/Aaj Ka Rashifal: कन्या राशि के लोग अपनी क्षमता पर रखें विश्वास, वृश्चिक वालों का रुका काम फिर से होगा शुरू! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 30 July 2026: आज 30 जुलाई 2026, गुरुवार का दिन है. श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि आज रात्रि 09 बजकर 31 मिनट तक रहने वाली है और फिर द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी. आज पूरा दिन–रात चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे. आज श्रवण नक्षत्र शाम 05 बजकर 44 मिनट तक होगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आयुष्मान योग मध्यरात्रि 12 बजकर 06 मिनट तक होगा. उसके बाद सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा. आज बालव करण प्रातः 08 बजकर 49 मिनट तक होगा और फिर कौलव करण शुरू हो जाएगा.
आज के ग्रह-नक्षत्र, योग, करण और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों का दिन कैसा बीतने वाला है. आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और 30 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल क्या बताता है? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
मेष राशि वालों की प्रॉपर्टी के क्रय-विक्रय संबंधी कोई योजना के फलीभूत होने की उम्मीद है. कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों की राय की अवहेलना ना करें. कारोबार में भविष्य संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उचित समय का इंतजार करना जरूरी है. पति-पत्नी के बीच खट्टी-मीठी नोकझोंक रहेगी. थकान और सिर दर्द की समस्या रहेगी.
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 1
पारिवारिक गतिविधियों में वृष राशि वालों का योगदान घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा. वाहन अथवा किसी अन्य रखरखाव संबंधी कोई बड़ा खर्चा सामने आएगा. नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रहेगा. किसी प्रिय मित्र के मिलने से पुरानी यादें ताजा होंगी. ब्लड प्रेशर तथा डायबिटिक लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें.
उपाय- वरिष्ठ लोगों का मान-सम्मान करें तथा उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 2
परिवार में चल रही किसी उलझन का मिथुन राशि वालों के सहयोग से उचित समाधान मिल सकता है. व्यवहारिक बने. नजदीकी रिश्तों में स्वार्थ की भावना नजर आएगी. अपनी व्यवसायिक योजनाओं को किसी के समक्ष जाहिर ना करें. सावधानी से कार्य करें. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. त्वचा संबंधी एलर्जी की आशंका है. ज्यादा समय धूप में जाने से परहेज करें.
उपाय- पूजा करते समय गायत्री मंत्र का जाप भी अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
कर्क राशि वालों को आज कोई भी खास निर्णय लेने में पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति का विशेष सहयोग मिलेगा. अभी खर्च बरकरार रहेंगे और उनमें कटौती करना भी नामुमकिन होगा. शेयर्स, तेजी-मंदी जैसे व्यवसाय में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ग्रह स्थिति उत्तम बनी हुई है. नकारात्मक प्रवृत्ति के मित्रों से दूर रहें. काम के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक आराम की भी जरूरत है.
उपाय- महादेव का ध्यान करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 2
सिंह राशि वाले विद्यार्थी तथा युवा वर्ग को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा होगी. दूसरों के ऊपर विश्वास करने के बजाए अपनी अंतरात्मा के निर्णय को प्राथमिकता दें. कारोबार में पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं से आज कुछ राहत मिलने वाली है. जीवन साथी का परिवार के प्रति समर्पण आपको तनाव मुक्त रखेगा. अत्यधिक कार्यभार की वजह से थोड़ा मानसिक और शारीरिक थकान महसूस कर सकते हैं.
उपाय- किसी वरिष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद ले.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
कन्या राशि वाले दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी क्षमता पर विश्वास रखें. इससे बहुत सी परेशानियों का हल मिलेगा. किसी भी तरह की उधारी ना करें. इस वजह से संबंध खराब भी हो सकते हैं. व्यवसाय में पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर, कंप्यूटर आदि से जुड़े व्यवसाय में विशेष उपलब्धि हासिल होगी. पुरानी दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती हैं. कफ की समस्या से परेशान रहेंगे.
उपाय- गौशाला में हरा चारा देना शुभ रहेगा.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
तुला राशि के विद्यार्थियों का इंटरव्यू अथवा करियर संबंधी परीक्षा की तैयारी में पूरा ध्यान रहेगा. कोई भी निर्णय जल्दबाजी अथवा भावुकता में ना लें. कुछ नुकसान होने जैसी भी आशंका है. व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें. इस समय आपको अच्छे अवसर मिलने वाले हैं. घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. सकारात्मक दृष्टिकोण रखें तथा व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं.
उपाय- किसी धर्मस्थल पर जाकर साफ-सफाई की सेवा करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 4
उपाय- मंदिर जाकर माथा टेकें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 8
धनु राशि वालों के कई रुके हुए काम पुनः गति पकड़ेंगे और सफलता भी मिलेगी. महिलाएं विशेष रूप से अपने मान-सम्मान का ध्यान रखें. अपने गुस्से पर काबू रखना जरूरी है. व्यवसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी. तथा आर्थिक समस्याएं भी हल होंगी. परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और मौज मस्ती में खुशनुमा समय व्यतीत होगा. मौसमी बीमारियों से अपना बचाव रखें.
उपाय- दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 7
भावनाओं में बहने की बजाय विवेक और चतुराई से परिस्थितियों को अपने पक्ष में करना लाभदायक रहेगा. परंतु नजदीकी लोगों की गतिविधियों से अनभिज्ञ ना रहे. पीठ पीछे आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है. कुछ नई उपलब्धियां हासिल होंगी. हालांकि इनके परिणाम आपको धीमी गति से ही मिलेंगे. प्रेम संबंधों में सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाएं. एसिडिटी और छाती में जलन जैसी दिक्कत रहेगी.
उपाय- दुर्गा उपासना करें और खीर का प्रसाद बांटें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 9
कुंभ राशि वाली महिलाएं घर तथा प्रोफेशन में उचित सामंजस्य बनाकर रखने में कामयाब रहेंगी. कहीं भी पैसा उधार देने से पहले उसकी वापसी अवश्य सुनिश्चित कर लें. अधिकारियों तथा सम्मानित लोगों से संबंध बनाकर रखना आपके व्यवसाय में फायदेमंद साबित होगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी. स्वास्थ्य संबंधित कोई पुरानी समस्या दोबारा उठ सकती है.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करें और यथा सामर्थ्य आराधना करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 1
मीन राशि वालों के लिए आर्थिक निवेश संबंधी कार्यों को लेकर अनुकूल समय है. ध्यान रखें कि आपके विचारों में संकीर्णता की वजह से कुछ लोग परेशान हो सकते हैं. कारोबार में अनुभवी व्यक्तियों की सलाह और मार्गदर्शन से आपको कोई नई दिशा प्राप्त हो सकती है. किसी पारिवारिक अविवाहित व्यक्ति के लिए उचित रिश्ता आने की संभावना है. गैस और बदहजमी से संबंधित चीजों का सेवन ना करें.
उपाय- प्राणायाम करें तथा प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय जरूर व्यतीत करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 3
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)