुरू होगा. विद्यार्थी सोशल मीडिया तथा व्यर्थ के कार्यों से ध्यान हटाकर पढ़ाई में लगाएं. कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है और आप इसे बखूबी निभाएंगे. दांपत्य जीवन में व्यवस्था को लेकर कुछ तनातनी रहेगी थकान की वजह से सिर दर्द और माइग्रेन उठ सकता है.
उपाय- पंचमुखी हनुमान जी का स्मरण करें और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
वृश्चिक राशि वालों को पिछले कुछ समय से चल रही चिंता और परेशानियों से निजात मिलेगी. अपने नजदीकी मित्रों व संबंधियों के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें. कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित होंगी. फाइनेंस को लेकर चल रही दिक्कतें भी दूर होगी. जीवनसाथी व परिवार जनों का सहयोग बना रहेगा. ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय- नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें या दर्शन करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 1
धनु राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त या कहीं निवेश करने से जुड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करने का अनुकूल समय है. किसी की गलत सलाह पर ध्यान देने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं. नौकरी में काम के बोझ की अधिकता रहेगी, साथ ही ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है. वैवाहिक संबंधों में कुछ टकराव की स्थिति बनेगी. घुटनों तथा जोड़ों का दर्द परेशान करेगा.
उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 8
संतान की किसी गतिविधि से मकर राशि वालों के मन में सुकून और प्रफुल्लता रहेगी. लेनदेन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें. कारोबार में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. अत्यधिक थकान की वजह से स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा.
उपाय- जरूरतमंद बच्चों की किसी भी रूप में सहायता करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
कुंभ राशि वालों का अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है, तो आज उसे पूरा करने का उचित समय है. वाहन के रखरखाव से संबंधित कोई बड़ा खर्चा आ सकता है. व्यवसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें तथा सभी गतिविधियां अपनी देखरेख में ही करवाएं. वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे. अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना भी जरूरी है.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 4
ग्रह स्थिति मीन राशि वालों को किसी भी परिस्थिति में हल निकालने की शक्ति प्रदान कर रही हैं. कामकाज व पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र पर किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके कर्मचारियों के बीच फूट डलवा सकता है. प्रेम संबंध मर्यादित और विश्वास पूर्ण बने रहेंगे. छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेने की आदत में सुधार लाएं तथा सकारात्मक बने रहें.
उपाय- गणपति जी की उपासना करें और लड्डू का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 7
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)