/Aaj Ka Rashifal: सिंह राशि वालों का सरकारी काम होगा पूरा, धन के मामले में समझौता न करें तुला राशि वाले! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 4 September 2026: आज 4 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मध्यरात्रि 12 बजकर 14 मिनट तक बनी रहेगी और फिर नवमी तिथि शुरू हो जाएगी. इस तरह आज की तिथि भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी है. आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है. आज चंद्रमा दिन-रात वृष राशि में ही विचरण करेगा. रोहिणी नक्षत्र आज रात्रि 11 बजकर 5 मिनट तक होगा और फिर मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज के दिन हर्षण योग दोपहर बाद 3 बजकर 44 मिनट तक होगा और फिर वज्र योग शुरू हो जाएगा. आइए जानें आज के सूर्य-चंद्रमा की स्थिति, नक्षत्र योग और तिथि को देखते हुए जानें कि सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है. इसके लिए आइए पढ़ें 4 सितंबर 2026 का राशिफल.
कोई भी अहम निर्णय लेने में मेष राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलेगा. विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए कुछ निराशा की स्थिति रहेगी. आय का कोई रुका हुआ स्रोत पुनः शुरू होगा. व्यवसाय से संबंधित कोई योजना भी बनेगी. युवा वर्ग प्रेम संबंधों में पड़कर अपने करियर के साथ समझौता न करें. अपना मनोबल बनाए रखने के लिए मेडिटेशन अवश्य करें.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में मनन-चिंतन अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
वृष राशि वालों का अगर पैतृक या वसीयत से संबंधित कोई मामला चल रहा है, तो आज हल होने की संभावना है. बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप से परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के कार्य में बहुत अधिक ध्यान दें. परिवर्तन संबंधी योजनाओं पर भी अमल करें. दांपत्य जीवन में अहम की स्थिति न आने दे. काम की अधिकता की वजह से अकारण ही गुस्से और तनाव की स्थिति रहेगी.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करना आपको आत्मिक सुकून देगा.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 4
संबंधों को सहेजकर रखने से मिथुन राशि वालों का आपसी प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. खर्चा करते समय अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें. प्रॉपर्टी संबंधी व्यवसाय में कोई बड़ी डील होने की संभावना है. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी. माइग्रेन और सर्वाइकल की समस्या उठने से दिनचर्या अस्त-व्यस्त रहेगी.
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 3
कर्क राशि वालों का लंबे समय से प्रयासरत कोई कार्य आज बन जाएगा. बच्चों से संबंधित कोई समस्या का समाधान निकालने में उनका सहयोग करें. कार्यक्षेत्र में अपनी कार्य क्षमता को साबित करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष और परिश्रम करना पड़ेगा. प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत करने के लिए परिजनों की अनुमति मिलेगी. मौसमी बीमारियों से अपना बचाव रखें.
उपाय- घर के वरिष्ठ लोगों के प्रति आदर भाव रखें और सेवा करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
सिंह राशि वालों को पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. कोई नकारात्मक बात आपकी मानसिक स्थिति को विचलित करेगी. कारोबार संबंधित कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है, तो हल होने की संभावना है. प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कटुता आने की आशंका है. अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखना जरूरी है.
उपाय- शिवालय पर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
कन्या राशि वालों को उनकी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम मिलेंगे. परंतु इसके लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा. कोई भी हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें. आप से कोई भूल हो सकती है. कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों तथा माल की क्वालिटी पर पूरी नजर रखें. अविवाहित व्यक्तियों के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है. अतिरिक्त कार्यभार के कारण सिर दर्द और थकान जैसी दिक्कत महसूस हो सकती हैं.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
बहुत समय से प्रतीक्षित मेहमानों के आगमन से तुला राशि वालों का मन प्रसन्न रहेगा. धन संबंधी मामलों में किसी तरह का भी समझौता न करें. नौकरी या कारोबार के लिए प्रयासरत युवाओं को आज कोई उम्मीद नजर आएगी. पति-पत्नी के बीच किसी समस्या को लेकर अनबन रहेगी.
उपाय- चींटियों को सतनाजा खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 2
वृश्चिक राशि वालों की मेहनत व परिश्रम आज रंग लाएगी. जिससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा. रिश्तों को कायम रखने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत है. कारोबार में कुछ उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी. कोई ऑफिशियल टूर संभव है. प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता आएगी. अपच तथा बदहजमी जैसे परेशानी महसूस होगी.
उपाय- पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 5
धनु राशि वाले नफा-नुकसान की बात न सोचकर मेहनत करते रहें, आपको फायदा ही होगा. घर और काम के बीच तालमेल बनाकर रखने में दिक्कत होगी. नौकरी में कुछ नई संभावनाएं मिलेगी, साथ ही कोई विशेष अथॉरिटी भी मिल सकती है. किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात आपको तनाव मुक्त करेगी. खानपान के प्रति लापरवाही के कारण पेट संबंधी दिक्कत रहेगी.
उपाय- जरूरतमंद लोगों के लिए खानपान की वस्तुएं आदि का इंतजाम करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 3
मकर राशि वालों को किसी नजदीकी संबंधी द्वारा कोई महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा. परंतु आज किसी तरह का भी रिस्क न लें, वरना बैठे-बिठाए कोई मुसीबत आ सकती है. कारोबार में इस समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. जीवनसाथी तथा परिजनों का उचित सहयोग बना रहेगा. अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 2
कुंभ राशि वाले बच्चों की समस्याओं को सुनें और उन्हें सुलझाएं. इससे उनका मनोबल बढ़ेगा. कोई भी कागजी कार्यवाही करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल अवश्य कर लें. व्यवसाय में धन संबंधी मामलों और योजनाओं को कार्य रूप देने का उत्तम समय है. घर का माहौल खुशनुमा और शांतिपूर्ण बना रहेगा. गैस और कब्ज जैसी शिकायत से परेशान रह सकते हैं.
उपाय- किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 4
मीन राशि वाले अगर गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन शुभ है. कभी-कभी आपका अधिकार और क्रोध पूर्ण लहजा आपके ही कार्यों में रुकावट डालेगा. अगर किसी से पार्टनरशिप करने संबंधी विचार-विमर्श चल रहा है, तो उस पर गंभीरता से अमल करें. प्रेम संबंधों को जल्दी ही विवाह में परिणत होने का अवसर बनेगा. कमजोरी व जोड़ों में दर्द आदि की समस्या रहेगी.
उपाय- सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 9
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)