/Aaj Ka Rashifal: पैसों की लेनदेन से बचें मकर राशि के लोग, प्रेम संबंध में सम्मान बनाए रखें मीन राशि वाले! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 5 October 2026: आज 5 अक्तूबर 2026, दिन सोमवार को आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी मध्यरात्रि के बाद 2 बजकर 8 मिनट तक होगी. उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी. आज चंद्रमा दिन–रात कर्क राशि में विचरण करेगा. पुष्य नक्षत्र रात्रि 11 बजकर 10 मिनट तक बना रहेगा, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज शिव योग सुबह 9 बजकर 52 मिनट तक रहेगा, उसके बाद सिद्ध योग शुरू हो जाएगा. चंद्रमा, योग और नक्षत्र को देखते हुए आइए जानें आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है. आइए विस्तार से पढ़ें 5 अक्टूबर 2026 का राशिफल.
मेष राशि वाले कामकाज को आसान बनाने के लिए नए तरीके अपनाएं, इससे ज्यादा सफलता मिलेगी. दूसरों की मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें. व्यवसाय में इस समय किसी भी प्रकार का निवेश करने से परहेज रखें. पति-पत्नी के बीच बेहतरीन सामंजस्य रहेगा. त्वचा संबंधी किसी प्रकार की एलर्जी बढ़ सकती है. चने की दाल और गुड़ किसी धर्मस्थल पर जरूर दें.
उपाय- चने की दाल और गुड़ किसी धर्मस्थल पर जरूर दें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
वृष राशि का दैनिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026
किसी भी विपरीत परिस्थिति में वृष राशि वाले अपनी योग्यता से समाधान ढूंढ लेंगे. रुपए-पैसे के मामले में किसी पर भी विश्वास ना करें. मीडिया और एडवर्टाइजमेंट संबंधी कार्यों में विस्तार होगा. घर में कुछ तनावपूर्ण माहौल बनने की आशंका है. अत्यधिक भागा-दौड़ी की वजह से थकान और सिर दर्द रहेगा.
उपाय- बहन-बेटियों का सत्कार करें और यथा सामर्थ्य कुछ उपहार दें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
मिथुन राशि का दैनिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026
अनुभवी लोगों का सानिध्य करने से मिथुन राशि वालों के व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा. कहीं भी बातचीत करते समय शब्दों के चयन पर बहुत अधिक ध्यान रखें. मशीनरी, कारखाने आदि से संबंधित कारोबार में कुछ नए ऑर्डर मिलेंगे. प्रेम संबंधों के मामले में लकी रहेंगे. सिर में भारीपन और थकान महसूस हो सकती है.
उपाय- हनुमान जी का ध्यान करें और संभव हो तो हनुमान चालीसा के पाठ भी करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 1
कर्क राशि का दैनिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026
कर्क राशि वालों की आज कोई व्यक्तिगत चिंता दूर होने वाली है. मामा पक्ष से संबंध खराब ना होने दें. कार्यक्षेत्र में आंतरिक व्यवस्था उचित बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज से परेशान लोग अपना ध्यान अवश्य रखें.
उपाय- मां दुर्गा की स्तुति करें और खीर का प्रसाद बांटे.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 5
सिंह राशि का दैनिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026
सिंह राशि वालों की आज कोई विशेष इच्छा पूर्ण होने वाली है. कुछ पुरानी नकारात्मक बातें उठने से किसी नजदीकी रिश्तेदार से संबंध खराब हो सकते हैं. व्यवसायिक कार्यों में आज आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में परेशानी होगी. पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा. काम के साथ भरपूर आराम भी लेने की आवश्यकता है.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
कन्या राशि का दैनिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026
कन्या राशि वालों का लेनदेन संबंधी कोई अटका हुआ मामला आज हल हो सकता है. पर्सनल लाइफ से संबंधित किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से परहेज करें. नौकरी में अपने काम पर किसी का हस्तक्षेप ना होने दें. वरना इसका दुष्प्रभाव भुगतना पड़ेगा. घर में आपसी सामंजस्य के अभाव की वजह से कुछ समस्या रहेगी. तनाव लेने के कारण डायबिटीज और बीपी संबंधी परेशानी बढ़ सकती हैं.
उपाय- वरिष्ठ ब्राह्मण का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद ले.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
तुला राशि का दैनिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026
पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने में आज तुला राशि वालों की दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी. युवाओं को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक प्रयास करना पड़ेगा. व्यवसाय में आपके कार्य करने की नई तकनीक सफल रहेगी. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहें.
उपाय- शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 8
वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026
वृश्चिक राशि वाली महिलाओं को अपनी योग्यता और कार्य क्षमता द्वारा कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी. विद्यार्थी व्यर्थ की बातों में पड़कर अपनी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ ना करें. कारोबारी गतिविधियां यथावत ही रहेंगी. कोई रुकी हुई पेमेंट हासिल हो सकती है. पति-पत्नी के बीच चल रही गलतफहमियां दूर होंगी. पैरों में दर्द और चोट लगने जैसी समस्या रहेगी.
उपाय- माता-पिता और उनके समान व्यक्तियों का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद ले.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
धनु राशि का दैनिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026
कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना धनु राशि वालों को सफलता दिलाएगा. ज्यादा आत्म केंद्रित होने की बजाय सामाजिक क्रियाकलापों पर भी ध्यान दें. मशीनरी व ऑयल आदि से संबंधित व्यवसाय में भरपूर मुनाफा होने के योग बन रहे हैं. पारिवारिक वातावरण खुशहाल बना रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. सिर्फ अत्यधिक क्रोध करने से बचें.
उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाकर आएं.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 3
मकर राशि का दैनिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026
सामाजिक गतिविधियों में मकर राशि वालों के सुझाव को प्राथमिकता मिलेगी. इस समय रुपए-पैसे संबंधी उधारी का लेनदेन भी करना उचित नहीं है. रोजगार प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी मिलेगी. परिजनों के बीच आपसी सामंजस्य में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं. अत्यधिक तनाव और व्यस्तता की वजह थकान बनी रहेगी.
उपाय- जरूरतमंद बच्चों को फल-मिठाई आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- ब्राउन
भाग्यशाली अंक- 4
कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026
बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद इस समय कुंभ राशि वालों के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रहेगी. खर्चों के मामले में ज्यादा दरियादिली रखना आपको समस्या में डालेगा. मैन्युफैक्चरिंग संबंधी व्यवसाय फायदेमंद स्थिति में रहेंगे. पारिवारिक तथा व्यवसायिक जीवन में बेहतर तालमेल बना रहेगा. गैस व बादी वाली चीजों से परहेज करें.
उपाय- प्राणायाम करें और कुछ समय प्रकृति की सानिध्य में रहें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
मीन राशि का दैनिक राशिफल 5 अक्टूबर 2026
मीन राशि वालों का प्रॉपर्टी संबंधी रुका हुआ कोई कार्य आज संपन्न हो सकता है. लेकिन दूसरों की समस्याओं में चिंतित रहने से आप भी तनाव पाल लेंगे. नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन संबंधी योग बन रहे हैं. प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखें. काम की अधिकता का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा.
उपाय- पशु-पक्षियों के लिए आहार की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 5
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)