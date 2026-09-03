/Aaj Ka Rashifal: पुराने मित्र से मिलेंगे मकर राशि के लोग, विवादित मामलों से दूर रहें कुंभ राशि वाले! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 3 September 2026: आज 3 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि मध्यरात्रि के बाद 2 बजकर 26 मिनट तक रहेगी. इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय के समय चंद्रमा मेष राशि में रहेगा और सुबह 7 बजकर 26 मिनट पर वृष राशि में प्रवेश करेगा. आज कृत्तिका नक्षत्र मध्यरात्रि 12 बजकर 30 मिनट तक होगा और फिर रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज व्याघात योग शाम 6 बजकर 33 मिनट तक होगा और फिर हर्षण योग शुरू हो जाएगा. आज के सूर्य-चंद्रमा की स्थिति, योग-नक्षत्र को देखते हुए 12 राशियों के लिए दिन कैसा बीतने वाला है? ये जानने के लिए आइए पढ़ें 3 सितंबर 2026 का राशिफल.
मेष राशि वालों के घर में अगर रखरखाव अथवा सुधार संबंधी कोई योजना बन रही है, तो उसे क्रियान्वित करने का उत्तम समय है. युवा वर्ग भविष्य के सुनहरे सपने बनाते समय अपनी वर्तमान स्थिति को ना भूले. पब्लिक डीलिंग, मार्केटिंग, मीडिया आदि से संबंधित व्यवसाय फायदेमंद स्थिति में रहेंगे. परिवार जनों के बीच आपसी सामंजस्य उचित बना रहेगा. वर्तमान मौसम की वजह से स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर जाकर एकांत में कुछ समय आत्म मनन और अपने इष्ट का ध्यान करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
वृष राशि वालों के लिए आय के नए स्त्रोत बनेंगे. घर में बुजुर्गों का प्यार व आशीर्वाद शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखेगा. कोई भी परिवर्तन से संबंधित फैसला बहुत ही सोच-समझकर ले अथवा फिलहाल टाल ही दें. नौकरी में सहकर्मियों के साथ कुछ मतभेद जैसी आशंका बन रही है. पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से थकान रहेगी.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 1
मिथुन राशि वालों की मित्रों से सकारात्मक बातचीत होगी. संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी. आलस और सुस्ती की वजह से आपके कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं. कारोबार में किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है. पति-पत्नी आपसी संबंधों में मधुरता बनाकर रखें. व्यायाम, योगा जैसी गतिविधियों को नियमित रखें.
उपाय- शिव पार्वती के स्वरूप के दर्शन करें और यथा संभव पूजा करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 9
कर्क राशि वाले आज आप जिस काम को पूरा करने की ठान लेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे. किसी भी तरह का लेनदेन करते समय लापरवाही की वजह से नुकसान होने की आशंका है. कारोबार में अभी मनचाही सफलता पाने के लिए कुछ इंतजार करना होगा. प्रेम संबंधों के प्रति संवेदनशीलता रखना जरूरी है. स्वास्थ्य की कोई भी समस्या महसूस होने पर लापरवाही ना बरतें तथा तुरंत इलाज लें.
उपाय- पानी को व्यर्थ बहने से बचाएं और स्वच्छता का ध्यान रखें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
किसी महत्वपूर्ण कार्य की नींव रखनी है तो सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अति उत्तम है. आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी रहेंगी. व्यापार में लाभ की स्थिति अभी कुछ धीमी ही रहेगी. वैवाहिक संबंध सुखद और शांतिपूर्ण रहेंगे. सिर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है.
उपाय- मंदिर जाकर माथा टेकें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
कन्या राशि वालों को आज कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है. इसलिए समय व्यर्थ ना करके अपने कार्यों पर फोकस रहें. लेनदेन के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें. कारोबारी महिलाएं अच्छा मुनाफा कमाएंगी. अविवाहित लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावना है. वर्तमान मौसम और पोलूशन से अपना बचाव रखें.
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 2
आज आत्मविश्वास और थोड़ी सी सावधानी तुला राशि वालों के कार्यों में सफलता देगी. सफलता मिलने पर अपनी उपलब्धियों का ज्यादा दिखावा ना करें. आपकी मेहनत और व्यवस्थित कार्य प्रणाली से व्यवसायिक बाधाएं काफी हद तक दूर होंगी. लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा. आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे.
उपाय- किसी जरूरतमंद को अथवा किसी संस्था में दवाइयों का दान करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 5
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक अथवा कारोबारी कोई भी अहम फैसला लेने के लिए उत्तम है. प्रॉपर्टी अथवा वाहन की खरीद-फरोख्त संबंधित कार्यों में कुछ विलंब उत्पन्न हो सकता है. व्यवसाय में कुछ चुनौतियां रहेंगी. कोई भी निर्णय लेते समय अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन जरूर लें. पति-पत्नी के संबंधों में मधुरता और प्रेम बना रहेगा. वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें तथा व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं.
उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 6
धनु राशि के युवाओं का अपने किसी लक्ष्य को लेकर चल रहा प्रयास सफल रहेगा. कोई नजदीकी व्यक्ति ही आपके लिए परेशानी का कारण भी बनेगा. व्यापारिक कार्यप्रणाली में लाए गए परिवर्तन के कुछ अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं. प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ ना करें. ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती है.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय साफ-सफाई की सेवा अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
मकर राशि वालों को दिन के उत्तरार्ध में कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. कोई नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें. आज आप उस कार्य को लेकर कामयाब होंगे, जिसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे. किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताजा होंगी. किसी प्रकार के इंफेक्शन होने की आकांक्षा बन रही हैं.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और प्रसाद बांटें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 3
अपनी वित्तीय योजना संबंधी कार्यों पर ध्यान देना कुंभ राशि वालों के भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा. विवादित मामलों से दूर रहें और किसी की गलत बात को सहन न करें. कारोबार में डाक्यूमेंट्स वगैरह बहुत संभालकर रखें. पति-पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य से कोई समस्या आसानी से सुलझ सकती हैं. कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी.
उपाय- वरिष्ठ लोगों की देखभाल करें और उनसे आशीर्वाद ले.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
मीन राशि वालों के अच्छे मैनेजमेंट की वजह से व्यवसायिक गतिविधियों में उचित संतुलन बना रहेगा. वाहन अथवा प्रॉपर्टी संबंधी खरीद-फरोख्त के लिए अभी परिस्थितियां ज्यादा पक्ष में नहीं है. कारोबार में पार्टनरशिप संबंधी कार्य में पुराने नकारात्मक मुद्दों को नजरअंदाज रखें. परिजनों तथा जीवनसाथी का सहयोग आपकी चिंताओं को कम करेगा. जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.
उपाय- देवी उपासना करें और कन्याओं को फल-मिठाई आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 7
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)