/Aaj Ka Rashifal: मिथुन राशि वाले पाएंगे शुभ समाचार, करियर को लेकर सजग रहें कन्या राशि को लोग! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 31 August 2026: आज 31 अगस्त 2026 को सोमवार दिन है. आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि प्रातः 8 बजकर 52 मिनट तक होगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय के समय चंद्रमा मीन राशि में रहेगा और मध्यरात्रि के बाद 3 बजकर 24 मिनट पर मेष राशि में प्रवेश करेगा. रेवती नक्षत्र मध्यरात्रि के बाद 3 बजकर 24 मिनट तक होगा और फिर अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा. आज गण्ड योग मध्यरात्रि के बाद 1 बजकर 51 मिनट तक होगा और फिर वृद्धि योग शुरू हो जाएगा. आज विष्टि करण प्रातः 8 बजकर 52 मिनट तक होगा उसके बाद बव करण शुरू हो जाएगा. आइए सूर्य-चंद्रमा की स्थिति, आज के योग-नक्षत्र को देखते हुए जानें 12 राशियों के लिए दिन कैसा बीतने वाला है. आइए पढ़ें 31 अगस्त 2026 का राशिफल.
मेष राशि वाले पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. बच्चों के समक्ष आप श्रेष्ठ अभिभावक साबित होंगे. किसी भी अपरिचित व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ाने में शीघ्रता ना करें. कामकाज के सिलसिले में कोई यात्रा संभव है, जोकि लाभदायक साबित होगी. पति-पत्नी एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. पोलूशन और वर्तमान वातावरण से अपना उचित बचाव रखें.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
वृष राशि वालों की आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो बहुत ही फायदेमंद साबित होगी. व्यर्थ के खर्चो को लगाम दें. क्योंकि वाहन या घर की देखभाल संबंधी कार्यों में खर्चा बढ़ेगा. साझेदारी संबंधी व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही हैं. घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी. अत्यधिक तले-भुने तथा मसालेदार खानपान लेने से परहेज करें.
उपाय- शिव पार्वती के स्वरूप का दर्शन करें तथा उनका ध्यान करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
मिथुन राशि के वे लोग जो विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें कोई शुभ समाचार मिलेगा. दूसरों के मामले में बिन मांगे सलाह ना दें. कोई मुसीबत आपके लिए ही खड़ी हो सकती है. व्यवसाय में इंपोर्ट-एक्सपोर्ट संबंधी मामलों में किसी पर भी बिना सोचे-समझे भरोसा ना करें. प्रेम संबंधों के मामले में जल्दबाजी ना करें. थकान और कमजोरी की वजह से स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन रहेगा.
उपाय- जरूरतमंद लोगों को राशन आदि देना चाहिए.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 3
कर्क राशि वालों को फाइनेंस संबंधी चल रही परेशानियों से आज कुछ राहत मिलेगी. आज किसी भी यात्रा का प्रोग्राम ना बनाएं, क्योंकि समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा. व्यवसायिक चुनौतियों का समाधान मिलेगा. अच्छा आर्डर मिलने की भी संभावना है. अविवाहित लोगों के लिए कोई बेहतर रिश्ता आएगा. कुछ समय अपने आराम के लिए भी अवश्य निकालें.
उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
सिंह राशि वालों को मोबाइल अथवा ईमेल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने परिवार पर ना होने दें. पब्लिक डीलिंग, मार्केटिंग, मीडिया आदि से संबंधित व्यवसाय फायदेमंद स्थिति में रहेंगे. विवाहेतर संबंध घर की सुख-शांति भंग कर सकते हैं. तनाव, गुस्से आदि जैसी परिस्थितियों से दूर रहें.
उपाय- अपने इष्ट का स्मरण करें और मंदिर में कुछ भी दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 3
कन्या राशि वालों का सकारात्मक दृष्टिकोण घर तथा व्यवसाय में सामंजस्य बनाकर रखने में मदद करेगा. युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर विशेष रूप से सजग रहें. कारोबार में टैक्स संबंधी कोई मामला उलझ सकता है, इसलिए किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से सलाह लें. किसी मित्र से मुलाकात दिन को और अधिक खुशनुमा बनाएगी. हल्की-फुल्की मौसमी परेशानी जैसे खांसी-जुकाम रह सकते हैं.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 2
किसी पारिवारिक समस्या को दूर करने के लिए किया गया तुला राशि वालों का प्रयास कामयाब रहेगा. इस वक्त निवेश संबंधी गतिविधियों को स्थगित रखना ही उचित है. नौकरी पेशा लोग ध्यान रखें कि लापरवाही की वजह से कोई उपलब्धि खो सकते हैं. प्रेम प्रसंगों में मुलाकात करने के अवसर बनेंगे. नियमित रूप से व्यायाम और योगा करते रहें.
उपाय- सूर्य भगवान को केसर मिश्रित जल से अर्घ्य दें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 9
वृश्चिक राशि वाले पुरानी गलतियों से सीख लेकर आज कुछ बेहतरीन नीतियों पर विचार करेंगे. आय के साधन तो बढ़ेंगे, परंतु साथ ही खर्चा की अधिकता कारण तनाव बना रहेगा. प्रॉपर्टी संबंधी कोई डील करते समय कागजी कार्यवाही ध्यान पूर्वक करने की जरूरत है. विवाह योग्य लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है. ब्लड प्रेशर तथा हार्ट पेशेंट वर्तमान मौसम में अपना विशेष ध्यान रखें.
उपाय- प्राणायाम करें और अपने इष्ट का ध्यान करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 8
भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करना धनु राशि वालों के लिए स्वाभाविक ही उत्तम परिस्थितियां बनाएगा. धन संबंधी लेनदेन के मामलों में किसी तरह का भी समझौता ना करें. सरकारी नौकरी में मनपसंद डिपार्टमेंट अथवा प्रोजेक्ट मिलने से राहत मिलेगी. पारिवारिक व्यवस्था सुखद बनी रहेगी. कभी-कभी आप अपने आत्म विश्वास व मनोबल में कमी महसूस कर सकते हैं.
उपाय- वृद्ध और असहाय व्यक्ति की जरूरत अनुसार मदद करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले कुछ संकल्प करेंगे और कामयाब भी रहेंगे. अपने मन मुताबिक कोई बात ना होने से क्रोध और आवेश में ना आए. व्यवसायिक गतिविधियां अभी यथावत ही होगी. फिलहाल उनमें कुछ बदलाव होने की अभी संभावना नहीं है. घर का माहौल सुखद और खुशनुमा बना रहेगा. अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखें.
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 1
घर के रखरखाव अथवा सुधार संबंधी किसी योजना को लेकर कुंभ राशि वालों की कोई बड़ी समस्या हल होगी. दूसरों के मामले सुलझाने के चक्कर में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. व्यवसाय में इस समय वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित रखें. पति-पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी. अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है.
उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
मीन राशि वालों को कुछ नई बातों की जानकारियां मिलेंगी. स्पोर्ट्स से जुड़े विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सुअवसर बन रहे हैं. लापरवाही और लेट लतीफी की वजह से कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं. नौकरी पेशा लोगों को आज किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ सकता है. पति-पत्नी के बीच घर की समस्या को लेकर कुछ तनाव रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या और खानपान रखने से आप खुद को सकारात्मक महसूस करेंगे.
उपाय- पानी को व्यर्थ बहने से बचाएं.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 9
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)