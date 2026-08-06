/Aaj Ka Rashifal: मुश्किलों के बाद भी सफल होंगे वृष राशि के लोग, गजब का उत्साह महसूस करेंगे धनु वाले! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 6 August 2026: श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आज शाम 06 बजकर 53 मिनट तक होगी, उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी. सूर्योदय के समय चंद्रमा मेष राशि में होगा और मध्यरात्रि के बाद 01 बजकर 54 मिनट पर वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा. भरणी नक्षत्र आज रात्रि 08 बजकर 14 मिनट तक होगा और फिर कृत्तिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज गण्ड योग दोपहर बाद 03 बजकर 01 मिनट तक होगा और फिर वृद्धि योग शुरू हो जाएगा. बालव करण प्रातः 07 बजकर 48 मिनट तक होगा और फिर कौलव करण होगा. आज के ग्रह-नक्षत्र, योग, करण व चंद्रमा की स्थिति के अनुसार जानेंगे कि सभी 12 राशियों का दिन कैसा बीतेगा. आइए पढ़ें 6 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल.
मेष राशि के लोगों के लिए आज अपने लक्ष्य को हासिल करने का उत्तम समय है। कहीं भी आवाजाही से परहेज रखें। क्योंकि फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी। कारोबार में एक निश्चित रणनीति बनाकर काम करना होगा। पति-पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य उत्तम रहेगा। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटिक लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें।
उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन पर अमल करें।
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
सोशल मीडिया अथवा संपर्कों के माध्यम से वृष राशि वालों को कई नए विषयों की जानकारी मिलेगी। किसी भी अनजान व्यक्ति पर अधिक विश्वास ना करें और ना ही उनकी बातों में आए। कारोबार में कई नए सुअवसर प्राप्त होंगे। मुश्किलों के बावजूद आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। थकान की वजह से कुछ चिड़चिड़ापन रह सकता है।
उपाय- प्रातः काल भ्रमण करें और कुछ समय प्राणायाम के लिए भी जरूर निकाले।
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 4
मित्रों का साथ और सहयोग मिथुन राशि वालों की हिम्मत और हौसले को और बढ़ाएगा। घर की सुख-सुविधा संबंधी वस्तुओं पर पैसा लगाते समय अपने बजट को ध्यान में रखें। बीमा और इनकम टैक्स के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को आज बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। दांपत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। गले से संबंधित किसी भी इंफेक्शन को गंभीरता से लें।
उपाय- शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें।
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 3
कर्क राशि वालों को अगर प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का अवसर मिले तो उसे तुरंत हासिल करें। किसी भी तरह के सरकारी कार्यों को अधूरा ना छोड़े वरना कोई कार्यवाही हो सकती हैं। कारोबार में किसी नए काम को शुरू करने का उत्तम समय है और इसमें कामयाबी भी मिलेगी। विवाहेतर प्रेम संबंधों से दूर रहे, वरना इसका प्रभाव आपकी घर की व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अनियमित दिनचर्या और खानपान का स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
उपाय- गणपति जी की उपासना करें और लड्डू का भोग लगाएं।
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
पारिवारिक अथवा धार्मिक गतिविधियों में सिंह राशि वालों की उपस्थिति रहेगी और आपके मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी। भूमि संबंधी कार्यों में अधिक लाभ की उम्मीद ना करें क्योंकि ज्यादा पाने की चाह में नुकसान हो सकता है। व्यावसायिक विस्तार से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय है। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे।
उपाय- शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं और गन्ने के रस से अभिषेक करें।
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 6
कन्या राशि वालों को लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या से राहत मिलने वाली है। इस समय किसी भी तरह का निवेश ना करें, क्योंकि सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। व्यवसाय में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। यह समय अपनी कार्य कुशलता को जाहिर करने का भी है। घर-परिवार में आपसी सामंजस्य बनाकर रखें। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या तथा खानपान आपको पूर्णता स्वस्थ रखेंगे।
उपाय- चने की दाल और गुड़ किसी धर्मस्थल पर जरूर दें।
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
तुला राशि वालों का कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है. बच्चे मौज मस्ती में पड़कर अपनी पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे, इसलिए ध्यान दें। फैक्ट्री, इंडस्ट्री आदि से संबंधित व्यवसाय में कुछ नया काम भी शुरू होने की संभावना है। युवाओं के प्रेम संबंध मधुर और मर्यादित रहेंगे। जोड़ों व घुटनों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है। नियमित व्यायाम करें।
उपाय- सफाई कर्मचारियों को कुछ दान अवश्य दें।
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
वृश्चिक राशि वालों का अगर कोई परिवर्तन संबंधी मामला अटका हुआ है तो आज हल हो सकता है। अपने व्यक्तिगत कार्यों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नुकसान दे सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। नौकरी में कोई इच्छा के विपरीत यात्रा करनी पड़ सकती हैं। पारिवारिक वातावरण सुखद और खुशनुमा बना रहेगा। महिलाएं जोड़ों के दर्द या स्त्री जनित रोगों की वजह से परेशानी रहेगी।
उपाय- बच्चों को फल-मिठाई बांटना आपको सुकून देगा।
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
धनु राशि के लोग आज कोई प्रयासरत कार्य पूरा होने से अपने अंदर गजब का उत्साह महसूस करेंगे। अपने फाइनेंस को योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित न करने की वजह से नुकसान खा सकते हैं। व्यवसायिक गतिविधियां कुछ धीमी ही रहेंगी। लेकिन पेमेंट कलेक्ट करने के लिए समय अनुकूल है। लव अफेयर्स तथा व्यर्थ की मौज मस्ती से दूर रहें। सकारात्मक विचार आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेंगे।
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें।
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 1
मकर राशि वालों की आज कुछ खास लोगों के साथ मेल-मुलाकात होगी। वरिष्ठ लोगों के अनुभवों को जरूर आत्मसात करें। आलस की वजह से आप कुछ काम नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। नौकरी में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अनुभव बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। खांसी-जुकाम अथवा बुखार की वजह से कुछ कमजोरी रहेगी।
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुने।
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
कुंभ राशि वालों के मन में अगर प्रॉपर्टी के खरीद-फरोख्त संबंधी कोई विचार चल रहा है, तो उस पर अमल करने का उचित समय है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। आलस और सुस्ती जैसी आदतों पर काबू रखना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों का उच्च अधिकारियों के साथ किसी बात पर तनाव रह सकता है। पारिवारिक माहौल सुखद और अनुशासित रहेगा। अपनी मनोवृत्ति सकारात्मक बनाकर रखें।
उपाय- किसी वरिष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें।
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 7
मीन राशि के लोग अपने संपर्क के दायरे को विस्तृत करें। इससे कुछ नई जानकारियां तथा उपलब्धियां हासिल होगी। कुछ ऐसे खर्चे भी रहेंगे जिन पर कटौती करना मुश्किल होगा। विदेश से जुड़े कारोबार में प्रभावशाली लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। कुछ नए प्रपोजल भी मिलेंगे। अविवाहित लोगों के लिए कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है। नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती हैं।
उपाय- गुरुद्वारा या मंदिर में लंगर की सेवा करें अथवा दान करें।
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)