/Aaj Ka Rashifal: कारोबार में रिस्क लेने से बचें तुला राशि के लोग, अपने निर्णय को वरीयता दें मीन राशि वाले! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 7 September 2026: आज 7 सितंबर 2026 को सोमवार दिन है. आज भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि शाम के 05 बजकर 5 मिनट तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी. आज सूर्योदय के समय चंद्रमा मिथुन राशि में है और दोपहर 12 बजकर 39 मिनट पर कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है. पुनर्वसु नक्षत्र शाम 6 बजकर 14 मिनट तक होगा, उसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा. आज वरीयान योग मध्यरात्रि के बाद 3 बजकर 38 मिनट तक होगा और फिर परिध योग शुरू हो जाएगा. सूर्य-चंद्रमा की स्थिति, शुभ-अशुभ योग, नक्षत्र योग और तिथि के अनुसार आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है? ये जानने के लिए आइए पढ़ें 7 सितंबर 2026 का राशिफल.
मेष राशि वालों को अपना कोई सपना साकार करने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत की जरूरत पड़ेगी. और यह गुण आप में विद्यमान हैं. दिखावे करने की प्रवृत्ति से दूर रहें, इससे आर्थिक नुकसान होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा. कारोबार में अपनी सामर्थ्य से ज्यादा पैसा न फंसाएं. पारिवारिक जीवन खुशनुमा बना रहेगा.
उपाय- तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
जल्दबाजी की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से वृष राशि वालों के सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे. दूसरों की मदद करने के साथ-साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें. कुछ समय से कार्यक्षेत्र में जो परेशानियां चल रही थीं, आज उनमें कुछ सुधार की संभावना है. पति-पत्नी में सामंजस्य मधुर बना रहेगा. माइग्रेन व सिर दर्द जैसी समस्या उठेगी.
उपाय- मां दुर्गा की उपासना करें तथा श्रृंगार की कोई वस्तु भी भेंट करें.
भाग्यशाली रंग- नारंगी
भाग्यशाली अंक- 2
मिथुन राशि वालों के लिए आज कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी. परंतु इसके उत्तम परिणाम भी मिलेंगे. कुछ पुरानी नकारात्मक बातों की वजह से नजदीकी मित्रों में कुछ दूरियां भी आएगी. नौकरी पेशा व्यक्तियों का किसी टारगेट को पूरा करने से कंपनी को फायदा होगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझें और अपने आप में गंभीरता लाएं. महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है.
उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन पर अमल करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 3
कर्क राशि वालों के लिए आज कुछ चुनौतियां रहेंगी लेकिन समाधान भी मिलते जाएंगे. अनावश्यक खर्चों की अधिकता रहेगी और इन पर कटौती करना भी फिलहाल संभव नहीं होगा. कारोबार में आपकी लापरवाही की वजह से प्रतिद्वंद्वी आपके सामने कड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं. प्रेम प्रसंग बदनामी और अपयश का कारण भी बन सकते हैं. सिर दर्द और एसिडिटी की समस्या बढ़ेगी.
उपाय- शिव पार्वती के स्वरूप के दर्शन करें और मीठे जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 8
सिंह राशि वालों के लिए इस समय अपने वित्तीय कार्यों पर ध्यान देना भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा. ज्यादा अभिमान अथवा खुद को सुपीरियर समझना ठीक नहीं है. सौम्यता बनाए रखें. व्यवसाय में अगर नए काम की शुरुआत की है, तो उसमें लाभ के अवसर मिलने शुरू होने वाले हैं. विवाहेतर प्रेम संबंधों से दूर रहें. टांगों व घुटनों में दर्द जैसी समस्या रहेगी.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 5
कन्या राशि वालों की नई योजनाएं बनेंगी. आपका रहन-सहन तथा बोलचाल का तरीका दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा. बीती हुई नकारात्मक बातों को हावी न होने दें तथा वर्तमान में ही रहे. व्यवसाय में कोई रुकी हुई पेमेंट और उचित ऑर्डर मिलने जैसी उत्तम संभावना है. जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा. अत्यधिक कार्यभार की वजह से मानसिक तथा शारीरिक थकान रह सकती है.
उपाय- जल का सम्मान करें और व्यर्थ बहने से बचाएं.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
तुला राशि वालों की अगर प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कोई वाद-विवाद चल रहा है तो आज आपसी बातचीत से वह सुलझ सकता है. बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पर कठोर नियंत्रण न करके उनका मार्गदर्शन करें. कारोबार में किसी भी तरह का रिस्क लेने से परहेज करें. प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति लेने का अनुकूल समय है. आपकी उत्तम तथा संयमित दिनचर्या आप को निरोग तथा स्वस्थ रखेगी.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठें और अपने इष्ट का सिमरन करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
मित्रों या सहयोगी के साथ बातचीत कर वृश्चिक राशि वालों को अपनी किसी प्रॉब्लम का हल मिलेगा. कोई भी निर्णय तुरंत लें और उस पर कार्य करें. कारोबार में आज का दिन पेमेंट कलेक्ट करने और मार्केटिंग के लिए अति शुभ है. वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी. एसिडिटी और कब्ज की समस्या बढ़ सकती है.
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 9
किसी भी काम को करने से पहले उससे संबंधित जानकारी हासिल करने से धनु राशि वालों को उचित सफलता मिलेगी. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है. इस समय अनावश्यक खर्च बने रहेंगे. व्यवसायिक व्यवस्था में छोटी-मोटी परेशानियां रहेंगी. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को कोई बेहतरीन ऑफर मिल सकता है. आज किसी बहुत ही पुराने प्रिय मित्र से मुलाकात होगी. तथा खुशनुमा यादों का दौर बना रहेगा. अपनी दिनचर्या और खानपान के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें.
उपाय- पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
अगर किसी नजदीकी संबंधी के साथ मकर राशि वालों का कोई वाद-विवाद चल रहा था तो आज उसका निपटारा हो जाएगा. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत की जरूरत है. व्यवसाय में मार्केट में किसी भी तरह की उधारी या लेनदेन करना चिंता में डाल सकता है. पति-पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य का कुछ अभाव रहेगा. कब्ज तथा वायु विकार जैसी परेशानी रहेगी.
उपाय- घर की बहन-बेटियों का सत्कार करें और कुछ उपहार दें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 4
कुंभ राशि के वे जातक जिनकी स्थितियां धनदायक चल रही है उनका सदुपयोग करना उनकी क्षमता पर निर्भर करता है. किसी संबंधी के साथ कुछ वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है. व्यवसाय में अपना ध्यान मार्केटिंग और काम के प्रमोशन में ज्यादा समय लगाएं. घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा. काफी समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या में सुधार आएगा.
उपाय- गुरुद्वारा या मंदिर में लंगर की सेवा करें अथवा दान करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 6
संतान की तरफ से चल रही समस्या का समाधान मिलने से मीन राशि वालों के मन में सुकून रहेगा. दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपने निर्णय को ही वरीयता दें. कामकाज में यह ध्यान रखें कि कहीं आपके ट्रेड सीक्रेट लीक तो नहीं हो रहे. प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी. वर्तमान मौसम की वजह से आलस और सुस्ती हावी रहेगी.
उपाय- गौशाला में हरा चारा देकर आएं.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 2
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)