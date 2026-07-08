/Aaj Ka Rashifal: कर्क राशि वालों की कोई इच्छा होगी पूरी, अतिरिक्त खर्चों पर नियंत्रण रखें तुला राशि के लोग! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: आज 9 जुलाई 2026 को गुरु बृहस्पतिवार दिन है और आषाढ़ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि सुबह 10 बजकर 38 मिनट तक उसके बाद दशमी तिथि आज शुरू होगी. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में भ्रमण करेगा. अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2 बजकर 56 मिनट तक उसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. आज सुकर्मा योग सुबह 10 बजकर 12 मिनट तक उसके बाद धृति योग बनेगा. आज करण गर करण सुबह 10 बजकर 38 मिनट तक होगा, उसके पश्चात वणिज करण शुरू हो जाएगा.
इन सभी ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति व योगों और करण को देखते हुए आइए जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है. किनके लिए दिन उपलब्धियों वाला हो सकता है और किनके लिए समय चुनौतियों से भरा रहने वाला है. आइए जानें 9 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल सभी राशियों के लिए क्या बता रहा है.
विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या दूर करने में किसी का सहयोग मिल जाएगा. अपने व्यक्तिगत मामलों को सार्वजनिक ना करें, वरना आपको किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है. व्यवसायिक गतिविधियों में छोटी सी लापरवाही भी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं. प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत होने हेतु योजनाएं बनेंगी. स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक इलाज लेना बेहतर होगा.
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें.
अगर प्रॉपर्टी खरीदने संबंधित कोई योजना बन रही है, तो उस पर अमल करने का उचित समय है. व्यर्थ की गतिविधियों में बहुत अधिक धन संबंधी नुकसान हो सकता है. प्रोफेशन में अपना टारगेट हासिल करने में बहुत अधिक मेहनत करनी होगी. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें.
उपाय- जरूरतमंद बच्चों को उनकी मनपसंद चीज बांटे.
किसी शुभचिंतक की मदद से आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूरी होगी. घर बदलने, यात्रा से संबंधित आदि किसी प्रकार का तनाव रह सकता है. नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को कोई खुशखबरी मिलने वाली है. परिजनों के आपसी सामंजस्य से घर का वातावरण सुखद बना रहेगा. जोखिम जैसे कार्यों में रुचि ना लें. चोट लगने की आशंका है.
उपाय- किसी जरूरतमंद व्यक्ति अथवा संस्था को दवाइयां का दान करें.
आज लंबे समय से संजोए हुई कोई इच्छा या सपना पूरा हो सकता है. संतान की गतिविधियों और मित्रता पर नजर रखें, और उनका मार्गदर्शन करते रहे. मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय में किसी प्रकार की हानि होने की आशंका है. अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है. व्यस्तता के वजह से अपने स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता ना करें.
उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
अगर कोई सरकारी मामला अटका हुआ है, तो आज उसमें सफलता मिल जाएगी. बच्चों का उचित मार्गदर्शन रखें तथा अपने पारिवारिक कार्यों को प्राथमिकता पर रखें. कारोबार में जल्दी कामयाबी की चाह में किसी गलत रास्ते का चुनाव ना करें. परिजनों तथा मित्रों का सहयोग बना रहेगा. अत्यधिक व्यस्तता की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान महसूस करेंगे.
उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
आज ग्रह स्थिति आपको कुछ बेहतर देने वाली हैं. समय का सदुपयोग करें. भावुकता और आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें. कुछ नई संभावनाएं मिलेंगी तथा व्यवसाय में उचित गति भी आएगी. घर में मित्रों अथवा संबंधियों के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा. वर्तमान वातावरण की वजह से कोई इंफेक्शन अथवा एलर्जी होने की आशंका है.
उपाय- जरूरतमंद लोगों के लिए चाय-बिस्कुट आदि का इंतजाम करें.
आज कोई सोचा हुआ कम समय पर पूरा हो जाने से उत्साह और आत्मविश्वास बना रहेगा. शॉपिंग आदि करते समय अतिरिक्त खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा. कार्य स्थल पर कर्मचारियों के बीच चल मतभेदों का असर आपकी व्यवसायिक कार्यप्रणाली पर भी आ सकता है. अपनी भावनाओं को संतुलित और संयमित रखें. पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है. गलत खानपान की वजह से पाचन क्रिया प्रभावित होगी.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और प्रसाद बांटे.
परिवार जनों का सहयोग मिलने से आपके रुके हुए कार्य आसानी से बनते जाएंगे. तुंरत निर्णय ले. बहुत अधिक सोच-विचार करने से कोई उपलब्धि हाथ से निकल सकती है. किसी प्रोजेक्ट को लेकर यह समय बहुत ही चुनौती पूर्ण रहने वाला है. दांपत्य जीवन में किसी छोटी सी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं. ज्यादा पोलूशन और मौसम के बदलाव से अपना बचाव रखना जरूरी है.
उपाय- गणपति जी का ध्यान करें और उन्हें लड्डूओं का भोग लगाएं.
अपनी प्रतिभा और क्षमता को किसी विशेष कार्य के प्रति उपयोग करने से आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे. कभी-कभी आप अपने में आत्मविश्वास कमी महसूस कर सकते हैं. कारोबार में इस समय मेहनत अधिक और लाभ कम जैसी स्थिति रहेगी. नजदीकी दोस्तों या संबंधियों से मेलजोल खुशी और सुकून प्रदान करेगा. मौसम की वजह से खांसी-जुकाम व बुखार रह सकता है.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर साफ-सफाई की सेवा करें.
युवाओं को अपने भविष्य को लेकर की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं. क्रोध और चिड़चिड़ापन जैसे स्वभाव को हावी ना होने दें. कारोबार में किसी भी परिस्थिति में अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें. किसी खास मित्र के साथ मुलाकात होगी. स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी समस्याएं रह सकतीं हैं.
उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
पिछले कुछ समय से किसी कार्य के प्रति चल रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. विद्यार्थियों तथा युवाओं को किसी न किसी कार्य को लेकर व्यवधान रहेंगे. धैर्य और संयम बनाए रखें. कार्य क्षेत्र में आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना स्थगित रखें. पति पत्नी के बीच में खट्टी-मीठी नोकझोंक हो सकती है. अत्यधिक मेहनत और तनाव की वजह से सिर दर्द व माइग्रेन की शिकायत रहेगी.
उपाय- जल को व्यर्थ बहने से बचाएं तथा स्वच्छता का ध्यान रखें.
घर में कोई धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य संबंधी प्लानिंग होंगी. कोई पुराना झगड़ा दोबारा उभर सकता है. इसलिए वाद-विवाद की स्थिति से बचना ही ठीक है. आज किसी के साथ साझेदारी संबंधी काम ना करें, नुकसान होने की आशंका है. लव पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. व्यस्तता की वजह से थकान बनी रहेगी.
उपाय- पशु पक्षियों के लिए आहार और पानी की व्यवस्था करें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)