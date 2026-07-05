/Aaj Ka Rashifal: विवाहेतर संबंधों से दूर रहें तुला राशि वाले, जरूरी कामों को न टालें मकर राशि के लोग! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 5 July 2026: आज यानी 5 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि दोपहर 01 बजकर 31 मिनट तक होगी उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में ही विचरण करेगा. आज शतभिषा नक्षत्र दोपहर 03 बजकर 13 मिनट तक रहेगा और फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज आयुष्मान योग शाम 04 बजकर 40 मिनट तक बनेगा और फिर सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा. तैतिल करण दोपहर 01 बजकर 31 मिनट तक रहेगा उसके पश्चात गर करण शुरू हो जाएगा.
किन राशियों के लिए आज का दिन शुभ और किनके लिए अशुभ हो सकता है? चंद्रमा की स्थिति, नक्षत्र और योगों को देखते हुए आज का दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है? ये सभी जानकारियां हम 5 जुलाई 2026 के दैनिक राशिफल से जानेंगे.
किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन को अपनाने से आपको किसी बड़ी दुविधा से राहत मिलेगी. बच्चों पर ज्यादा अंकुश लगाना उनके आत्मबल में कमी कर सकता है. कारोबार में प्रतिस्पर्धा की वजह से कुछ लोग आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं. परिजनों का उचित सहयोग तथा स्नेह आप पर बना रहेगा. एसिडिटी और जलन की समस्या बढ़ने से परेशानी रहेगी. शिव पार्वती के स्वरूप के दर्शन करें और यथा संभव पूजा करें.
अधिकतम कार्य नियत समय पर बनते जाएंगे तथा सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा. अपनी उपलब्धियां का ज्यादा गुणगान करने से बचें. पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर, कंप्यूटर आदि से जुड़े व्यवसाय में विशेष उपलब्धि हासिल होगी. लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. गले से संबंधित किसी भी इंफेक्शन को गंभीरता से लें. किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करना उत्तम रहेगा.
दिल के बजाय दिमाग से निर्णय लेना आपकी कई योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करेगा. निवेश करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी अवश्य हासिल करें. अगर कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो उसके लिए अत्यधिक प्रयासों की जरूरत है. घर का वातावरण मधुर बना रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, चिंता ना करें. अपने इष्ट का स्मरण करें और मंदिर में कुछ भी दान अवश्य दें.
आपकी किसी ख्वाहिश को पूरा करने में आपके मित्रगण काफी मददगार साबित होंगे. बिना जानकारी हासिल किए किसी भी खास नतीजे पर ना पहुंचे. व्यवसाय में रुका हुआ कार्य किसी राजनीतिक व्यक्ति की मदद से हल हो जाएगा. परिवार जनों के साथ सुखद समय व्यतीत होगा. कभी-कभी ज्यादा मेहनत और तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है. विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुने.
किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करने पर बेहतर परिणाम सामने आएंगे. अपरिचित लोगों के साथ कोई वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है. व्यवसाय में किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए अभी ग्रह स्थिति ज्यादा उत्तम नहीं है. लव पार्टनर के प्रति सहयोग और सम्मान की भावना रखें. थकान और कमजोरी जैसी स्थिति महसूस करेंगे. सूर्य देवता को केसर मिश्रित जल से अर्घ्य दें.
भावुकता के बजाय प्रैक्टिकल होकर अपने कार्यों को अंजाम दें, तो ज्यादा सफल रहेंगे. बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखना उनके मनोबल को और अधिक बढ़ाएगा. नौकरीपेशा लोग अपनी फाइलें और दस्तावेज संभाल कर रखें. पति-पत्नी के बीच खट्टी-मीठी नोकझोंक रहेगी. शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक महसूस करेंगे. मां दुर्गा की उपासना करें और बच्चों को मिठाई-टाफी आदि बांटे.
किसी विशेष कार्य को लेकर की गई मेहनत के आज अप्रत्याशित लाभ मिलने वाले है. कामयाबी हासिल करने में किसी भी तरह की जल्दबाजी या उतावलापन ना करें. कामकाजी महिलाओं को पारिवारिक तथा प्रोफेशनल लाइफ में सामंजस्य बनाने में कुछ दिक्कत आएगी. विवाहेतर संबंधों से परहेज रखें. उमस भरी गर्मी का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा. बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
विद्यार्थियों को इंटरव्यू जैसी किसी गतिविधि में सफलता मिलने की पूरी संभावना है. ओवर कॉन्फिडेंस और इगो आपके बनते कार्यों में व्यवधान ला सकते हैं. कारोबार में विस्तार संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श होगा. प्रेम संबंधों को विवाह हेतु पारिवारिक स्वीकृति मिलने की संभावना है. बदन दर्द और बुखार की परेशानी रहेगी. घर की बहन-बेटियों का सत्कार करें और कुछ उपहार दे.
अपनी पारिवारिक गतिविधियों को लेकर की गई प्लानिंग पर अमल करने का उचित समय है. अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन जैसे स्वभाव पर काबू रखें. कारोबार से संबंधित कोई भी गतिविधि व्यवस्थित रुप से संपन्न होती जाएगी. परिवार जनों के साथ मौज मस्ती, डिनर आदि का प्रोग्राम बनेगा. व्यवस्थित दिनचर्या आपको स्वस्थ रखेगी. गणपति जी का ध्यान करें और लड्डू का भोग लगाएं.
काम काज तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों को सुनियोजित तरीके से करने में सक्षम रहेंगे. जरूरी कार्यों को कल पर टालने की बजाय समय पर करने की कोशिश करें. कारोबार में मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. लव पार्टनर के साथ मुलाकात का मौका मिलेगा. शारीरिक और मानसिक थकान से राहत पाने के लिए उचित आराम लेना जरूरी है. अपने इष्ट का सिमरन करें और किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे.
घर के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से किसी परेशानी का हल मिलेगा. दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से बचें. व्यवसायिक कार्य प्रणाली में समय अनुसार परिवर्तन लाने की जरूरत है. अविवाहितों लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है. एलर्जी तथा रक्त संबंधी कोई समस्या होने पर लापरवाही ना बरतें. पूजा करते समय गायत्री मंत्र का जाप भी अवश्य करें.
सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से सहज तरीके से सभी गतिविधियां व्यवस्थित हो जाएंगी. आपका गुस्सा व बहुत अधिक अनुशासित होना दूसरों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है. स्टेशनरी, बच्चों से संबंधित कार्य आदि में अच्छा मुनाफा रहेगा. प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. कुछ समय नेचर के समीप बताएं और उसकी ब्लेसिंग महसूस करें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)