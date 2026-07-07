/Aaj Ka Rashifal: व्यवसाय में लापरवाही न बरतें कर्क राशि वाले, धन के मामले में धोखा खा सकते हैं कन्या राशि के लोग! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 7 July 2026: आज 7 जुलाई 2026 को मंगलवार दिन है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 01 बजकर 25 मिनट तक बनी रहेगी. इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा पूरा दिन मीन राशि में ही आज संचरण करेगा. उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 4 बजकर 24 मिनट तक होगा उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा. शोभन योग दोपहर 2 बजकर 31 मिनट तक बना रहेगा और फिर अतिगण्ड योग होगा. आज बव करण दोपहर 01 बजकर 25 मिनट तक होगा और फिर बालव करण शुरू हो जाएगा. वक्री बुध आज सुबह 10 बजकर 33 मिनट पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे.
इन सभी ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति व योगों को देखते हुए आइए जानें सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है. किनके लिए दिन शुभ होगा और किनके लिए अशुभ होगा. आइए 7 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल पढ़ें.
अपना सामाजिक दायरा बढ़ाने से फायदेमंद संपर्क बनेंगे. अगर लोन अथवा ऋण लेने जैसी योजना बन रही है, तो अपने सामर्थ्य से ज्यादा ना ले. स्त्री वर्ग अपने करियर को लेकर काफी सजग रहेगी और मुनाफा भी कमाएगी. किसी मित्र से मुलाकात होने से पुरानी यादें ताजा होंगी. नजला और खांसी-जुकाम जैसी परेशानी रह सकती हैं.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
किसी भी कार्य को लेकर थोड़ी सी सतर्कता रखना से आप कई परेशानियों से बच सकते हैं. विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपनी मेहनत को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है. अगर कोई पेमेंट रुकी हुई है तो जल्दी निकलवाने कोशिश करें वरना फंस सकती हैं. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती हैं.
उपाय- गणपति जी की उपासना करें और मोदक का भोग लगाएं.
लोग आपकी गतिविधियों और व्यवहार से प्रभावित होंगे. किसी भी काम को गंभीरता और सोच-समझ के ही करें. वरना परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं. व्यवसाय में इस समय कहीं भी पैसा निवेश करने से बचें, धोखाधड़ी हो सकती हैं. परिवार जनों का सहयोग आपके आत्म बल व आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. तनाव और थकान हावी न होने दे.
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुने.
वर्तमान परिवेश की वजह से आपने जो नीतियां बनाई है, उसमें उचित सफलता मिलेगी. अपरिचित लोगों के समक्ष अपनी गोपनीयता उजागर ना करें. व्यवसाय में आपकी किसी लापरवाही की वजह से कोई बड़ा ऑर्डर या डील हाथ से निकल सकती है. घर में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा. व्यायाम, योगा आदि करना आपको ऊर्जावान रखेगा.
उपाय- चींटियों को सतनाजा खिलाएं.
परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे को छात्रों को कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. कुछ लोग जलन की भावना से आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में धन संबंधी मामलों को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता ना करें. दांपत्य जीवन में भावनात्मक मधुरता रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात का अवसर मिले, तो तुरंत हासिल करें. धन संबंधी लेन-देन में किसी प्रकार के विश्वासघात की आशंका है. व्यवसाय में विस्तार से संबंधित योजना पर कार्य शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है. पति पत्नी के बीच किसी गलतफहमी को लेकर तनाव रहेगा. अपने नियमित चेकअप पर अवश्य ध्यान दें.
उपाय- पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे. कभी-कभी आपका अति आत्मविश्वास और घमंड आपको लक्ष्य से भटका सकता है. किसी सहयोगी के साथ चल रहा मतभेद दूर होगा. पति-पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ तनाव रह सकता है. सर्वाइकल और मांसपेशियों का दर्द बढ़ सकता है.
उपाय- देवी दर्शन करें तथा कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार अवश्य दें.
सामाजिक दायरा मजबूत करने से नेटवर्क मजबूत होगा. पैतृक संबंधी कार्यों में कुछ व्यवधान आएंगे, वाद-विवाद भी संभव है. मशीनरी, फैक्ट्री आदि से संबंधित कारोबार में सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. असंतुलित खानपान की वजह से गैस व पेट दर्द की समस्या परेशान कर सकती है.
उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और यथासंभव उनकी सेवा भी करें.
दिन की शुरुआत में ही अपने कार्यों की उचित रूपरेखा बनाने से आप सहजता से अपने कार्य निपटा लेंगे. मित्रों या नजदीकी लोगों की गतिविधियों से अनभिज्ञ भी ना रहे. युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा. परिजनों का सहयोग तथा सलाह आपके लिए बेहतरीन रहेंगे. स्वास्थ्य प्रति लापरवाही ना बरतें और व्यर्थ का तनाव ना ले.
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.
कोई शुभ समाचार मिलने से आप अपने अंदर आत्मविश्वास और नई ऊर्जा महसूस करेंगे. ज्यादा सोच-विचार करने से परिस्थितियां हाथ से निकल भी सकती है. तुरंत निर्णय लेने का प्रयास करें. नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी फाइलें व दस्तावेज अच्छी तरह सहेज कर रखें. रिजनों के बीच आपसी तालमेल से घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा. निरंतर काम की वजह से नसों में खिंचाव और दर्द रह सकता है.
उपाय- किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करना उत्तम रहेगा.
आपका कोई रुका हुआ कार्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से हल हो सकता है. संतान के करियर को लेकर कुछ चिंता रह सकती है. युवाओं को नौकरी से संबंधित कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. पति-पत्नी के बीच सुखद सामंजस्य रहेगा. घर के किसी सदस्य की तबीयत को लेकर चिंता रहेगी.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करें और यथा सामर्थ्य आराधना करें.
वाहन खरीदने की योजना को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है. किसी संबंधी के साथ चल रहे मनमुटाव का असर पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा. रियल स्टेट से जुड़े लोगों की आज कोई फायदेमंद डील भी संभव है. संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को कोई उम्मीद नजर आएगी. अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें.
उपाय- केसर का तिलक लगाए इससे मन शांत चित्त रहेगा.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)