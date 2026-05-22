Tri Jyeshtha Dosha : सनातन धर्म में पुरुषोत्तम महीने में शादियां नहीं की जाती हैं, जिससे 17 मई से 15 जून 2026 तक के लिए विवाह मुहूर्त नहीं है. लेकिन इसके बाद भी 'त्रिज्येष्ठ दोष' के चलते कई लड़के-लड़कियों का विवाह नहीं हो सकेगा.
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Shadi Rules for Jyeshtha Month : सनातन धर्म में शादी के नियम होते हैं और शुभ-अशुभ समय का भी ख्याल रखा जाता है. अभी पुरुषोत्तम महीना या अधिकमास/मलमास चल रहा है, जिसमें शुभ-मांगलिक कार्य नहीं होते हैं. लेकिन 15 जून 2026 को पुरुषोत्तम महीना खत्म होने के बाद भी घर के बड़े बेटे या बेटी का विवाह नहीं हो सकेगा.
इसके पीछे वजह है त्रिज्येष्ठ दोष. यह दोष घर के बड़े बेटे या बेटी की जेठ के महीने में शादी करने पर लगता है. चूंकि मलमास खत्म होने के बाद भी जेठ का महीना जारी रहेगा. इसलिए इन लड़के-लड़कियों का शादी के लिए इंतजार लंबा हो जाएगा.
हिंदू धर्म-शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार ज्येष्ठ महीने में घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए. ज्येष्ठ महीना और ज्येष्ठ नक्षत्र में ज्येष्ठ संतान यानी कि बड़े बेटे-बेटी का विवाह करने से त्रिज्येष्ठ दोष उत्पन्न होता है. यह दोष बेटा-बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं देता है. इसलिए इस दोष को विवाह के लिए शुभ नहीं माना जाता.
यही वजह है कि दूल्हा या दुल्हन या दोनों घर की बड़ी संतान हैं तो उनका विवाह जेठ के महीने में नहीं होता है. यदि किसी का जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र में हुआ है और वह घर की छोटी संतान है तो भी ज्येष्ठ महीने में विवाह करने से बचना चाहिए.
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इस साल ज्येष्ठ मास 2 महीने का है. चूंकि अधिकमास ज्येष्ठ मास में पड़ रहा है इसलिए ऐसा हुआ. इस साल ज्येष्ठ महीना 2 मई 2026 से 29 जून 2026 तक है. यही वजह है कि 15 जून 2026 को अधिकमास खत्म होने के बाद भले ही विवाह समेत सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे लेकिन घर के बड़े बेटे-बेटी का विवाह 29 जून 2026 के बाद करना ही उचित होगा.
दरअसल, शादी-विवाह में बहुत काम करना होता है और घर के बड़े बेटा-बेटी पर वैसे भी जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं. वहीं जेठ के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसे में अत्यधिक शारीरिक मेहनत करना बीमार कर सकता है. इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस महीने में विवाह न करना उचित है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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