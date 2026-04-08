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Hindi Newsऐस्ट्रोथम गया महायुद्ध, ट्रंप-ईरान पर सच हुई भविष्यवाणी! सोना-चांदी-बाजार पर भी दिखा साफ असर

थम गया महायुद्ध, ट्रंप-ईरान पर सच हुई भविष्यवाणी! सोना-चांदी-बाजार पर भी दिखा साफ असर

ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध थम गया है, जिससे पूरे मिडिल ईस्‍ट में फैली जंग 15 दिन के लिए रुक गई है. इस सीजफायर के साथ Zee News की भविष्‍यवाणी एक बार फिर सच हो गई है, जिसमें कहा गया था कि 2 अप्रैल के बाद ट्रंप बड़ा टर्न ले सकते हैं, जो शांति की ओर हो सकता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 08, 2026, 12:37 PM IST
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ईरान अमेरिका युद्ध थमने को लेकर ZEENews की भविष्‍यवाणी सच साबित हुई.
ईरान अमेरिका युद्ध थमने को लेकर ZEENews की भविष्‍यवाणी सच साबित हुई.

आखिरकार 6 हफ्ते से चल रहा भीषण युद्ध रुक गया है, अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने 15 दिन के सीजफायर का ऐलान कर दिया है यानी कि अब अमेरिका ईरान के खिलाफ बमबारी और हमलों को 2 हफ्ते के लिए रोक देगी. जाहिर है युद्ध थमने की ये खबर मिडिल ईस्‍ट समेत दुनिया के कई देशों के लिए राहत भरी है. युद्ध थमने को लेकर ZeeNews ने पहले ही ज्‍योतिषीय आधार पर भविष्‍यवाणी कर दी थी, जो सच निकली. ZeeNews ने 25 मार्च 2026 को प्रकाशित खबर में भविष्‍यवाणी की थी कि 2 अप्रैल 2026 को मंगल-राहु की घातक युति टूटने से युद्धविराम हो सकता है. खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

युद्ध भड़काता है अंगारक योग 

2 अप्रैल 2026 तक मंगल ग्रह शनि की राशि कुंभ में राहु के साथ युति करके अंगारक योग बना रहे थे. 23 फरवरी को मंगल गोचर करके कुंभ राशि में आए थे और 2 अप्रैल 2026 को कुंभ से निकलकर मीन में प्रवेश कर गए. 2 अप्रैल को मंगल के मीन में गोचर करते ही मंगल-राहु की युति टूट गई. लेकिन इस दौरान 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने ईरान को दहला दिया और उसके बाद भीषण युद्ध शुरू हुआ, जिसने पूरे मिडिल ईस्‍ट को अपनी चपेट में ले लिया. अब जाकर ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया है. जो कि अंगारक योग खत्‍म होने के बाद ही हुआ है. 

बाजार और सोने-चांदी पर असर 

युद्ध खत्‍म होने की घोषणा होते ही इसका असर बाजार और सोने-चांदी पर दिखा. बाजार में तेजी आई और सोने-चांदी के भी दाम बढ़े हैं. हालांकि आने वाले समय में इसमें कितना बदलाव आता है इस पर निवेशकों की नजर मार्केट और सोने-चांदी के दामों पर बनी हुई है. ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता के अनुसार चूंकि 11 मई 2026 तक मंगल मीन राशि में शनि के साथ युति में रहेंगे जिससे विस्‍फोटक योग सक्रिय रहेगा. लिहाजा यह समय खासा-उतार चढ़ाव वाला रहेगा. 

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गुरु की राशि में मंगल-शनि होने से मिली राहत 

वैसे तो मंगल, शनि और सूर्य का साथ आना बेहद खतरनाक नतीजे देता है लेकिन इस बार यह योग गुरु की राशि मीन में बन रहा है. मीन राशि के स्‍वामी देवगुरु बृहस्‍पति सबसे बड़े ग्रह हैं और ज्‍योतिष में उन्‍हें शुभ ग्रह माना गया है. इस कारण मंगल-शनि की युति से विस्‍फोटक योग का बनना उतना नुकसान नहीं देगा. उसी का नतीजा है कि युद्ध भी थम गया है. 

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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