Trishul on Shani Parvat in hand : हथेली में त्रिशूल होना बेहद शुभ माना जाता है. लेकिन त्रिशूल का निशान हाथ में कहां पर है, साथ ही वह किस स्थिति में है यह भी बहुत मायने रखता है. हथेली में कुछ खास जगहों पर त्रिशूल का चिह्न होना व्‍यक्ति को अपार धन, बुद्धिमत्‍ता, शोहरत, ऊंचा पद और आध्‍यात्मिक उन्‍नति देता है. ऐसा व्‍यक्ति जीवन में सब कुछ पाता है. साथ ही उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य और हस्‍तरेखा विशेषज्ञ दिलीप गुप्‍ता से जानिए हथेली में त्रिशूल होना कैसा फल देता है.

हथेली में त्रिशूल होना



जो रेखा हाथ में निचले भाग से निकल कर ऊपर शनि पर्वत यानि की बीच वाली ऊंगली तक जाती है उसे भाग्य रेखा या लक लाइन कहा जाता है. अगर यह साफ और सीधी ऊपर तक जाये तो व्यक्ति स्थिर और सफल जीवन जीता है. वहीं अगर यह सूर्य पर्वत की ओर झुकी हो तो नाम, प्रसिद्धि मिलती है. चंद्र पर्वत से निकल कर ऊपर की ओर जाये तो विदेश से लाभ, यात्रा, दुसरों की मदद से सफलता मिलती है. अगर जीवन रेखा से निकल कर ऊपर जाये तो परिवार के सहयोग से सफलता मिलती है.

यह भी पढ़ें: साइबर हमले, शेयर मार्केट में भूचाल, हिंसा...मंगल-राहु का अंगारक योग मचाएगा हाहाकर, इन 3 राशि वालों पर सबसे ज्‍यादा असर

Add Zee News as a Preferred Source

भाग्‍य रेखा पर त्रिशूल - अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर भाग्य रेखा के ऊपर V का निशान या त्रिशूल का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति को 36 वर्ष की आयु के बाद जबरदस्‍त सफलता मिलती है. अगर यह निशान साफ और गहरा हो एवं इसको कोई ओर अन्य रेखा ना काट रही हो तो 36 वर्ष के बाद ऐसे लोग करियर में ऊंचाईयों को छूते है और बहुत जबरस्त सफलता मिलती है. वहीं अगर ये निशान हल्का हो, कोई अन्य रेखा इसको काट रही हो तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, सफलता मिलने में देरी होती है.

यह भी पढ़ें: वृश्चिक राशि वालों को पैसे कमाने के मिलेंगे नए-नए मौके, पूरे महीने होगी मौज, पढ़ें जनवरी राशिफल 2026

सूर्य पर्वत पर त्रिशूल - रिंग फिंगर या अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत होता है. यदि सूर्य पर्वत पर त्रिशूल का निशान हो तो यह सबसे भाग्यशाली संकेतों में से एक होता है. ऐसा व्यक्ति बेहद अमीर और सफल बनता है. वह करियर में खूब तरक्की पाता है, साथ ही उसे समाज में मान-सम्मान मिलता है. उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)