बिना एक भी ईंट तोड़े दूर होगा टॉयलेट का वास्तु दोष! बस कर लें ये छोटे और आसान काम

घर की सुख-शांति और समृद्धि में वास्तु शास्त्र का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है. यदि घर का वास्तु सही न हो तो परिवार के सदस्यों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
वास्तु विशेषज्ञ बताते हैं कि घर में टॉयलेट एक ऐसा स्थान है जहां से सबसे ज्यादा निगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है. ऐसे में अगर टॉयलेट गलत दिशा में बना हो तो ये पूरे घर के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करता है.
गलत दिशा में बना टॉयलेट आपकी सेहत, आर्थिक स्थिति और मानसिक सुकून पर बुरा असर डालता है. हालांकि बिना किसी तोड़फोड़ के भी कुछ आसान उपायों से इसके वास्तु दोष को खत्म किया जा सकता है.
घर की अलग-अलग दिशाओं में बना टॉयलेट अलग-अलग तरह के वास्तु दोष पैदा करता है. ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को सबसे पवित्र माना जाता है, इसलिए यहां टॉयलेट होने से भारी आर्थिक नुकसान और बीमारियां घेर लेती हैं.
पूर्व दिशा में टॉयलेट होने से इंसान का सामाजिक मान-सम्मान घटता है और परिवार में क्लेश बढ़ता है. दक्षिण-पूर्व दिशा में टॉयलेट बनने से धन के आगमन में रुकावट आती है और व्यापार में घाटा होने लगता है.
वहीं दक्षिण-पश्चिम दिशा का टॉयलेट करियर में बाधाएं डालता है और पश्चिम दिशा में बना टॉयलेट आपकी कड़ी मेहनत का फल नहीं मिलने देता है.
गलत दिशा के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समुद्री नमक का प्रयोग सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है. एक कांच की कटोरी लें और उसमें खड़ा समुद्री नमक भरकर टॉयलेट के एक कोने में रख दें.
वास्तु विज्ञान के अनुसार समुद्री नमक में आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को तेजी से सोखने की अद्भुत क्षमता होती है.
ऐसा करने से टॉयलेट की नेगेटिव वाइब्स पूरे घर में नहीं फैल पाती हैं और सकारात्मकता बनी रहती है. बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हर हफ्ते कटोरी के नमक को बदलकर नया नमक डालते रहें.
बिना किसी तोड़फोड़ के वास्तु दोष ठीक करने का दूसरा सबसे आसान तरीका कलर टेप का उपाय है. आप अपनी टॉयलेट सीट के चारों तरफ दिशा के अनुकूल रंगीन टेप चिपका सकते हैं.
अगर टॉयलेट उत्तर दिशा में है तो नीले या हरे रंग की टेप लगाएं और पूर्व दिशा के लिए केवल हरी टेप का इस्तेमाल करें.
यदि टॉयलेट दक्षिण-पूर्व दिशा में बना है तो वहां लाल रंग की टेप लगाएं. वहीं दक्षिण-पश्चिम दिशा के लिए पीली या गोल्डन टेप सबसे अच्छी मानी जाती है. यह पट्टी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को वहीं रोक देती है.
टॉयलेट के वास्तु दोष को दूर रखने के लिए कुछ छोटी-छोटी दैनिक आदतों में बदलाव करना भी बहुत जरूरी है. सबसे पहला नियम यह है कि टॉयलेट और बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद करके रखना चाहिए.
दरवाजा खुला रहने से अंदर की गंदी और नकारात्मक ऊर्जा सीधा घर के बाकी कमरों में प्रवेश कर जाती है. इसके अलावा टॉयलेट के अंदर कपूर की कुछ गोलियां या कपूर डिफ्यूजर रखना चाहिए.
कपूर की सुगंध से वहां की महक तो दूर होती ही है, साथ ही हवा में फैली निगेटिविटी भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है.
यदि टॉयलेट का दोष बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो उसके मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ वास्तु पिरामिड लगाएं. अपनी दिशा के अनुसार आप तांबे या जिंक से बने वास्तु पिरामिड का चुनाव कर सकते हैं.
ये पिरामिड बाहर निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा को वहीं बेअसर कर देता है. इसके साथ ही टॉयलेट की साफ-सफाई पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए.
टॉयलेट को हमेशा सूखा, साफ और हवादार बनाए रखें. नियमित रूप से साफ-सुथरा रखा गया टॉयलेट अपने आप ही आधे से ज्यादा वास्तु दोषों को समाप्त कर देता है.
(Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र, पौराणिक मान्यताओं और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे केवल पाठकों की रुचि, शिक्षा और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है. यह किसी भी प्रकार की चिकित्सीय, कानूनी या वैज्ञानिक सलाह का विकल्प नहीं है. घर में किसी भी प्रकार का बदलाव या वास्तु उपाय करने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.