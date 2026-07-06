/Aaj Ka Rashifal: मिथुन राशि वालों को बिजनेस में होगा मुनाफा, आत्मविश्वास कम न होने दें तुला राशि के लोग! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 6 July 2026: आज 6 जुलाई 2026 को सोमवार का दिन है. आज के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दोपहर 1 बजकर 48 मिनट तक बनी रहेगी और फिर सप्तमी तिथि लग जाएगी. चंद्रमा सुबह 9 बजकर 58 मिनट पर मीन राशि में गोचर कर जाएगा. वहीं, शाम 4 बजकर 8 मिनट तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होगा और फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा. आज सौभाग्य योग दोपहर 3 बजकर 51 मिनट तक रहेगा और फिर शोभन योग बनेगा. आज वणिज करण दोपहर 1 बजकर 48 मिनट तक होगा और फिर विष्टि करण शुरू हो जाएगा. वहीं, सूर्य दोपहर 12 बजकर 3 मिनट पर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे.
इन सभी ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए आइए जानें किन राशियों के लिए आज का दिन शुभ सिद्ध होगा और किन्हें आज असफलता व चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. सभी 12 राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? ये जाननें के लिए आइए पढ़ें 6 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल.
आपके सचेत और व्यवस्थित रहने से विरोधियों की गतिविधियां निष्फल रहेगी. दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना आपके लिए मान-हानि का कारण बन सकता है. कारोबार में अगर कर्ज लेने जैसी स्थिति बन रही है,तो अपनी क्षमता का जरूर ध्यान रखें. शाम को कोई पारिवारिक गेट टूगेदर हो सकता है. नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या रह सकती है.
उपाय- जल को व्यर्थ बहाने से बचाएं.
अगर कोई कानूनी समस्या चल रही है तो आज उसका समाधान मिल सकता है. अपनी कार्यशैली व योजनाओं को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने का प्रयास करें. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बेहतर साबित होने वाला है. प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी की वजह से तनाव रहेगा. कफ और खांसी की समस्या रहेगी.
उपाय- जरूरतमंद परिवार को राशन, मिठाई आदि अवश्य दें.
यदि आप किसी इंटरव्यू आदि में शामिल हो रहे हैं तो सफलता अवश्य भावी है. कभी-कभी ज्यादा सोचने की वजह से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हाथ खो देंगे. इसलिए तुरंत निर्णय ले. मशीनरी व लोहे आदि से संबंधित व्यवसाय में भरपूर मुनाफा होने के योग बन रहे हैं. प्रणय संबंध किसी के हस्तक्षेप की वजह से बिखर सकते हैं. घर के किसी सदस्य के गिरते स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी.
उपाय- शिव पार्वती के स्वरूप का दर्शन करें तथा उनका ध्यान करें.
घर के रखरखाव अथवा नवीनीकरण संबंधी कोई कार्य चल रहा है, तो वास्तु सम्मत नियमों का जरूर प्रयोग करें. लेनदेन के मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. प्रॉपर्टी के व्यवसाय में अभी मंदी की ही स्थिति रहेगी. पारिवारिक व्यवस्था सुखद रहेगी. पिछले कुछ समय से चल रही किसी शारीरिक परेशानी से राहत मिलेगी.
उपाय- शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं और गन्ने के रस से अभिषेक करें.
प्रॉपर्टी अथवा वसीयत जैसे मामले किसी की मध्यस्थता से हल हो सकते हैं. माता-पिता की भावनाओं और मान सम्मान की अवहेलना ना करें. शेयर्स, तेजी-मंदी आदि जैसे व्यवसाय में मुनाफा होगा. प्रेमी-प्रेमिका को डेटिंग का अवसर सुलभ होगा. खान-पान के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें.
उपाय- अपने इष्ट का स्मरण करें और मंदिर में कुछ भी दान अवश्य दें.
आपकी कोई विशेष प्रतिभा लोगों के सामने आएगी और मान सम्मान रहेगा. भाइयों के साथ आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण तथा सहज तरीके से सुलझाए. व्यापार में इस समय व्यापार में प्रोडक्शन के साथ-साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान देना जरूरी है. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर की नियमित जांच करवाएं.
उपाय- प्रकृति के सानिध्य में रहे और कुछ समय आत्म चिंतन जरूर करें.
किसी पॉलिसी अथवा प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने की योजना है, तो तुरंत अमल करें. किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास व मनोबल बनाए रखें. स्त्री वर्ग से जुड़े व्यवसाय विशेष तौर पर सफलता पाएंगे. पति-पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ नोकझोंक रह सकती है. तनाव और चिंता जैसी स्थिति से परहेज करें.
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें.
प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा और खास जानकारी भी हासिल होगी. वाहन अथवा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आएगा. कार्यस्थल पर अधीनस्थ कर्मचारियों बीच वाद-विवाद जैसी स्थिति बन सकती है. दांपत्य जीवन में एक दूसरे के लिए समय अवश्य निकालें. वर्तमान मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
आज आपकी मेहनत के कुछ लाभदायक परिणाम सामने आएंगे. किसी नजदीकी रिश्तेदार से कहासुनी होने से मन में चिंता बनी रहेगी. व्यवसायिक कार्यों में अतिरिक्त समय देना पड़ेगा. परंतु किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचें. पारिवारिक माहौल बहुत ही सुकून भरा रहेगा. खांसी जुकाम जैसे परेशानी में जरा सी सावधानी से बचाव संभव है.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
अपनी योग्यता को सही दिशा में लगाने से निश्चित ही आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे. महिलाओं को व्यवस्था बनाए रखने में कुछ मुश्किलें रह सकती हैं. वर्तमान समय में चल रहे व्यवसायिक कार्यों के साथ-साथ कुछ नए काम पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखें. वैवाहिक संबंधों में कुछ नोकझोंक जैसी स्थिति बन सकती है. मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द जैसी समस्या रहेगी.
उपाय- सूर्य उपासना करें तथा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करें.
घर परिवर्तन संबंधी योजनाओं पर अमल करना लाभदायक रहेगा. ज्यादा सोचने की वजह से तनाव आ जाना आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगा. नौकरीपेशा लोग अधिकारियों के रवैये से परेशान रहेंगे. परिवार को प्राथमिकता देना घर का वातावरण मधुर बनाकर रखेगा. घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी.
उपाय- गरीब बच्चों को जरूरत के अनुसार वस्तुएं देना शुभ रहेगा.
पिछले कुछ समय से चल रहे व्यवधानों का समाधान मिलेगा. कोई लोन या उधर लेने की योजना है तो उस पर पुनर्विचार अवश्य करें. कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों तथा सहयोगियों का भरपूर सहयोग बना रहेगा. प्रेम प्रसंग मान-हानि का कारण बन सकते हैं. गैस और बदहजमी की वजह से और भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उठ सकती हैं.
उपाय- घर की बहन-बेटियों का सत्कार करें और कुछ उपहार दे.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)