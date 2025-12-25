Advertisement
trendingNow13052599
Hindi Newsऐस्ट्रोPalmistry : 36 साल की उम्र के बाद ताबड़तोड़ सक्‍सेस देता है हथेली में इस जगह पर बना त्रिशूल, रातों-रात चमकता है करियर

Palmistry : 36 साल की उम्र के बाद ताबड़तोड़ सक्‍सेस देता है हथेली में इस जगह पर बना 'त्रिशूल', रातों-रात चमकता है करियर

Trishul on Palm : भगवान शिव त्रिशूल को धारण करते हैं और हिंदू धर्म में इसे बेहद पवित्र माना गया है. वहीं हस्‍तरेखा शास्‍त्र के अनुसार किसी व्‍यक्ति की हथेली में त्रिशूल होना शिव जी की विशेष कृपा का साफ संकेत है. साथ ही ऐसा जातक खूब तरक्‍की, पैसा, सफलता और आध्‍यात्मिक उन्‍नति पाता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Palmistry : 36 साल की उम्र के बाद ताबड़तोड़ सक्‍सेस देता है हथेली में इस जगह पर बना 'त्रिशूल', रातों-रात चमकता है करियर

Trishul on Shani Parvat in hand : हथेली में त्रिशूल होना बेहद शुभ माना जाता है. लेकिन त्रिशूल का निशान हाथ में कहां पर है, साथ ही वह किस स्थिति में है यह भी बहुत मायने रखता है. हथेली में कुछ खास जगहों पर त्रिशूल का चिह्न होना व्‍यक्ति को अपार धन, बुद्धिमत्‍ता, शोहरत, ऊंचा पद और आध्‍यात्मिक उन्‍नति देता है. ऐसा व्‍यक्ति जीवन में सब कुछ पाता है. साथ ही उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य और हस्‍तरेखा विशेषज्ञ दिलीप गुप्‍ता से जानिए हथेली में त्रिशूल होना कैसा फल देता है. 

हथेली में त्रिशूल होना 
 
जो रेखा हाथ में निचले भाग से निकल कर ऊपर शनि पर्वत यानि की बीच वाली ऊंगली तक जाती है उसे भाग्य रेखा या लक लाइन कहा जाता है. अगर यह साफ और सीधी ऊपर तक जाये तो व्यक्ति स्थिर और सफल जीवन जीता है. वहीं अगर यह सूर्य पर्वत की ओर झुकी हो तो नाम, प्रसिद्धि मिलती है. चंद्र पर्वत से निकल कर ऊपर की ओर जाये तो विदेश से लाभ, यात्रा, दुसरों की मदद से सफलता मिलती है. अगर जीवन रेखा से निकल कर ऊपर जाये तो परिवार के सहयोग से सफलता मिलती है. 

यह भी पढ़ें: साइबर हमले, शेयर मार्केट में भूचाल, हिंसा...मंगल-राहु का अंगारक योग मचाएगा हाहाकर, इन 3 राशि वालों पर सबसे ज्‍यादा असर

Add Zee News as a Preferred Source

भाग्‍य रेखा पर त्रिशूल - अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर भाग्य रेखा के ऊपर V का निशान या त्रिशूल का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति को 36 वर्ष की आयु के बाद जबरदस्‍त सफलता मिलती है. अगर यह निशान साफ और गहरा हो एवं इसको कोई ओर अन्य रेखा ना काट रही हो तो 36 वर्ष के बाद ऐसे लोग करियर में ऊंचाईयों को छूते है और बहुत जबरस्त सफलता मिलती है. वहीं अगर ये निशान हल्का हो, कोई अन्य रेखा इसको काट रही हो तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, सफलता मिलने में देरी होती है.

यह भी पढ़ें: वृश्चिक राशि वालों को पैसे कमाने के मिलेंगे नए-नए मौके, पूरे महीने होगी मौज, पढ़ें जनवरी राशिफल 2026

सूर्य पर्वत पर त्रिशूल - रिंग फिंगर या अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत होता है. यदि सूर्य पर्वत पर त्रिशूल का निशान हो तो यह सबसे भाग्यशाली संकेतों में से एक होता है. ऐसा व्यक्ति बेहद अमीर और सफल बनता है. वह करियर में खूब तरक्की पाता है, साथ ही उसे समाज में मान-सम्मान मिलता है. उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Palmistry

Trending news

25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
National News
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
Nitin Gadkari
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा